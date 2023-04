"Đại gia" đứng sau Toà nhà The Nexus trên khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại ở trung tâm Quận 1

Toà nhà The Nexus tại địa chỉ 3A – 3B Tôn Đức Thắng - khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm Quận 1, TP HCM đang dần thành hình. Mới đây, BM Windows, nhà thầu thi công mặt kính cho The Nexus đã cập nhật tiến độ công trình, theo đó lớp phủ kính đã đạt xấp xỉ 1/2 toà tháp 2.

Chủ đầu tư toà nhà The Nexus là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam 3A-1 với người đại diện là ông Trần Quyết Thắng, còn được biết là chủ tịch CTCP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C (Refico Group). Trong dự án này, Refico còn đóng vai trò là nhà phát triển.

Toà nhà The Nexus đang trong những bước cuối để có thể đi vào hoạt động trong năm 2023 đúng kế hoạch. Theo giới thiệu, đây là toà nhà văn phòng hạng A lớn thứ ba của Refico, gồm hai toà tháp 25 và 36 tầng, diện tích sàn gần 83.400 m2.

Dự án The Nexus có nguồn gốc đất quốc phòng. Bản thân Refico là nhà phát triển bất động sản kín tiếng, nhưng đã có khoảng 20 năm hoạt động tại các thành phố lớn của Việt Nam.

Các dự án của Refico trải dài trong lĩnh vực dân cư, thương mại và nghỉ dưỡng. Bao gồm đã hoàn thành: Watermark và Kosmo Tay Ho, Hà Nội; City Garden, Bình Thạnh. TP HCM; Centrepoint, Phú Nhuận; President Place, Quận 1; Mayfair, Ba Đình, Hà Nội; Santuary Ho Tram, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đang triển khai: The River, The Luxe và The Skye (Thủ Thiêm, TP HCM); The Nexus, Quận 1; The Campus, Quận 4. Và một dự án trong tương lai sẽ được phát triển trên diện tích 64 ha tại Quận Thủ Đức mang tên Saigon Quays.

Chủ tịch Refico Trần Quyết Thắng không chỉ là nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực bất động sản mà trong cả lĩnh vực tài chính và luật. Ông hiện đang là thành viên HĐQT của Chứng khoán Bản Việt (nay là Chứng khoán VietCap), một trong những thành viên trong HĐQT đời đầu bên cạnh ông Tô Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Phượng.

Ông Thắng có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản trị, theo giới thiệu trong báo cáo thường niên Chứng khoán VietCap. Ông nắm giữ 702.000 cổ phiếu VCI tại thời điểm cuối năm 2022, tương ứng 0,16%, theo báo cáo quản trị công ty.

Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Refico

Ông Thắng tốt nghiệp ngành luật, Đại học Luật (London, Anh Quốc) và Đại học Martin Luther (Đức). Ông đồng thời là sáng lập viên Văn phòng Luật sư Thắng và các đồng sự (Thắng & Accociates).

Ngoài ra, ông Thắng còn là một trong những người lập nên CTCP Chứng khoán Sài Gòn (Chứng khoán SSI) và từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Chủ tịch Refico còn là Chủ tịch Uỷ ban Đầu tư của Quỹ Aureos (Anh) chuyên đầu tư vốn cổ phần cá nhân trên toàn cầu.

Trong quá khứ, ông Thắng từng là thành viên HĐQT CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans), nhưng đã từ nhiệm từ tháng 4/2018.

Ông Thắng cũng có chân trong HĐQT CTCP Coteccons từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2020, thời kỳ mà ông Nguyễn Bá Dương còn làm Chủ tịch.