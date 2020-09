Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty 'ma'

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 8/9 Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, do Ngô Văn Phát (SN 1964, quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cầm đầu. Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt giam ông Phát từ đầu tháng 9. Đến ngày 8/9, Công an thành phố tổ chức khám xét nơi đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) và nơi ở của ông Phát tại số 9 Lê Hồng Phong (quận Hải An) từ chiều đến đêm 8/9. Thời điểm bị bắt, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Phát, trụ sở tại xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng).

Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng rất lớn do Ngô Văn Phát cầm đầu.

Ngoài ông Phát, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên còn khởi tố 6 bị can khác liên quan, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở quận Hồng Bàng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê Thái Bình, Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, quê Thái Bình); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú ở huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê Thái Bình); Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại huyện Thủy Nguyên).

Sở hữu lâu đài trăm tỷ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Ngô Văn Phát được biết đến là đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng, chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Những năm gần đây, ông Phát nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quảng Ninh, Thái Bình. Ngoài ra, bị can này còn được biết đến là người sở hữu nhiều tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Chân dung đại gia Ngô Văn Phát

Tại Hải Phòng, tòa lâu đài ở phố Lê Hồng Phong (quận Hải An) của ông Phát được thiết kế theo phong cách châu Âu trong khuôn viên hai mặt tiền, rộng hàng ngàn mét vuông. Tòa nhà này được xây dựng trong nhiều năm, có cổng chính phụ dát đồng. Khi khánh thành, ông Phát mở tiệc 3 ngày liền khao bạn bè, người thân và hàng xóm.



Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án.

13 doanh nghiệp không hoạt động

Ngày 9/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục thuế TP Hải Phòng cho biết, trong vụ án liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát, đơn vị đã cung cấp nhiều thông tin như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan của 14 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng cho cơ quan điều tra.

Trong số 14 doanh nghiệp, có 13 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một doanh nghiệp đang hoạt động, nộp thuế đầy đủ là Công ty CP Thương mại xăng dầu Phát.

13 doanh nghiệp không hoạt động gồm: Công ty TNHH Quang Khải, Công ty TNHH Dũng Phong tại huyện Thủy Nguyên; Công ty CP kỹ thuật Minh Hảo, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hòa Phát cùng ở quận Hồng Bàng - An Dương. 9 công ty TNHH: Minh Hảo, TM&PT 39, Tuấn Vinh, Vật tư Đại Lộc, Vật tư Tùng Dương, PTXD và TM 89, Đại Hoàng Lâm, Huy Cường và Công ty TNHH Thương mại vật tư Đức Phúc cùng thuộc Chi cục Thuế quận Ngô Quyền và quận Hải An quản lý.