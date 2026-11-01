Đại hội sao hạng A chúc mừng tin vui của Trúc Nhân

Tối ngày 31/10/2026, không khí tại Nhà thi đấu Rạch Miễu đã trở nên nóng hơn bao giờ hết khi sự kiện showcase ra mắt album đầu tay mang tên Tân Mùi của nam ca sĩ Trúc Nhân chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt đến chia vui, tạo nên một "đại hội sao hạng A" vô cùng hoành tráng.

Những người bạn thân thiết sớm có mặt tham dự Showcase Tân Mùi

Dù xuất hiện với phong cách giản dị, sự xuất hiện của dàn sao tên tuổi vẫn khiến bầu không khí trước giờ G thêm phần rộn ràng. Đặc biệt, Thu Minh - người thầy dìu dắt Trúc Nhân từ chương trình The Voice, đồng hành và giữ vị trí đặc biệt quan trọng xuyên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh đã xuất hiện cùng "đả nữ" Ngô Thanh Vân trên hàng ghế đầu.

Dàn sao hạng A tại showcase của Trúc Nhân:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Tiếp đó, Thúy Ngân và Minh Hằng cũng hội ngộ tại hàng ghế đầu. Ngay sau đó, hội bạn thân thiết gồm Phương Mỹ Chi, Ali Hoàng Dương, Ngọc Thanh Tâm, Bảo Anh, Võ Tấn Phát... cũng lần lượt xuất hiện tại hàng ghế khách mời, sẵn sàng cổ vũ và chờ đón màn trình diễn bùng nổ của Trúc Nhân.

Thu Minh xúc động khi chứng kiến thành tựu mới của học trò

Với lựa chọn concept hình tượng chú hề xuất hiện trước gương không chỉ là điểm mở đầu cho câu chuyện thị giác mà còn mang thông điệp nghệ thuật sâu sắc mà còn là hình ảnh biểu trưng cho hai phiên bản đối lập trong một người nghệ sĩ: một bên đem lại niềm vui, tiếng cười tràn đầy năng lượng trên sân khấu và một bên là những góc khuất, nội tâm giằng xé cùng những mạch cảm xúc sâu lắng phía sau bức màn nhung.

Trúc Nhân siêu cháy tại showcase đầu tiên trong sự nghịệp

Bắt đầu show diễn, Trúc Nhân lập tức "bật chế độ" thăng hoa, chứng minh vị thế của một nghệ sĩ đa di năng thực thụ với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng khả năng biến hóa vocal "cực ảo". Không tự gò bó trong bất kỳ giới hạn nào, nam ca sĩ cân đẹp toàn bộ các mảng màu âm nhạc từ những giai điệu Pop hiện đại bùng nổ, những đoạn Rap bắt tai cho đến màn thể hiện Bolero đầy sâu lắng. Màn trình diễn đa phong cách hoàn hảo này một lần nữa khẳng định tư duy nghệ thuật vượt giới hạn cùng bản lĩnh thực lực đỉnh cao của Trúc Nhân.

Màn trình diễn đa phong cách hoàn hảo này một lần nữa khẳng định tư duy nghệ thuật vượt giới hạn cùng bản lĩnh thực lực đỉnh cao của Trúc Nhân

Đặc biệt, sự bùng nổ cảm xúc đã dâng trào ngay sau khi kết thúc phần trình diễn đầu tiên. Trước tình cảm quá lớn của khán giả và cột mốc ý nghĩa sau nhiều năm ấp ủ, Trúc Nhân đã không kìm được xúc động mà bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Khi ở trên sân khấu trình diễn, nam ca sĩ nghẹn ngào bật khóc, vừa lau nước mắt vừa cố gắng hoàn thành phần hát.

Showcase Tân Mùi được tổ chức với quy mô công phu và quy trình phục vụ chuyên nghiệp tại Nhà thi đấu Rạch Miễu. Chương trình đã chứng minh sức hút khủng khiếp của đêm diễn được chứng minh khi toàn bộ vé đợt 1 đã lập tức "sold out" sạch bách chỉ sau đúng 4 phút mở bán trên hệ thống.

Không cần chứng minh sức nóng, vé showcase mở bán đợt 1 đã “bay sạch” trong vòng 4 phút

Đây là một "dự án kép" đặc biệt mang tính bước ngoặt, đánh dấu lần đầu tiên Trúc Nhân đứng ra tổ chức một showcase cá nhân có bán vé, đồng thời cũng là lần đầu tiên anh trình làng album phòng thu hoàn chỉnh sau 14 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Sự kiện đem đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ với sự đồng hành của ekip sản xuất hàng đầu gồm DTAP, Universal Music Vietnam, AURA và KIM Entertainment.

Bên cạnh dàn sao đến tham dự, cư dân mạng còn truyền tay nhau thông tin dàn khách mời trình diễn kết hợp đáng mong chờ bao gồm những cái tên đình đám như Wren Evans, Min và Rhymastic thông qua những bài đăng trên mạng xã hội trước đó của Trúc Nhân.

Tân Mùi là dự án được Trúc Nhân ấp ủ trong một thời gian im hơi lặng tiếng với sản phẩm âm nhạc cá nhân

Tên gọi Tân Mùi được xây dựng từ cách chơi chữ vô cùng tinh tế và mang giá trị biểu tượng sâu sắc đối với Trúc Nhân. “Mùi” vừa gợi đến năm sinh tuổi Mùi của nam ca sĩ (1991), vừa mang nghĩa về một “mùi mới” - một diện mạo, sắc thái và trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ mà anh muốn giới thiệu đến công chúng sau hơn một thập kỷ cống hiến.

Đặc biệt, album được chia thành 5 chương tâm sự đầy nghệ thuật:

Tâm sự 1: Vết Thương Nào Cũng Lành (gồm Ngày Lành Tháng Tốt, Vì Anh Quá Đẹp Trai, Cao Bồi Và Cỏ Mồi)

Tâm sự 2: Sàn Đấu Võ (gồm Đi Đêm Có Ngày Gặp Em)

Tâm sự 3: Tình Chênh Phô (gồm Đồng Tình Luyến Tiếc, Chia Tay Quá Đã)

Tâm sự 4: "Anh Đã Cỡ Nào?" (gồm Về Đi Em, Còn Đếm Là Còn Thương)

Tâm sự 5: Đôi Bờ (gồm Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính, Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ) Khép lại tracklist là một dấu hỏi ẩn số sẽ được giải đáp ngay trong tối nay.

Tracklist album Tân Mùi chia làm 5 chương tâm sự đầy nghệ thuật

Trước khi công bố dự án Tân Mùi, sản phẩm âm nhạc cá nhân gần nhất của Trúc Nhân là MV Tết Vạn Sự Như Ý phát hành vào đầu tháng 1/2026. Ca khúc do DTAP sản xuất, từng gây sốt khi quy tụ 68 nghệ sĩ Việt tham gia (như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi...) và xuất sắc vươn lên vị trí số 1 Top Trending YouTube Việt Nam cùng điệu nhảy "tằng tằng tắng tăng" tạo trend khắp các nền tảng mạng xã hội.

Kể từ thời điểm đó, Trúc Nhân hoàn toàn im ắng về mặt sản phẩm cá nhân. Anh chủ yếu xuất hiện trên các sân khấu sự kiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM mà không hé lộ bất kỳ thông tin nào về dự án mới.

Chính vì vậy, sau 9 tháng giữ bí mật, việc Trúc Nhân tái xuất cùng lúc bằng "dự án kép" với album phòng thu hoàn chỉnh cũng là showcase cá nhân quy mô lớn đã tạo nên cú huých cực mạnh. Với vị thế của một giọng ca sở hữu chuỗi hit quốc dân, dự án Tân Mùi lần này chắc chắn sẽ là cột mốc rực rỡ tiếp theo trên hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.