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Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

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Xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt với quy mô dự án khoảng 299,5ha. Đơn vị cũng bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã Ba Vì lên 580ha như thông tin trên một số trang mạng không chính thống đã đăng tải.

Ngày 31/10, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, UBND xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định 5648 với quy mô dự án khoảng 299,5ha.

UBND xã Ba Vì cũng đồng thời bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã Ba Vì lên 580ha như thông tin trên một số trang mạng không chính thống đã đăng tải.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Vì đăng tải nội dung công bố trên tại cổng thông tin điện tử, trang fanpage xã Ba Vì để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án được biết.

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì- Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì theo quyết định của UBND TP Hà Nội

Trước đó, ngày 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu, trong đó có công viên Safari Ba Vì.

Công viên được Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía tây, nằm ngoài phạm vi vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Dự án được phê duyệt có diện tích khoảng 299,5ha, định hướng ưu tiên phát triển không gian sinh thái, kết hợp bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ.

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì- Ảnh 2.

Sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì

Công viên đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô, kiến tạo giá trị sống xanh bền vững.

Dự án Safari Ba Vì sẽ dành 81,8% diện tích công viên cho cây xanh, mặt nước, xen kẽ giữa các phân khu, đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống phù hợp cho động vật và không gian trải nghiệm cho du khách.

Dự án sẽ mở thêm hướng sinh kế cho người dân địa phương thông qua đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Người dân có thể tham gia vào quá trình xây dựng (nhu cầu khoảng 400-500 lao động), vận hành dự án (khoảng 700-1.000 người) và chuỗi dịch vụ hỗ trợ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, cung cấp sản phẩm đặc trưng địa phương...

Theo Trần Hoàng

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