Đại tiệc tri ân The Fibonan 2025: Cơ hội sở hữu căn hộ xanh cao cấp

Mua nhà có quà to, tân gia vui hết ý

Bước sang nửa cuối năm 2025, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan đang bước vào giai đoạn nước rút trước thời điểm bàn giao tới tay khách hàng. Sau hơn một năm ra mắt thị trường và liên tục tạo sức hút tại khu Đông Hà Nội, chủ đầu tư An Phú Invest chính thức tổ chức sự kiện "Đại tiệc tri ân khách hàng" vào ngày 09/08/2025 tới đây ngay tại khuôn viên dự án, nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, đồng thời tạo đòn bẩy thúc đẩy dự án "về đích" trước thời hạn.

Theo thông tin từ đại diện ban tổ chức, sự kiện dự kiến chào đón hàng trăm khách hàng, đối tác và cư dân tương lai đến tham quan thực tế dự án, trải nghiệm căn hộ mẫu và không gian cảnh quan đã hoàn thiện. Điểm nhấn của chương trình là lễ bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng, bao gồm nhiều phần quà giá trị như ô tô Vinfast VF6s, xe máy điện, robot hút bụi lau nhà, quạt điều hòa...

Cùng với đó, chủ đầu tư thông báo sẽ áp dụng chính sách bán hàng hỗ trợ tối đa cho người mua ở thực cũng như các nhà đầu tư. Theo đó, khách chỉ cần thanh toán trước 25% giá trị căn hộ là có thể ký hợp đồng và nhận nhà ngay trước Tết. Phần còn lại được vay với lãi suất 0% trong 18 tháng - mức hỗ trợ rất hấp dẫn khi tiến độ xây dựng đã gần hoàn thiện và pháp lý đầy đủ. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chiết khấu tới 7% nếu thanh toán sớm; được tặng gói nội thất bếp trị giá tới 150 triệu đồng và miễn phí quản lý dịch vụ hai năm.

Chia sẻ thêm về sự kiện, đại diện An Phú Invest nhấn mạnh đây là dịp thích hợp để người mua nhà hiện thực kế hoạch "an cư trước Tết", đặc biệt là các gia đình đang tìm kiếm không gian sống ổn định, tiện nghi và có thể vào ở ngay sau khi ký hợp đồng: "Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng cơ hội tốt nhất để sở hữu sản phẩm cao cấp với chi phí hợp lý, thủ tục đơn giản và cam kết bàn giao rõ ràng. Đây là dịp để tri ân, nhưng cũng là lời hứa chắc chắn từ phía chủ đầu tư", vị này cho biết.

Ghi nhận thực tế trong thời gian gần đây, lượng khách hàng tìm hiểu và đến trực tiếp dự án tăng mạnh vào mỗi cuối tuần. Theo thống kê từ đơn vị phân phối, tỷ lệ quan tâm – giữ chỗ tại The Fibonan hiện cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng mua nhà để ở đang quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ bàn giao sớm rất hạn chế và các dự án mới mở bán đều có mức giá rất cao.

Tốc độ bứt phá, The Fibonan tiến gần đến mốc nghiệm thu, bàn giao căn hộ

Không chỉ tạo sức nóng nhờ chính sách bán hàng ưu đãi, The Fibonan còn thuyết phục khách hàng bởi tốc độ thi công thần tốc trong giai đoạn nước rút. Dự án chính thức được cất nóc vào đầu tháng 01/2025 và hiện đã hoàn thiện tới 85% tổng khối lượng thi công. Với tốc độ triển khai hiện tại, The Fibonan đang tiến gần tới mốc nghiệm thu, bàn giao căn hộ đến tay cư dân tương lai.

The Fibonan đã cất nóc và đang tiến gần tới mốc bàn giao quý I/2026

Ngay trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục như khu sảnh lễ tân, hành lang, hệ thống kính mặt ngoài và cảnh quan sân vườn đã bắt đầu lộ diện, hé lộ một không gian sống hiện đại, đồng bộ và có chiều sâu thiết kế. Những vật liệu cao cấp như thiết bị vệ sinh Hansgrohe, kính Low-E, khóa thông minh… đang được lắp đặt trực tiếp tại các căn hộ mẫu, cho phép khách hàng dễ dàng kiểm chứng chất lượng trước khi quyết định ký hợp đồng mua bán.

Căn hộ The Fibonan có thiết kế tinh tế, vật liệu bàn giao cao cấp

Trong bối cảnh phần lớn các dự án mới mở bán vẫn chỉ nằm trên bản vẽ hoặc có thời gian bàn giao kéo dài tới 2–3 năm thì The Fibonan nổi lên như một "ngoại lệ" quý giá: dự án cao cấp, pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công thần tốc và sẵn sàng bàn giao đúng kế hoạch. Hiện tại, mặt bằng giá tại dự án vẫn đang ở mức cạnh tranh trong nhóm căn hộ cao cấp – điều đặc biệt hấp dẫn với nhóm khách hàng mua lần đầu hoặc chuyển đổi chỗ ở từ nội đô ra vùng ven.

Sự kiện "Đại tiệc tri ân khách hàng" không chỉ là lời cảm ơn từ chủ đầu tư mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của dự án – một bước đệm để The Fibonan tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành biểu tượng sống mới của phía Đông Hà Nội.

Đại tiệc tri ân khách hàng 2025 The Fibonan

Thời gian: 08h00 – 12h00, Thứ Bảy, ngày 09/08/2025

Địa điểm: phố Hướng Dương, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên

Đăng ký tham dự vui lòng liên hệ: Phòng kinh doanh chủ đầu tư An Phú Invest

Hotline: 0836 197 179

Đơn vị phân phối: Đất Xanh Miền Bắc, DMH Group