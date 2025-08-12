Đại tiệc tri ân The Fibonan: Chạm tới trái tim, lan toả giá trị

Tri ân vẹn tròn, nhân đôi niềm tin

Sáng 09/08/2025, tại khuôn viên dự án The Fibonan (phố Hướng Dương, xã Phụng Công, Hưng Yên) với một bên là công trường nhộn nhịp, khẩn trương, bao quanh là những bóng cây xanh mát đã diễn ra "Đại tiệc Tri ân khách hàng The Fibonan 2025". Sự kiện quy tụ hơn 300 khách hàng, đại diện chủ đầu tư An Phú Invest, đối tác ngân hàng, các đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc và DMH Group cùng toàn bộ đội ngũ kinh doanh.

Trong không gian sang trọng và gần gũi, khách mời được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trong đó có phần độc tấu đàn tranh nhạc phẩm "Về quê" do chính đại diện Chủ đầu tư thể hiện – như một lời tri ân, lời cảm ơn bằng âm nhạc gửi tới những "chủ nhân tương lai" của The Fibonan. Cùng với đó là thông điệp về một cuộc sống an yên, thư thái và hạnh phúc tại tòa căn hộ đáng sống bậc nhất khu Đông Hà Nội.

Không khí sự kiện nhanh chóng bùng nổ ở phần bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng hàng tỷ đồng. Giải đặc biệt – xe ô tô Vinfast VF6s – đã tìm được chủ nhân, bên cạnh các phần thưởng hấp dẫn khác như xe máy điện Evo 200, robot hút bụi Xiaomi, máy lọc không khí LG, máy ép trái cây Philips… Tiếng vỗ tay xen lẫn những nụ cười rạng rỡ đã biến buổi lễ thành một ngày hội thực sự, nơi niềm vui và sự bất ngờ nối tiếp nhau.

Khách hàng may mắn trúng giải thưởng giá trị nhất là một chiếc oto VF6s

Chia sẻ tại sự kiện, chị Phương Lan - một trong những khách hàng may mắn trúng giải thưởng lớncho biết: "Tôi đã sinh sống ở khu đô thị sát cạnh từ năm 2013 nhưng khi tìm hiểu The Fibonan, tôi nhận thấy đây là lựa chọn phù hợp hơn cả với các tiêu chí của gia đình mình. Không cần giải thích nhiều, việc tôi quyết định lựa chọn The Fibonan thay vì các dự án khác đã chứng minh rằng nơi đây có những điểm khác biệt và nổi trội".

Đáng chú ý, ngay tại sự kiện, hàng loạt giao dịch đã được chốt thành công, chứng tỏ sức hút bền vững của dự án. Với những khoảnh khắc trọn vẹn cả cảm xúc lẫn giá trị, "Đại tiệc Tri ân The Fibonan 2025" đã để lại dấu ấn như một nhịp cầu gắn kết giữa chủ đầu tư, đối tác và khách hàng – những người cùng chung tầm nhìn về một không gian sống xanh, sang và chất lượng.

The Fibonan: Sức hút từ giá trị thực

Những tháng cuối năm 2025, The Fibonan vẫn duy trì sức hút dù thị trường khu đông liên tục bổ sung nguồn cung mới. Trong bối cảnh phân khúc căn hộ cao cấp Hà Nội thiết lập mặt bằng giá trung bình 91 triệu đồng/m², thậm chí nhiều dự án vượt mốc 100 triệu/m2 thì mức giá từ 65 triệu đồng/m² của The Fibonan trở thành "điểm sáng" hiếm có, mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Đi cùng giá bán cạnh tranh là tiến độ thi công đáng tin cậy. Tính đến tháng 8/2025, công trình đã hoàn thiện 100% kết cấu, đạt 85% phần kiến trúc và 90% hệ thống cơ điện, sẵn sàng bàn giao vào quý I/2026.

Về chất lượng, The Fibonan được thiết kế bởi Ong & Ong Singapore, áp dụng "tỷ lệ vàng" Fibonacci để tạo nên tòa tháp mang tính biểu tượng. Công nghệ thi công hiện đại kết hợp vật liệu hoàn thiện cao cấp hình thành nên căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Cuộc sống an ninh, an toàn cao cũng được đảm bảo nhờ hệ thống PCCC đạt chuẩn quốc gia mới nhất, an ninh 6 lớp và tư vấn quản lý vận hành bởi Savills.

Không chỉ vậy, không gian sống tại The Fibonan được định hình theo phong cách "resort tại gia". Hơn 40 tiện ích nội khu phủ kín từ tầng hầm tới tầng mái, nổi bật là bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ Ý, rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf mini, sky bar, vườn chiêm tinh. Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu đẳng cấp của khu đô thị Ecopark: trường học quốc tế Brighton College, VinUni, BUV, hệ thống bệnh viện Vinmec, Kusumi – Đại học Y khoa Tokyo, cùng chuỗi thương mại - giải trí sôi động.

Nổi bật, chính sách bán hàng của The Fibonan cũng đang tạo lực đẩy cho số lượng giao dịch ấn tượng: chỉ cần thanh toán 25% là có thể nhận nhà trước Tết, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng, cùng chiết khấu tới 7% cho khách thanh toán sớm, tặng gói nội thất bếp trị giá 150 triệu đồng và miễn 2 năm phí quản lý.

Có thể nói, sự hội tụ của không gian sống xanh, giá bán hấp dẫn, tiến độ đảm bảo, chất lượng vượt trội và chính sách linh hoạt đã đưa The Fibonan trở thành lựa chọn nổi bật tại khu Đông Hà Nội.

Một biểu tượng an cư đẳng cấp đang dần hoàn thiện tại bờ Đông Hà Nội

Dự án đang tiến gần hơn tới mốc bàn giao quý 1/2026, hình hài của một biểu tượng an cư mới tại khu Đông Hà Nội đã dần rõ nét. Sự kiện tri ân vừa qua không chỉ là điểm nhấn trong hành trình triển khai dự án, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của chủ đầu tư: mang tới những giá trị sống thực, bền vững và xứng đáng với niềm tin của khách hàng.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline An Phú Invest: 0836 19 7179