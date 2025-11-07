Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc
Bão số 13 thổi mạnh khiến hàng trăm chiếc tàu cá của ngư dân phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) xếp chồng lên nhau, hư hỏng nặng.
Clip: Cận cảnh hàng trăm chiếc tàu bị bão số 13 thổi chồng chất lên nhau ở Xuân Đài.
Theo Trường Nguyên
Người lao động
Theo Người lao động
