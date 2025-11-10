Đắk Lắk phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác Chính phủ làm việc với tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Cùng dự có Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn.

Báo cáo của tỉnh cho biết, sau hơn 4 tháng vận hành bộ máy mới, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh nhìn chung tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá, vượt kịch bản đề ra, đặc biệt có chỉ tiêu xuất khẩu đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 6,9% (kịch bản tăng trưởng (KBTT): 7,87%). Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 5,39% (KBTT: 5,44%); Khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 9,34% (KBTT: 11,08%), trong đó công nghiệp ước đạt 10,68% (KBTT: 11,03%); xây dựng ước đạt 6,91% (KBTT: 11,59%). Khu vực dịch vụ ước đạt 7,22% (KBTT: 8,16%). Năm 2025 tăng trưởng GRDP ước đạt 7,18% (kế hoạch là 8%).

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 thực hiện 13.966 tỷ đồng, đạt 104,24% dự toán Trung ương giao và 85,63% dự toán tỉnh giao (Trung ương giao: 13.398 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 16.310 tỷ đồng), tăng 24,94% so cùng kỳ.

Lũy kế năm 2025 ước đạt 15.535 tỷ đồng, tăng 16% dự toán Trung ương giao, đạt 95,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 44.750 tỷ đồng, đạt 60,7% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm ước đạt 62.974 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2024, đạt 85,48% kế hoạch (KH: 73.670 tỷ đồng), trong đó vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 42.350 tỷ đồng, tăng 20,67%; vốn đầu tư của khu vực Nhà nước ước đạt 19.563 tỷ đồng, giảm 7,92% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.061 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2024. Từ đầu năm đến nay, có 34 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 32.500 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 2.610,8 triệu USD, đạt 116,8% kế hoạch (2.235 triệu USD), tăng 42% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu cà phê tăng 6,6%, hạt điều tăng 20,1%, cao su tăng 7,1% so cùng kỳ. Lũy kế năm 2025 ước đạt 2.800 triệu USD, tăng 26% so với năm 2024, đạt 125,3% kế hoạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải chỉ đạo, xây dựng kịch bản đối với từng lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại..phấn đấu đạt mức cao nhất tăng trưởng của năm 2025 - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh 10 tháng đạt 6.685.000 lượt, tăng 41,63% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 90.800 lượt, tăng 87,67% so cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 12.455 tỷ đồng, đạt 98,84% kế hoạch, tăng 59,95% so cùng kỳ. Lũy kế năm 2025 tổng lượt khách du lịch đến Đắk Lắk ước đạt 7,335 triệu lượt, tăng 31,5% so với năm 2024, đạt 116,43% kế hoạch.

Trong 10 tháng, có 2.538 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 69% kế hoạch, tăng 68% so cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 29.714 tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2025, đã giải quyết chế độ đối với hơn 2.322 hồ sơ người có công, thân nhân người có công và các đối tượng liên khác đủ điều kiện. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; dự kiến năm 2025 chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chiếm khoảng 8,4% tổng chi ngân sách địa phương. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đảm bảo kế hoạch đề ra với 8.915 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công: Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết đến từng danh mục dự án là 15.076,864 tỷ đồng, đạt 103,59% so với kế hoạch Trung ương giao, đạt 97,17% kế hoạch HĐND tỉnh giao; kế hoạch còn lại chưa giao chi tiết 438,832 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương là 221,729 tỷ đồng).

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, tích cực trong phòng, chống cơn bão số 13; kịp thời huy động các lực lượng để giúp đỡ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát lại, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, rồi có tham mưu, đề xuất hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão.

Bên cạnh ghi nhận và đánh giá báo cáo của tỉnh đã nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền các cấp, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2025; chỉ tiêu nào đạt rồi thì tiếp tục thực hiện đạt ở mức độ cao nhất, chỉ tiêu nào gần đạt thì phấn đấu phải đạt chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn phát biểu - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phải chỉ đạo, xây dựng kịch bản đối với từng lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại..phấn đấu đạt mức cao nhất tăng trưởng của năm 2025.

Đồng thời, tập trung nhiều vào tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đôn đốc giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, những công trình tạo đột phá cho tỉnh.

Về tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, có năng lực thực thi công vụ. Sau hợp nhất, Đắk Lắk phải bổ sung, điều chỉnh lại quy hoạch, trên cơ sở đánh giá tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của mình, cơ hội nổi trội của tỉnh.

Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tổng hợp, nghiên cứu giải quyết, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.