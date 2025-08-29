Đảm bảo hạ tầng viễn thông dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trong những ngày tới, dự kiến hàng triệu người sẽ tập trung tại trung tâm Hà Nội để tham dự các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, tạo thách thức lớn cho hạ tầng viễn thông khi nhu cầu phát sóng trực tiếp và chia sẻ hình ảnh gia tăng đột biến. Để đảm bảo kết nối thông suốt, các nhà mạng đã triển khai hàng loạt giải pháp ngay từ lúc này.

Khu vực quảng trường Ba Đình những ngày này, rất đông người dân và du khách đến chụp ảnh, phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Dù có lượng lớn người dân truy cập cùng lúc nhưng chất lượng mạng tại đây vẫn duy trì ổn định.

Chị Nguyễn Lê Hà Phương - Phường Khương Đình, TP. Hà Nội cho biết: "Ngày nào em cũng ở đây, thấy mạng dùng rất ổn, livestream, lướt facebook thoải mái. Mong mấy hôm tới, khi ngày hội chính thức diễn ra, em có thể livestream để chia sẻ với các bạn bè ở xa".

Trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, các trạm phát sóng di động mới được tăng cường lắp đặt với khoảng cách từ 100-200 m một trạm. Tổng cộng đã có hơn 3.000 trạm phát sóng di động 5G lớn nhỏ được các nhà mạng lắp đặt, phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Ông Đỗ Ngọc Phương - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 1, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel chia sẻ: "Nhờ các giải pháp bổ sung thêm, người dân trải nghiệm tại các điểm chất lượng khá tốt. Với tài nguyên hiện tại, Viettel cũng tự tin có thể đảm bảo chất lượng mạng, tất nhiên cũng phải bổ sung thêm, tinh chỉnh thêm một số chỗ để phục vụ tốt nhất cho bà con".

Không chỉ tăng cường số lượng trạm phát sóng, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được các đơn vị sử dụng để điều hành mạng lưới thông minh. Hệ thống sẽ liên tục phân tích và dự báo các điểm có nguy cơ nghẽn mạng để tự động tối ưu vùng phủ sóng, san sẻ lưu lượng giữa các trạm phát sóng, đảm bảo kết nối không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Huy Tú - Giám đốc Ban Khai thác mạng, Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT Net nêu ý kiến: "Theo chỉ đạo của Bộ Khoa học Công nghệ, các nhà mạng đã có phương án sẵn sàng để trong những trường hợp sự cố bất khả kháng có thể tiến hành roaming giữa các nhà mạng".

Với các phương án đã triển khai và tinh thần sẵn sàng cao nhất, đến thời điểm này, các nhà mạng đều đảm bảo kết nối thông tin thông suốt dịp Đại lễ, để mọi khoảnh khắc hào hùng, không khí đặc biệt dịp kỷ niệm được truyền tải trọn vẹn đến từng người dân Việt Nam.