Đạm Cà Mau báo lãi thấp nhất 4 quý, "ôm" gần 9.000 tỷ tiền mặt

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã chứng khoán: DCM) vừa công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 2.634 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn hàng bán giảm mạnh 20% giúp lợi nhuận gộp tăng cao, giá trị ghi nhận 375 tỷ đồng, tương ứng tăng 111% so với cùng kỳ.

Ngược chiều, doanh thu tài chính sụt giảm 80% còn 39 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 53% so với cùng kỳ, ghi nhận 14 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận gần 186 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với thực hiện quý 3/2023.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, Đạm Cà Mau báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức lợi nhuận thấp nhất 4 quý trở lại đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần 9.242 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Khoản lãi sau thuế ghi nhận mức tăng ấn tượng 71% so với cùng kỳ, đạt 1.056 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Đạm Cà Mau đã vượt 33% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm nay đề ra.

Văn bản giải trình cho biết, chi phí giá vốn giảm nhiều hơn so với doanh thu, bên cạnh đó các khoản giảm trừ doanh thu năm nay thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận ở BCTC hợp nhất năm nay tăng gần 63% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Đạm Cà Mau đạt 15.420 tỷ đồng, tăng 182 tỷ đồng so với số đầu năm, song giảm mạnh hơn 1.400 tỷ so với cuối quý 2/2024. Trong đó, gần 56% tổng tài sản của công ty là lượng tiền mặt và tiền gửi, đạt 8.616 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, lãi từ tiền gửi của Đạm Cà Mau là khoảng 215 tỷ đồng, song con số này đã sụt giảm mạnh so với khoản thu lãi gần 400 tỷ ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Phía bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu đạt gần 9.895 tỷ đồng, gần như đi ngang so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 1.715 tỷ đồng. Đạm Cà Mau hiện đang vay nợ tài chính tổng cộng 1.627 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DCM hiện đang giao dịch quanh 37.000 đồng/cp, tương ứng tăng 21% so với vùng giá hồi đầu năm. Tính từ đỉnh lịch sử 40.700 đồng/cp hồi đầu tháng 7, thị giá cổ phiếu phân bón này chỉ cách khoảng 9% giá trị.