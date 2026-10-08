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Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mối thâm tình với một nghệ sĩ SN 1995 quê Vĩnh Long

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Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mối thâm tình với một nghệ sĩ SN 1995 quê Vĩnh Long

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng về mối quan hệ với nghệ sĩ này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ thông tin về đêm nhạc có sự góp mặt của Hoài Lâm tại TP.HCM trong tháng 10. Theo “ông hoàng nhạc Việt”, đây là dịp hai thầy trò hội ngộ trên sân khấu sau khoảng 10 năm.

“Như chưa từng có cuộc chia ly. Rất nhiều đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng. Nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự yêu thương và lòng trân trọng trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!”, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về mối quan hệ với Hoài Lâm (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc tái ngộ đặc biệt này diễn ra sau khi Đàm Vĩnh Hưng đến dự đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở Vĩnh Long. Tại đây, nam ca sĩ U60 gửi lời chúc đến vợ chồng đàn em, khiến Hoài Lâm xúc động, không kìm được nước mắt. Đàm Vĩnh Hưng sau đó lên sân khấu hát tặng và song ca cùng chú rể.

Giọng ca Lâu đài tình ái từng chia sẻ rằng Hoài Lâm về nhà anh từ năm 14 tuổi và được anh hướng dẫn nhiều điều về nghệ thuật cũng như cuộc sống. Nam ca sĩ xem Hoài Lâm như một người học trò, người con trong gia đình.

“Tôi nhận Hoài Lâm khi còn lông bông, rất lơ ngơ từ cách ăn mặc. Sau đó tôi đã mang về dạy dỗ từ cách hát đến việc sống đối nhân xử thế ra sao, thẩm mỹ về màu sắc…”, Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng chúc phúc Hoài Lâm (Ảnh: Fanpage Đàm Vĩnh Hưng)

Anh cũng nhiều lần dành lời khen cho Hoài Lâm, đánh giá đàn em sở hữu giọng hát và tài năng nổi bật. Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ Hoài Lâm là một trong những ca sĩ hiếm hoi khiến anh phải quay lại phòng thu để thu lại phần hát của mình khi song ca. “Ông hoàng nhạc Việt” cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hoài Lâm chưa thể phát huy hết lợi thế về giọng hát và tài năng trong sự nghiệp.

Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm từng nhiều lần để lại dấu ấn qua nhiều phần trình diễn song ca. Vì vậy, màn tái ngộ của hai thầy trò trên sân khấu sắp tới đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Anh từng giành quán quân chương trình Gương mặt thân quen. Tên tuổi Hoài Lâm gắn liền với nhiều bản hit như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu...

Theo Kim Linh

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