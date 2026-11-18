Mới đây, NSND Thanh Điền đã bày tỏ cảm xúc sau liveshow cuối cùng tại Việt Nam của danh ca Minh Cảnh.

Ông tâm sự: "Bao giờ tôi mới được gặp lại anh lần nữa? Tất cả chúng tôi đều chung một tâm trạng, mong anh Minh Cảnh thật nhiều sức khoẻ. Khán giả luôn thương yêu anh".

Danh ca Minh Cảnh

Được biết, danh ca Minh Cảnh năm nay đã 89 tuổi và sức khỏe ngày một yếu đi. Nam danh ca hiện định cư tại Mỹ cùng gia đình.

Vì tuổi cao sức yếu không thể di chuyển một chặng đường quá xa về Việt Nam để biểu diễn nên lần này, Minh Cảnh quyết định về nước để làm liveshow cuối cùng để chia tay khán giả trong nước. Sau đó, ông sẽ trở lại Mỹ và rất khó để về nước lần nữa do tuổi đã quá cao.

Trong lần về nước thực hiện liveshow này, danh ca Minh Cảnh được nhiều đàn em ủng hộ, hỗ trợ. NSND Thanh Tuấn đã đứng ra tổ chức, lo liệu giấy tờ, biểu diễn cho live show. NSND Minh Vương và NSND Thanh Điền là hai đàn em tích cực nhất trong liveshow của danh ca Minh Cảnh.

NSND Minh Vương đã đóng góp nhiều tiết mục song ca đầy thăng hoa trên sân khấu cùng danh ca Minh Cảnh. NSND Thanh Điền cũng rất quan tâm đến đàn anh. Ông còn đến tận nhà để thăm hỏi đàn anh và ôn lại kỷ niệm xưa.

Vì sức khỏe đã yếu nên danh ca Minh Cảnh phải rất cố gắng để thực hiện liveshow. Lúc NSND Thanh Điền tới thăm, ông còn phải nằm để nói chuyện, không thể ngồi dậy được. Nam danh ca cũng phải ngồi xe lăn ra sân khấu và ngồi ghế hát, không đứng dậy được.

Tuy vậy, danh ca Minh Cảnh vẫn còn rất minh mẫn, nhớ rõ mọi chuyện xưa và nói năng đâu ra đó.

Danh ca Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937 tại TP.HCM. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo và vươn lên từ tuổi thơ cơ nhỡ.

Minh Cảnh bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1959 và nhanh chóng vụt sáng trở thành kép chính lừng lẫy của đại bang cải lương Kim Chung. Được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ", ông là người tiên phong sáng tạo ra trường phái ca vọng cổ dài hơi với kỹ thuật luyến láy độc đáo, nhả chữ nhẹ nhàng mà thanh thoát.

Tên tuổi của Minh Cảnh gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Tuần phủ Tần Nhơn. Với những đóng góp kiệt xuất, ông được coi là một trong những huyền thoại lớn nhất, là chiếc gạch nối diệu kỳ của thế hệ vàng sân khấu cải lương Việt Nam.