Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau gần một thập kỷ vợ chồng cô bên nhau. Đáng chú ý, cô nhắc lại cuộc trò chuyện với một người chị thân thiết. Người này từng nghĩ Ngọc Hà sẽ sớm rời bỏ chồng sau khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe.

Trước nhận xét ấy, Ngọc Hà không trách móc mà thừa nhận ngay cả những người thân thiết cũng từng có suy nghĩ như vậy. Bởi trong suốt hành trình đồng hành cùng chồng, cô đã phải đối diện với không ít áp lực, từ việc chăm sóc người bệnh đến những lời bàn tán, dị nghị của dư luận.

Ngọc Hà tâm sự về cuộc sống hôn nhân của cô và NSND Công Lý sau gần một thập kỷ bên nhau

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà viết: "Ngọc Hà sẽ đi với Công Lý một đoạn đường ngắn!

Hôm nay, mình đi ăn cùng một người chị thân thiết. Chị em chơi với nhau từ những ngày mình mới chập chững bước chân vào nghề. Trong câu chuyện, chị có chia sẻ một câu khiến mình suy nghĩ: "Tao từng nghĩ mày sẽ sớm rời bỏ ông Lý. Không nghĩ lại tồn tại được đến giờ phút này".

Thực ra, đến cả những người thân thiết còn từng nghĩ như vậy, thì mình cũng chẳng thể trách những người xa lạ, không quen biết, từng có suy nghĩ tương tự.

Mình đã trải qua không ít điều từ dư luận. Ngay cả đến bây giờ, đôi khi vẫn có những lời lẽ độc hại hướng về gia đình. Nhưng thời gian khiến mình dần quen với những điều ấy. Có lẽ, mình cũng đã học được cách không để mọi lời nói bên ngoài làm mình đau lòng như trước.

Đây là bức ảnh anh Lý vừa tỉnh dậy đón sinh nhật suốt gần 4 tháng ở viện. Một khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt, cũng là thời điểm cuộc đời của hai vợ chồng mình chính thức sang một trang mới.

Bức ảnh Công Lý vừa tỉnh dậy đón sinh nhật suốt gần 4 tháng ở viện

Trước đó, mình vốn là đứa chẳng phải chăm sóc ai. Đến giờ mình còn chưa từng nấu cho mẹ được một bữa cơm hay phải giặt quần áo cho mẹ. Vậy mà từ ngày ấy, mình đã làm tất cả những việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm: từ tắm rửa, thay tã cho chồng đến những công việc chăm sóc hằng ngày của một người sau tai biến. Thời gian đó như địa ngục với mình từ thể xác, lẫn tinh thần.

Mọi thứ thực sự vượt xa sức tưởng tượng của mình. Không chỉ phải học cách chăm sóc chồng, mình còn phải đối diện với rất nhiều áp lực từ bên ngoài. Có những ngày, mình cảm giác bản thân phải căng hết đầu óc, dốc đến 200% sức lực mới có thể đứng vững.

Gần bốn tháng nằm viện, mình chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau ngày ra viện, lại là một hành trình khác với biết bao điều phải lo toan. Cứ thế, từng ngày một, mọi thứ cũng dần đi qua.

Trộm vía, cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng đã tương đối bình ổn. Vậy là mình và anh Lý đã cùng nhau đi qua gần một thập kỷ, cũng đã nếm trải đủ những thăng trầm, sóng gió của cuộc đời.

Ngọc Hà cho biết cuộc sống của vợ chồng cô hiện chỉ tạm gọi đủ ăn, nhưng cô vẫn hài lòng

Bây giờ, căn nhà của hai vợ chồng không quá rộng, tiền bạc cũng chẳng dư dả, cuộc sống chỉ tạm gọi là đủ ăn. Nhưng mình luôn biết ơn vì bản thân vẫn còn sức khỏe để làm việc. Mình vẫn chăm chỉ, tận tâm, tận lực với công việc và chưa bao giờ cho phép mình lười nhác hay dễ dàng buông xuôi.

Mình luôn tin rằng, những người sống thật thà, làm việc bằng sự tử tế và nỗ lực của chính mình rồi sẽ nhận được những điều tốt đẹp.

Dù anh Lý đau ốm, dù mình có những lúc vất vả, nhưng ít nhất, hai vợ chồng chưa bao giờ thực sự đơn độc.

Mình vẫn có mẹ, có gia đình. Thi thoảng, mẹ lại nấu món gì ngon rồi hỏi: "Có nhà không, mẹ mang qua cho này?". Khi thì củ khoai, bắp ngô, khi thì món ăn mẹ vừa nấu. Chị gái thấy ổi ngon cũng nhớ mua rồi ship cho em. Mình có những người bạn, người em tri kỷ, có thể cùng nhau chia sẻ, động viên, thậm chí có thể khóc với nhau những lúc mệt mỏi.

Anh Lý vẫn luôn có những khán giả yêu thương, ủng hộ và nguyện cầu cho anh khoẻ mạnh. Anh Lý có những người anh em đồng nghiệp yêu quý.

Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại khiến mình cảm thấy cuộc sống thật đáng quý.

Sức khỏe của NSND Công Lý gần đây cũng có nhiều chuyển biến tích cực

Mình luôn sống với lòng biết ơn. Không oán trách cuộc đời vì sao lại thế này, vì sao lại thế kia. Mình hiểu rằng mỗi người đều có một hành trình, một số phận và những thử thách riêng phải đi qua.

Thay vì dành thời gian để oán trách, mình chọn dành thời gian để nghĩ cách kiếm tiền. Bởi mình hiểu rất rõ, không có tiền thì cuộc sống sẽ vô cùng chật vật. Mình cần chăm chỉ, cần nỗ lực để có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc gia đình và giữ cho mái nhà nhỏ luôn được bình an.

Mình không mong cầu điều gì quá lớn lao. Chỉ mong anh Lý khỏe hơn, bản thân có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, gia đình có thêm chút may mắn, kinh tế bớt chật vật và những người mình yêu thương luôn bình an".

Được biết, thời gian qua, sức khỏe của Công Lý có những chuyển biến tích cực. Anh cũng thường xuyên đến Nhà hát Kịch Hà Nội để gặp gỡ, sinh hoạt cùng đồng nghiệp.