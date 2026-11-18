Ở tuổi 27, Nguyễn Đức Tính (quê Sóc Trăng) đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ, sinh con và xây dựng một gia đình nhỏ tại Phú Quốc.

Điều đáng nói là chỉ khoảng nửa năm trước, khi quyết định rời quê ra đảo, chàng trai trẻ vẫn chủ yếu nghĩ đến chuyện tìm một công việc có nhiều cơ hội hơn.

Trước đó, anh Tính làm nhân viên vận chuyển hàng hóa cho một công ty. Công việc ổn định, nhưng thu nhập gần như cố định, khó tìm thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.

Nghe lời rủ của bạn bè, anh quyết định đến Phú Quốc thử sức với nghề lái xe công nghệ.

Sau sáu tháng, anh cho biết công việc tương đối thuận lợi. Ngoài khoản tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, anh đã có thể dành dụm một phần thu nhập.

Chứng kiến Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027 với hàng loạt công trình, dịch vụ mới, anh kỳ vọng du khách sẽ đến đảo đông hơn, công việc cũng có thêm cơ hội phát triển.

"Năm sau Phú Quốc thay đổi với nhiều dịch vụ mới, đông du khách tới hơn, tôi hi vọng có thể kiếm tiền tốt hơn. Nếu ổn định, tôi còn nghĩ đến việc lấy vợ, sinh con, gắn bó hẳn với nơi này", anh Tính chia sẻ.

Cũng mang theo hy vọng đổi thay cuộc sống khi đến Phú Quốc, anh Cầu Văn Đố (sinh năm 1985, quê An Giang) lại có một câu chuyện khác.

Ở quê, anh Đố làm ruộng. Những mùa lúa thua lỗ liên tiếp khiến cuộc sống gia đình luôn chật vật. Có những ngày làm lụng vất vả, khoản tiền kiếm được nhiều nhất cũng chỉ khoảng 400.000 đồng.

Phía sau anh còn có vợ và hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

Khoảng năm tháng trước thời điểm phỏng vấn, người đàn ông quê An Giang quyết định rời ruộng đồng, đến làm việc tại công trường Nhà ga T2 thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một trong những công trình trọng điểm do doanh nghiệp thuộc Sun Group đầu tư phục vụ APEC 2027.

Công việc mới mang lại cho anh nguồn thu nhập tốt hơn. Theo anh Đố, tiền công cơ bản hiện khoảng 700.000 đồng/ngày, những hôm tăng ca có thể lên tới 1 triệu đồng.

Quan trọng hơn, công việc đều đặn giúp anh có thể gửi tiền về quê phụ vợ nuôi hai con ăn học.

Thấy cơ hội mới, anh không giữ riêng cho mình. Anh đã giới thiệu khoảng 20 người quen, bà con hàng xóm cùng đến Phú Quốc làm việc. Theo lời anh, nhiều người trong số đó cũng có thu nhập ổn định và gửi được tiền về gia đình.

Từ quyết định thay đổi sinh kế của một người, cơ hội việc làm được chia sẻ đến thêm nhiều lao động.

Thế nhưng, khoản tiền gửi về quê mỗi tháng vẫn chưa phải điều anh Đố mong mỏi nhất.

Một người cha mong đón vợ con ra đảo. Một chàng trai trẻ bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình tại đây.

Hai xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng cho thấy sức hút của Phú Quốc đang vượt ra ngoài những chuyến đi du lịch hay công việc ngắn hạn.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7%.

Sự phát triển ấy kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, vui chơi giải trí và các dịch vụ phụ trợ.

Trong hành trình đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế, Sun Group là một trong những doanh nghiệp tạo dấu ấn tại Nam đảo.

Từ tuyến cáp treo vượt biển Hòn Thơm, Sun World Hon Thom đến Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Cầu Hôn và những tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, tập đoàn đã góp phần hình thành những sản phẩm du lịch mới, mở rộng trải nghiệm và sức hấp dẫn của đảo Ngọc.

Phía sau những điểm đến ấy là cả một hệ sinh thái vận hành, kinh doanh và dịch vụ. Những công trình thu hút du khách cũng góp phần mở thêm không gian phát triển cho các ngành nghề gắn với du lịch.

Và khi Phú Quốc được lựa chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hành trình đầu tư của Sun Group tiếp tục bước sang một giai đoạn mới.

Từ du lịch, nghỉ dưỡng đến sân bay, giao thông đô thị và tổ hợp hội nghị quốc tế, những dự án quy mô lớn đang tạo thêm cơ hội không chỉ cho lao động phổ thông, mà còn cho những người trẻ có chuyên môn và khát vọng phát triển sự nghiệp.

Nếu anh Cầu Văn Đố đang mong ngày đón vợ con ra Phú Quốc, thì Trần Kiêm Minh Thanh (sinh năm 2000, quê Huế) đã thực hiện được điều ấy.

Ở tuổi 26, Thanh là một trong những giám sát xây dựng trẻ tuổi tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, công trình quan trọng đang được triển khai phục vụ sự kiện quốc tế năm 2027.

Từng theo học tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Thanh gia nhập Sun Group thông qua chương trình tuyển dụng tài năng trẻ SGen.

Ba năm gắn bó với Phú Quốc đưa chàng trai xứ Huế từ dự án Bệnh viện Mặt Trời đến công trường Trung tâm Hội nghị APEC, nơi anh được chứng kiến một đại công trình thành hình từng ngày.

"Được tận mắt chứng kiến dự án thay đổi, thành hình từng ngày, tôi cảm thấy vô cùng tự hào", Thanh chia sẻ.

Với một kỹ sư trẻ, cơ hội tham gia những công trình quy mô lớn ngay từ đầu sự nghiệp không chỉ mang đến kinh nghiệm chuyên môn. Đó còn là dấu mốc đáng nhớ trên con đường nghề nghiệp mà anh lựa chọn.

Nhưng điều khiến Thanh quyết định gắn bó lâu dài với Phú Quốc không chỉ nằm ở công trường.

Ngay từ khi ra đảo, anh đã nghĩ đến chuyện xây dựng cuộc sống tại đây. Thanh động viên vợ cùng đến Phú Quốc lập nghiệp. Hiện chị cũng làm việc cho một nhà thầu của Sun Group, tham gia các hạng mục phục vụ APEC 2027.

Hai vợ chồng vừa đón con nhỏ và đã đưa con ra đảo để cả gia đình được sống gần nhau.

Đặc biệt, Sun Group bố trí nhà công vụ ngay gần công trường, giúp gia đình anh không phải tốn chi phí thuê nhà, đồng thời thuận tiện trong việc đi lại.

Nhờ khoảng cách gần, giữa nhịp thi công khẩn trương, Thanh vẫn có thể tranh thủ trở về nhà dùng bữa trưa cùng vợ con.

Giữa một công trường lớn, nơi mỗi ngày đều gắn với tiến độ và những yêu cầu kỹ thuật khắt khe, bữa cơm gia đình trở thành niềm vui giản dị của người kỹ sư trẻ.

Câu chuyện của Thanh cũng cho thấy một điều: Để thu hút người lao động từ đất liền ra đảo, cơ hội nghề nghiệp là điểm khởi đầu. Nhưng để họ yên tâm ở lại, điều kiện sinh hoạt và chính sách chăm lo gia đình cũng quan trọng không kém.

Tháng 11/2025, Sun Group công bố bộ chính sách nhân sự riêng dành cho Phú Quốc, trong đó có hỗ trợ nơi ở tại Sunhomes, nhà công vụ hoặc các hình thức hỗ trợ nhà ở khác theo điều kiện áp dụng.

Tập đoàn cũng xây dựng các chế độ khuyến khích nhân sự gắn bó lâu dài, bao gồm thưởng thâm niên và chính sách xét hỗ trợ sở hữu nhà ở đối với người lao động đáp ứng điều kiện. Không chỉ kiến tạo những điểm đến, tập đoàn đang từng bước đầu tư vào các công trình, môi trường làm việc và chính sách hỗ trợ đời sống – những yếu tố góp phần tạo nên sức hút lâu dài đối với nguồn nhân lực.

Những đổi thay trong cuộc sống của anh Đố, anh Thanh diễn ra đúng thời điểm Phú Quốc chuẩn bị cho một cuộc hẹn lớn với thế giới.

Trước thềm APEC 2027, Sun Group tham gia triển khai nhiều dự án chiến lược như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các tổ hợp lưu trú, dịch vụ.

Những công trình này không chỉ cần lực lượng thi công lớn, mà còn được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực vận hành, kỹ thuật, giao thông, hàng không, khách sạn và tổ chức sự kiện.

Một ví dụ là tuyến LRT Phú Quốc. Tháng 9/2026, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) thông báo tuyển 168 nhân sự để đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chuẩn bị vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt này.

Trước đó, Sun Group đã ký hợp tác với HURC về tư vấn, đào tạo và chạy thử tuyến LRT. Đó là một bước chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn công trình đi vào khai thác, thay vì chỉ tập trung vào tiến độ xây dựng.

Cùng với hạ tầng, Sun Group còn đồng hành trong các chương trình nâng cao kỹ năng phục vụ du khách quốc tế.

Tháng 8/2026, tập đoàn cùng chính quyền và các đối tác thúc đẩy chương trình "Phú Quốc – Hello World", hướng tới nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho những nhóm lao động thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế, như tài xế, nhân viên nhà hàng, khách sạn và tiểu thương.

Bởi một điểm đến quốc tế không chỉ cần những công trình hiện đại. Để tận dụng cơ hội phát triển, chính những người đang sinh sống và làm việc tại đó cũng cần được chuẩn bị về kỹ năng, chuyên môn và điều kiện gắn bó lâu dài.

Từ hệ sinh thái du lịch đã hình thành đến các công trình giao thông, hội nghị, y tế và những chương trình phát triển nhân lực, Sun Group đang mở rộng dấu ấn đầu tư tại Phú Quốc theo hướng ngày càng toàn diện.

Những lợi ích dài hạn sẽ còn phụ thuộc vào hiệu quả vận hành và sự phát triển thực tế của thị trường. Nhưng với không ít người lao động, những thay đổi đầu tiên đã hiện diện trong cuộc sống thường ngày.

Với anh Cầu Văn Đố, đó là khoản tiền đều đặn gửi về quê nuôi con, cùng hy vọng một ngày cả gia đình được đoàn tụ trên đảo.

Với Trần Kiêm Minh Thanh, đó là niềm tự hào góp sức xây dựng công trình phục vụ APEC, bên cạnh những bữa cơm trưa cùng vợ con.

Còn với Nguyễn Đức Tính, chàng tài xế công nghệ 27 tuổi, đó là giấc mơ về một mái ấm nhỏ ở nơi anh từng chỉ nghĩ sẽ đến để thử sức với công việc mới.

Mỗi người đến Phú Quốc với một lý do khác nhau. Nhưng từ những chuyến đi tìm việc, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ở lại.

Trong hành trình ấy, hệ sinh thái đầu tư cùng những công trình và chính sách phát triển nhân lực của Sun Group đang góp phần tạo dựng một Phú Quốc không chỉ hấp dẫn du khách, mà còn có thêm điều kiện để thu hút người lao động, chuyên gia và những gia đình muốn gắn bó lâu dài.

Bởi sự phát triển của một vùng đất không chỉ được đo bằng những công trình mọc lên, mà còn bằng những cuộc đời tìm thấy ở đó một tương lai đáng để lựa chọn.