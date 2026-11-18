Năm 2016, Khánh Vy (Trần Khánh Vy, sinh năm 1999) từng là gương mặt phủ sóng mạng xã hội sau video nói 7 thứ tiếng. Khi ấy, cô nữ sinh 17 tuổi của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) gây ấn tượng với vẻ ngoài lanh lợi, nụ cười tươi và khả năng chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ. Danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" cũng từ đó gắn liền với cô.

10 năm trôi qua, Khánh Vy hiện đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua vai trò MC Đường Lên Đỉnh Olympia. Cô cũng phát triển công việc sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng và tiếp tục theo đuổi việc học. Bên cạnh những dấu mốc trong sự nghiệp, diện mạo của nữ MC ở tuổi 27 cũng là điều khiến nhiều người chú ý.

Nếu hình ảnh năm 2016 ghi lại một Khánh Vy có nét trẻ con, gương mặt bầu bĩnh và phong cách ăn mặc đúng tuổi học trò, thì hiện tại cô mang đến hình ảnh trưởng thành hơn. Đường nét gương mặt thanh thoát, cách trang điểm được tiết chế, kiểu tóc và trang phục cũng đa dạng hơn. Nụ cười tươi vẫn là điểm nhận diện quen thuộc, nhưng thần thái trước ống kính đã có nhiều thay đổi.

Trên mạng xã hội, Khánh Vy thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những bộ ảnh thời trang và khoảnh khắc trong công việc. Nữ MC có thể xuất hiện với phong cách thanh lịch, nữ tính khi tham gia sự kiện, cũng có lúc trẻ trung, năng động trong những bộ trang phục đời thường. Cô cũng thường xuyên thay đổi cách làm tóc, trang điểm, tạo nên hình ảnh mới mẻ thay vì đóng khung trong một phong cách.

Phong cách của Khánh Vy thay đổi link hoạt khi đi dẫn các sự kiện

Gần đây, sức hút nhan sắc của Khánh Vy thời gian gần đây còn được nhắc đến qua cụm từ “aura tri thức”. Khi đảm nhận vai trò MC tại Chung kết của các cuộc thi nhan sắc, nữ MC liên tục chú ý với diện mạo nổi bật trong váy dạ hội, thiết kế cầu kỳ cùng thần thái tự tin trên sân khấu.

Những màn xuất hiện này nhanh chóng đưa Khánh Vy lên tìm kiếm phổ biến. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, đồng thời nhắc đến sức hút đặc biệt của cô qua những bình luận về “hào quang tri thức”.

Khánh Vy tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026

Khánh Vy khi đi dẫn tại Hoa hậu Việt Nam 2026 (Nguồn: @haanhvumakeupclass)

Thực tế, cư dân mạng dùng từ “aura tri thức” dành cho Khánh Vy là hoàn toàn có cơ sở. Sau video nhại 7 thứ tiếng gây sốt mạng xã hội năm 2016, Khánh Vy không dừng lại ở danh xưng “hot girl 7 thứ tiếng” mà tiếp tục phát triển song song sự nghiệp và con đường học vấn.

Cùng năm, Khánh Vy thi đỗ ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao với 28,03 điểm. Trong thời gian học đại học, cô đã thử sức với công việc MC tại bản tin Thế giới nghiêng của VTC1, sau đó dẫn dắt talkshow tiếng Anh 8 IELTS của VTV. Năm 2020, cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng loại Giỏi.

Sau khi ra trường, Khánh Vy tiếp tục được khán giả biết đến qua các chương trình về ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go và đặc biệt là Đường Lên Đỉnh Olympia. Từ cuối tháng 9/2021, cô chính thức đảm nhận vai trò MC của chương trình này, đồng thời góp mặt trong nhiều chương trình giải trí, sự kiện lớn. Song song với công việc truyền hình, Khánh Vy xây dựng các nền tảng nội dung cá nhân trên YouTube, Facebook và TikTok, tập trung vào ngoại ngữ, học tập, kỹ năng và lối sống.

Đáng chú ý, nữ MC từng nhận học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ từ Chính phủ Anh nhưng sau đó không lên đường du học như dự kiến. Ở tuổi 27, Khánh Vy vẫn duy trì công việc MC, sáng tạo nội dung và tiếp tục theo học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

Khánh Vy tại Đường Lên Đỉnh Olympia

Một số hình ảnh khác của Khánh Vy

(Ảnh: FBNV)