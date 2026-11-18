MC Khánh Vy là một trong những gương mặt trẻ được yêu mến nhất hiện nay. Từ sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia đến những chương trình truyền hình, sự kiện lớn, cô luôn xuất hiện với hình ảnh tự tin, năng động và đầy năng lượng tích cực. Con đường với truyền hình của Khánh Vy tưởng như đã được định sẵn từ lâu, nhưng thực tế, đã có thời điểm nữ MC nghiêm túc nghĩ đến một nghề nghiệp hoàn toàn khác. Đó là trở thành phi công.

Trong một bài chia sẻ năm 2021, MC Khánh Vy kể khi vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, cô đã suy nghĩ rất nhiều về con đường tương lai.

"Thú thật là đợt tốt nghiệp ĐH, mình nghĩ về con đường tương lai và rất muốn làm phi công", Khánh Vy nói.

Khánh Vy từng muốn trở thành phi công sau khi tốt nghiệp đại học (Ảnh: FBNV)

Theo Khánh Vy, nghề phi công khiến cô thích thú vì vẻ "ngầu" của nó.

"Làm công việc ấy thì cần nhiều kiến thức, điềm đạm và sự bình tĩnh", cô nói và cho biết bản thân cũng đang muốn rèn luyện những điều này.

Tuy nhiên, ước mơ này đã không thể thành hiện thực. "Muốn theo đuổi ngành này thì cần rất nhiều yêu cầu về mặt con người, và tài chính nữa, mà mình chưa đáp ứng được", Khánh Vy thừa nhận. Dù vậy, cô không quá tiếc nuối bởi khi nghĩ lại, cô vẫn rất hạnh phúc với công việc bây giờ, miễn là nó đem lại được giá trị cho mọi người.

Thú vị là chỉ vài tháng sau lần chia sẻ ấy, từ tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người cầm trịch của Đường Lên Đỉnh Olympia. Những phẩm chất cô từng mong rèn luyện khi nghĩ về nghề phi công, như kiến thức, sự điềm đạm và bình tĩnh, cũng chính là những điều mà một MC Olympia cần có.

Từ tháng 9/2021, Khánh Vy trở thành MC Đường Lên Đỉnh Olympia (Ảnh: FBNV)

Sau 5 mùa đồng hành cùng chương trình, Khánh Vy đã trở thành một MC tự tin, bản lĩnh trên sân khấu Olympia. Tháng 10 vừa qua, cô cùng MC Ngọc Huy dẫn dắt trận Chung kết năm thứ 26, trận Chung kết năm thứ 5 liên tiếp của cô ở vai trò MC chính.

Không chỉ gắn bó với Olympia, những năm gần đây, Khánh Vy còn liên tục xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn. Cô cùng MC Sơn Lâm dẫn dắt Sinh Viên Thế Hệ Mới 2026, chương trình đưa các nhóm sinh viên Gen Z về nông thôn để giải quyết những bài toán thực tế. Ở lĩnh vực giải trí, Khánh Vy là MC đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026, rồi tiếp tục dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng MC Đức Bảo tại Hải Phòng ngày 7/11. Phong cách dẫn tự nhiên, gần gũi giúp cô được khán giả trẻ yêu mến.

Khánh Vy dẫn dắt nhiều chương trình lớn trong năm 2026 (Ảnh: FBNV)

Từ cô sinh viên từng mơ làm phi công, Khánh Vy giờ đã có chỗ đứng vững vàng trong nghề MC. Ước mơ năm nào có thể vẫn còn dang dở, nhưng Khánh Vy rõ ràng đã tìm được một "bầu trời" khác cho riêng mình.