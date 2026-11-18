Tối 13/11, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) trở thành điểm hẹn đặc biệt của hàng nghìn người trong chương trình “Về với Tự hào – HUCA Homecoming 2026”. Không chỉ có những màn trình diễn âm nhạc sôi động, sự kiện còn chứng kiến cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ giảng viên, cựu học viên, cựu sinh viên và sinh viên từng gắn bó với mái trường này.

Được tổ chức trong hành trình kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp hoạt động nghệ thuật với dịp hội ngộ của các thế hệ sinh viên. Đây cũng là sự kiện đánh dấu tròn một năm hình thành và phát triển của HUCA – Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Thanh Lam, Tùng Dương, Bức Tường cùng hội tụ trong đêm Gala đặc biệt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm Gala chính là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương và ban nhạc Bức Tường.

Sự góp mặt của hai giọng ca Thanh Lam và Tùng Dương đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, tạo nên nhiều cung bậc khác nhau cho khán giả. Nếu Thanh Lam ghi dấu ấn bằng phong cách biểu diễn giàu nội lực thì Tùng Dương cũng đem đến nguồn năng lượng đặc trưng trên sân khấu.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ban nhạc Bức Tường, The Beatles Xây dựng và Fantasia góp phần tạo nên không khí âm nhạc đa dạng. Những giai điệu quen thuộc, những màn trình diễn sôi động trở thành cầu nối giữa các thế hệ, đưa nhiều cựu sinh viên trở lại với ký ức thời còn ngồi trên giảng đường.

Đặc biệt, với những người từng học tập tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, sự góp mặt của các ban nhạc gắn với đời sống sinh viên càng khiến đêm hội ngộ trở nên ý nghĩa. Âm nhạc không chỉ mang tính giải trí mà còn là chất xúc tác khơi gợi những kỷ niệm, tình bạn và niềm tự hào về mái trường.

Những nghệ sĩ gạo cội cùng hội tụ trong đêm Gala

Trong không khí ấy, khoảng cách giữa các thế hệ dường như được thu hẹp. Những người từng là sinh viên nay đã trở thành kỹ sư, kiến trúc sư, nhà quản lý hay doanh nhân lại có dịp gặp gỡ, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Những cái bắt tay, những cái ôm và câu chuyện sau nhiều năm xa cách khiến đêm Gala mang ý nghĩa của một ngày trở về đúng nghĩa.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, “Về với Tự hào” còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết giữa các thế hệ sinh viên Xây dựng. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, làm việc ở những lĩnh vực hay địa phương khác nhau, họ vẫn có chung những ký ức và tình cảm dành cho ngôi trường từng gắn bó.

Dấu mốc 60 năm một mái trường và hành trình kết nối các thế hệ

Đằng sau không khí sôi động của đêm Gala là câu chuyện về hành trình sáu thập kỷ xây dựng và phát triển của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Trong 60 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân. Nhiều thế hệ cựu sinh viên hiện đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên khắp cả nước, tham gia vào nhiều lĩnh vực và những công trình phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc kết nối giữa các thế hệ cựu học viên, sinh viên trước đây phần lớn được duy trì thông qua những nhóm bạn, các khóa học, khoa hoặc cộng đồng tại từng địa phương. Những mối quan hệ này có giá trị riêng nhưng chưa hình thành được một mạng lưới thống nhất để phát huy đầy đủ nguồn lực của cộng đồng.

Từ thực tế đó, HUCA – Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – được hình thành với mục tiêu kết nối các thế hệ người học, tạo điều kiện để cựu sinh viên tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường, hỗ trợ sinh viên và hợp tác trong công việc.

Đáng chú ý, đêm Gala 13/11 cũng đánh dấu sinh nhật tròn một năm của HUCA. Sau dấu mốc đầu tiên này, mạng lưới hướng tới phát triển hoạt động dựa trên ba trụ cột chính gồm đào tạo, kết nối và phát triển.

Ở lĩnh vực đào tạo, HUCA định hướng huy động đội ngũ cựu sinh viên là những chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp có kinh nghiệm thực tiễn tham gia cố vấn, chia sẻ kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Đây cũng là cơ hội để những người từng trưởng thành từ mái trường quay trở lại đóng góp kinh nghiệm, giúp chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trong khi đó, hoạt động kết nối được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa cựu sinh viên với cựu sinh viên, giữa sinh viên với doanh nghiệp và giữa cộng đồng người học với Nhà trường. HUCA App cùng Trung tâm Kết nối được xác định là những công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ các hoạt động hợp tác, tuyển dụng, chia sẻ cơ hội và nguồn lực.

Xa hơn, mạng lưới hướng tới tạo ra giá trị cho nhiều bên: Sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận việc làm và được định hướng nghề nghiệp; cựu sinh viên mở rộng quan hệ hợp tác; doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, trong khi Nhà trường nhận được sự đồng hành của các thế hệ người học.

Trở lại với đêm Gala “Về với Tự hào – HUCA Homecoming 2026”, sự hội tụ của những nghệ sĩ nổi tiếng và hàng nghìn người từng gắn bó với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 60 năm.

Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ để nhìn lại những năm tháng thanh xuân, mà còn là dịp để những thế hệ sinh viên Xây dựng tiếp tục kết nối, chia sẻ và cùng đóng góp cho sự phát triển của mái trường trong tương lai.