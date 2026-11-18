Đám cưới của nữ ca sĩ Hàn Quốc - Song Haye và Chủ tịch kiêm YouTuber Jo Maeryeok đã kết thúc vào hôm 8/11 nhưng những dư âm từ sự kiện tới nay vẫn còn nóng hôi hổi. Những tưởng đám cưới đã diễn ra thành công nhưng trên thực tế, buổi lễ lại kết thúc không trọn vẹn. Theo nguồn tin, do lượng khách đổ về đám cưới đông hơn dự kiến nên ước chừng đã có khoảng hàng chục khách bị bỏ đói trong hôn lễ, phải ra về với cái bụng trống rỗng.

Trong video mới vừa đăng trên YouTube, Jo Maeryeok bày tỏ sự tiếc nuối vì hôn lễ kết thúc không trọn vẹn: “Hôm đó có rất nhiều người không dùng bữa được. Số lượng khách mà tôi chưa kịp chào hỏi cũng rất là nhiều luôn. Lượng khách thực tế đã nhiều hơn 200 người so với dự tính ban đầu. Cuối cùng ngay cả các thành viên trong ban nhạc cũng không được ăn. Các bạn ấy đã chơi nhạc sống bằng dàn kèn đồng trong hôn lễ, vậy mà ngay cả họ cũng không có phần ăn. Sau đó, các thành viên trong ban nhạc phải ra quán dùng bữa. Vì cảm thấy quá áy náy, tôi đã đến tận quán ăn nơi họ dùng bữa để thanh toán tiền”.

Có rất nhiều khách đã bị bỏ đói trong hôn lễ của Song Haye và Jo Maeryeok. Ảnh: Naver

Jo Maeryeok gửi lời xin lỗi chân thành tới các khách mời không được dùng bữa nhưng vẫn tranh thủ quăng miếng hài: “Tôi tự nhủ ‘hóa ra mình cũng sống tốt thật đấy nên khách mới ùn ùn kéo tới đông vượt dự kiến’, nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng có lỗi. Có rất nhiều người phải ra về mà chưa kịp ăn uống gì”.

Song Haye cũng không giấu được vẻ áy náy: “Trong số 800 vị khách, hình như tôi chỉ kịp gặp mặt, bắt tay khoảng 400 người thôi. Có cả những người thân quen mà tôi cũng chưa kịp gặp mặt, chào hỏi”.

Vợ chồng Song Haye xin lỗi rối rít vì tình huống ngoài ý muốn xảy ra trong hôn lễ. Ảnh: X

Trong 1 phân đoạn khác của video, Jo Maeryeok nhớ lại bầu không khí cập rập, khẩn trương ở thời điểm trước khi diễn ra hôn lễ: “Khoảng 3 giờ chiều tôi đến sảnh cưới thì 1 đám khác đang diễn ra ở đó luôn, nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chúng tôi chẳng có đủ thời gian để tập duyệt cho hôn lễ nữa. Lúc bắt đầu tổng duyệt cho đám cưới thì khách đã lục tục kéo vào, đến khi tập xong thì chỗ ngồi đã kín 1 nửa rồi”.

Còn nhớ Song Haye và Jo Maeryeok đã tổ chức hôn lễ tại 1 trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận Gangnam, Seoul vào hôm 8/11 vừa qua. Cặp đôi đồng niên cùng sinh năm 1994 đã chính thức nên duyên vợ chồng sau khoảng 8 tháng quen biết và gắn bó bên nhau.

Trước đó, vào tháng 8, Song Haye hạnh phúc thông báo tin kết hôn trên trang cá nhân: “Tôi sắp sửa cùng bạn trai xây dựng tổ ấm gia đình - điều mà tôi luôn hằng mơ ước trong tim. Tôi đã gặp được người đàn ông luôn trân trọng con người thật của mình và luôn đứng về phía tôi trong mọi hoàn cảnh”.

Song Haye cưới Chủ tịch Jo Maeryeok chỉ sau 8 tháng hẹn hò. Ảnh: X

Song Haye sinh năm 1994, được công chúng biết đến qua các chương trình tìm kiếm tài năng như Superstar K, Kpop Star mùa 2,... Cô chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 2014 với ca khúc It’s the First Time. Kể từ đó đến nay, người đẹp gặt hái được nhiều thành công qua các nhạc phẩm bao gồm Your Regards, Another Love,...

Trong khi đó, Jo Maeryeok sinh năm 1994, là YouTuber sở hữu khoảng 1 triệu người đăng ký, đồng thời là trưởng nhóm big band 18 thành viên Annoying Box. Ngoài ra, anh còn đang giữ chức giám đốc điều hành tại công ty phân phối JMajor.