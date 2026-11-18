Vừa qua, Vĩnh Thuỵ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Đây là lần lộ diện hiếm hoi của nam người mẫu sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz. Diện áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp quần jeans, Vĩnh Thuỵ vẫn gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và thần thái cuốn hút.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn hay các chương trình giải trí, Vĩnh Thụy dường như vẫn giữ được phong độ ngoại hình. Những hình ảnh mới nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận xuýt xoa về diện mạo của nam người mẫu ở tuổi 38.

Đáng chú ý, Vĩnh Thuỵ tự lái một chiếc Range Rover đến sự kiện. Mẫu xe sở hữu thân hình dài, thiết kế sang trọng. Dân thạo xe thông qua kiểu dáng của chiếc xe của Vĩnh Thuỵ dự đoán phân khúc giá vài tỷ đồng, tuỳ thuộc vào phiên bản và tình trạng xe thì xế hộp này có thể hơn chục tỷ.

Nét điển trai, phong độ của Vĩnh Thuỵ ở tuổi 38

Nam người mẫu tự lái Range Rover đến sự kiện

Hình ảnh Vĩnh Thụy gắn với những chiếc xe đắt tiền không phải chuyện mới. Từ khoảng năm 2014, nam người mẫu từng gây chú ý khi xuất hiện tại một salon ô tô và tậu chiếc BMW màu trắng. Đây cũng là phương tiện được anh sử dụng trong quá trình di chuyển, làm việc và tham gia các hoạt động nghệ thuật thời điểm đó. Hình ảnh Vĩnh Thụy ngồi sau vô lăng chiếc xe trắng, diện trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh bao từng nhận được nhiều sự quan tâm.

Vĩnh Thuỵ từng gây sốt khi tậu BMW vào năm 2014

Nam người mẫu tự lái xe sang đi làm

Xế hộp này cũng được Vĩnh Thuỵ chia sẻ nhiều trên trang cá nhân

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân khoảng thời gian cuối năm 2019 - năm 2020, nam người mẫu cũng từng chia sẻ không ít khoảnh khắc bên những chiếc ô tô sang trọng. Vẫn chưa rõ Vĩnh Thuỵ có phải chủ sở hữu của các xế hộp này hay không, tuy vậy loạt ảnh check-in vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Khi thì Vĩnh Thuỵ tạo dáng cạnh xe, lúc lại ngồi bên trong khoang lái với nội thất da cao cấp. Những hình ảnh này phần nào cho thấy Vĩnh Thuỵ có niềm yêu thích với xe cộ, đặc biệt là những mẫu xe mang thiết kế mạnh mẽ, sang chảnh.

Cuối năm 2019, Vĩnh Thuỵ tạo dáng chất lừ bên chiếc Mercedes

Đầu năm 2020, nam người mẫu gây tò mò khi đăng tải ảnh check-in với G63

Chỉ trong thời gian ngắn, Vĩnh Thuỵ liên tiếp chia sẻ hình ảnh tạo dáng bên xế hộp đắt đỏ

Loạt hình Vĩnh Thuỵ và dàn xe sang khiến nhiều người vừa trầm trồ vừa tò mò bàn tán

Vĩnh Thuỵ sinh năm 1988, từng là một trong những nam siêu mẫu đình đám của làng giải trí Việt. Anh giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, lọt Top 15 Mister International và được vinh danh Người mẫu xuất sắc châu Á năm 2014. Ngoài sàn diễn, nam người mẫu còn thử sức với diễn xuất, tham gia một số bộ phim và đảm nhận vai trò host The Face Vietnam mùa đầu tiên.

Những năm sau đó, hoạt động nghệ thuật của Vĩnh Thuỵ dần thưa thớt. Anh chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh, ít xuất hiện tại các sự kiện và gần như rút khỏi nhịp sống showbiz. Đời tư của nam siêu mẫu cũng trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt sau khi anh công khai chuyện tình cảm và tiến tới hôn nhân.

Cuối năm 2023, Vĩnh Thuỵ tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM, sau đó có tiệc cưới riêng tư ở Đà Lạt. Bà xã của anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, được biết đến là con gái của một gia đình kinh doanh bất động sản tại Đà Lạt và từng du học Singapore. Dù đã kết hôn, nam siêu mẫu vẫn giữ kín hình ảnh cũng như thông tin cá nhân của vợ, hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc gia đình một cách công khai.

Vĩnh Thuỵ khá kín tiếng trong việc chia sẻ về bà xã trước truyền thông và công chúng

Ảnh: Tổng hợp