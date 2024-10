Dàn gái xinh lên đồ cực "chặt chém" để đu idol, đi concert mà ngỡ lạc vào sàn diễn thời trang

Tối nay 19/10, showbiz Việt “bùng nổ” khi chứng kiến 2 concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi “đối đầu”. Lần đầu tiên trong lịch sử có 2 đêm ca nhạc lớn tổ chức cùng ngày, cùng tại TP.HCM, quy tụ 63 nam nghệ sĩ trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả. Do đó, sức nóng mà 2 concert mang lại khiến cả những ai chỉ theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng cảm thấy háo hức, nhộn nhịp.

Mặc dù 19h chương trình mới chính thức bắt đầu nhưng từ rất sớm, các fan của 2 concert Anh Trai đã có mặt để xếp hàng giữ vị trí đẹp, tham dự một số hoạt động tiếp lửa bên lề sự kiện. Thời tiết tại TP.HCM hiện tại lúc nắng gắt, lúc mưa to nhưng không cản được nhiệt của người hâm mộ. Đặc biệt là các fan nữ, ai nấy đều xúng xính lên đồ cực slay, chờ đến giở “quẩy” hết mình.

Dạo qua một vòng, từ concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến Anh Trai SAy Hi, đâu đâu cũng thấy những bạn nữ với gu thời trang "cháy". Để thuận tiện cho các set nhạc được sắp xếp dài hơi từ chiều đến tối muộn, các cô gái lựa chọn style thoải mái, năng động nhưng vẫn khoe được visual tối đa.

Trong rất nhiều bạn trẻ tham dự, không ít người sẵn sàng bay từ Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác để tới TP.HCM, đầu tư chi phí để có vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn những idol. Thậm chí, dù chỉ đứng ở vị trí khá xa sân khấu nhưng được hòa mình trong không khí tuyệt vời của bữa tiệc âm nhạc cũng đủ tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho rất nhiều bạn trẻ.

