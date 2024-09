Người soán ngôi Sơn Tùng nói gì trong concert mà khiến 20.000 khán giả “phát điên”?

Tối ngày 28/9 vừa qua, concert Anh Trai Say Hi đã khép lại thành công với màn đổ bộ của 30 nghệ sĩ, thu hút lượng fan tham dự với quy mô khủng chưa từng thấy. Nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả cũng như độ phủ sóng “chạm nóc” nhiều BXH chỉ số truyền thông, sự thành công của đêm nhạc hội đã khuấy đảo mọi mặt trận MXH đêm qua, mọi nhất cử nhất động của các anh trai lọt hot topic với độ độ thảo luận và tương tác khủng.



Bên cạnh những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc và dấu ấn khó quên, sự cố và ồn ào vẫn liên tục đeo bám xung quanh buổi concert. Từ những khâu chuẩn bị hậu kỳ trước thềm khai mạc cho tới xuyên suốt đêm nhạc hội và cả hậu concert, đội ngũ BTC đã để lộ nhiều hạn chế và điểm bất cập trong cách xử lý khủng hoảng và cung cách vận hành một sự kiện mang tầm cỡ hàng đầu làng giải trí Việt Nam. Chưa kể đến màn vạ miệng của “cậu ấm lắm chiêu" Negav khiến người xem lắc đầu ngao ngán.

Negav một lần nữa lại có pha phát ngôn đi vào lòng đất

Tuy nhiên, một trong những điểm sáng khiến khán giả nguôi ngoai và tan chảy chính là lời chia sẻ gây thương nhớ của HIEUTHUHAI khi kết show. Hoà chung bầu không khí sôi động và không thể nóng hơn cùng 20.000 khán giả, MC Trấn Thành đã hỏi nam rapper về điều ước sinh nhật của mình. Bài ca Happy Birthday cất lên trong tiếng hát của hàng chục nghìn người hâm mộ, nam thần sinh năm 1999 bộc bạch: “Em ước gì bây giờ mình quay lại Tập 1 Anh Trai Say Hi.”

Trong sự chung vui chúc mừng sinh nhật, HIEUTHUHAI đã gây sốt với lời phát biểu không thể ngọt hơn (Nguồn: Thầy Beo U40).

Khỏi phải nói, toàn bộ fan có mặt tại buổi hoà nhạc được một phen náo loạn và u mê không lối thoát trước lời lời “thú tội ngọt ngào” của anh chàng. Fanservice quá chất lượng! Netizen đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước phát ngôn duyên dáng và dễ thương của nam thần làng rap, đồng thời ca ngợi hết lời EQ cao của anh chàng.



Không chỉ đẹp trai, tuấn tú mà HIEUTHUHAI còn được ca ngợi vì cách xử lý tình huống khéo léo, tinh tế.

Được yêu thích nhờ màn “chào sân" tại cuộc thi King Of Rap, HIEUTHUHAI dần chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ không chỉ nhờ ngoại hình đẹp trai, tuấn tú và lời rap cuốn hút mà còn là cách ứng xử khôn khéo, thông minh của mình. Sau cú hích 2 ngày 1 đêm và Anh Trai Say Hi, danh tiếng và độ nhận diện của nam nghệ sĩ một bước “lên hương" khi anh chàng còn vượt mặt cả Sơn Tùng M-TP, đàn anh từng “xưng đế" BXH giá trị thương hiệu suốt một khoảng thời gian dài. Chính vì sự nghiệp đã chuyển hướng sang địa hạt mainstream nên hành vi và lời nói đậm mùi EQ cao của HIEUTHUHAI nhận được hảo cảm từ đông khán giả.