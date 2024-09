Ekip và dàn "Anh Trai Say Hi" ủng hộ đồng bào lũ lụt hơn 1,5 tỷ đồng, bất ngờ nhất là Quán quân HIEUTHUHAI

Trong đêm chung kết Anh Trai "Say Hi" diễn ra ngày, 5 "Anh Trai": HIEUTHUHAI - RHYDER - Quang Hùng MasterD - Isaac - Đức Phúc đã đạt danh hiệu Nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai "Best 5". "Anh trai" Isaac và Đức Phúc cũng đã đại diện 5 Anh Trai trong Nhóm nhạc Toàn Năng - Anh Trai "Best 5" đóng góp giải thưởng 150 triệu đồng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP. HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

"Anh Trai" HIEUTHUHAI đã trở thành Quán quân Anh Trai "Say Hi". Phần thưởng dành cho Quán quân gồm tiền mặt cùng nhiều quà tặng giá trị đến từ các nhãn hàng. Chia sẻ ngay trên sân khấu, Quán quân HIEUTHUHAI quyết định gửi toàn bộ giải thưởng 100 triệu đồng mà anh nhận được đến Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP. HCM để giúp đỡ bà con vùng chịu thiên tai.

Tiếp nối, "Anh Trai" RHYDER đã trở thành Á Quân của Anh Trai "Say Hi". Á Quân đã quyết định gửi toàn bộ giải thưởng 100 triệu đồng đến Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP. HCM để chia sẻ với đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt ở miền Bắc.

Cũng trong đêm chung kết, giải The Best Group Performance - Nhóm Trình Diễn Ấn Tượng Nhất dành cho tiết mục trình diễn sáng tạo và ấn tượng nhất được trao cho Ngáo Ngơ. Đại diện nhóm phát biểu nhận giải, JSOL cho biết cả nhóm quyết định sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thưởng 50 triệu đồng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai.

Giải The Best Performer - Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất được trao cho: Erik. Đây là sự ghi nhận dành cho"anh trai" luôn cống hiến hết mình, mang đến những sân khấu bùng nổ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng được "anh trai" Erik quyên góp ủng hộ.

Giải The Best Leader - Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất dành cho Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 "anh trai" bình chọn trị giá 50 triệu đồng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài lãnh đạo, sự tận tâm và tinh thần đồng đội của HIEUTHUHAI. The Best Leader HIEUTHUHAI xin gửi toàn bộ giải thưởng 50 triệu đồng quyên góp vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP. HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt. Như vậy, HIEUTHUHAI đã ủng hộ tổng cộng với số tiền là 150 triệu đồng.

Giải The Best Transformer - Anh Trai Đột Phá Nhất dành cho "anh trai" có sự thay đổi ngoạn mục nhất/ tiến bộ nhất được trao cho "anh trai" Dương Domic. Đây là phần thưởng tôn vinh "anh trai" đã dám thay đổi, bứt phá và thành công, tạo nên sự khác biệt rõ nét trong chương trình Anh Trai "Say Hi". Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Ca sĩ Dương Domic xin trích 50% giải thưởng để ủng hộ đồng bào bão lũ.

Chương trình Anh Trai Say Hi cũng ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào đang chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ kéo dài. Đại diện ekip đã gửi khoản đóng góp trên tại buổi kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam - Lễ giỗ Tổ Sân khấu năm 2024 do Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM tổ chức ngày 13/09 tại Nhà hát TP.HCM.

Như vậy, thống kê số tiền mà các "anh trai" đã ủng hộ như sau:

- Chương trình Anh Trai "Say Hi": 1 tỷ đồng.

- Nhóm nhạc toàn năng: 150 triệu đồng.

- Quán quân HIEUTHUHAI: 150 triệu đồng.

- Á quân: RHYDER 100 triệu đồng.

- Nhóm Ngáo Ngơ: 50 triệu đồng.

- Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất Erik: 50 triệu đồng.

- Anh Trai Đột Phá Nhất Dương Domic: 50% số tiền thưởng.

Nguồn: Anh Trai Say Hi Vie Channel