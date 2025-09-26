Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dàn lãnh đạo ồ ạt thoái sạch vốn, cổ phiếu vẫn tăng phi mã gấp 3 lần sau 1 tháng, doanh nghiệp nói gì?

26-09-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Dàn lãnh đạo ồ ạt thoái sạch vốn, cổ phiếu vẫn tăng phi mã gấp 3 lần sau 1 tháng, doanh nghiệp nói gì?

Thậm chí, cổ phiếu này còn bị chuyển sang diện kiểm soát do chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding chốt phiên 25/9 nhuộm "sắc tím" lên mức giá 13.600 đồng/cp. Đây đã là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này. Còn tính trong vòng 10 phiên gần nhất (từ 11/9), cổ phiếu CET chứng kiến 9/10 phiên tăng hết biên độ, đẩy thị giá lên đỉnh lịch sử.

Kể từ đầu tháng 9 với thị giá 4.800 đồng/cp, hiện tại CET đã bật tăng 183% giá trị (tương ứng gấp 2,8 lần) chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Dàn lãnh đạo ồ ạt thoái sạch vốn, cổ phiếu vẫn tăng phi mã gấp 3 lần sau 1 tháng, doanh nghiệp nói gì?- Ảnh 1.

Giải trình về đà tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/9 đến 17/9, CET cho biết cổ phiếu công ty đã được niêm yết và giao dịch minh bạch trên sàn HNX, giá mua bán cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố cung cầu của thị trường.

Sau khi tìm hiểu, công ty nhận định cổ phiếu CET tăng trần liên tục 5 phiên do diễn biến khách quan cung cầu của thị trường chứng khoán, giá giao dịch cổ phiếu do thị trường quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. HTC Holding cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết.

Mới đây, CET đã bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chuyển sang diện bị kiểm soát do chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Nói về nguyên nhân chậm nộp, CET cho biết tại thời hạn công bố BCTC bán niên soát xét 2025 công ty chưa thể triển khai họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025 vẫn chưa được thông qua.

Về biện pháp khắc phục, CET cho biết đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 5/9 và thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo bao gồm tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025. Hiện tại Công ty đang tiến hành tìm hiểu, đàm phán với một số đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, BCTC soát xét bán niên 2025 dự kiến sẽ được triển khai và phát hành trong tháng 10/2025.

Dàn lãnh đạo﻿ muốn thoái sạch vốn

Trong một diễn biến liên quan, dàn lãnh đạo của công ty ồ ạt đăng ký bán sạch cổ phiếu khi thị giá đang trên đỉnh lịch sử.﻿

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Tài, Chủ tịch HĐQT HTC Holding đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, tương đương tỷ lệ sở hữu 10%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch, hai cá nhân khác là ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT của CET và bố là ông Trần Hoàng Cường cũng đã có đăng ký bán toàn bộ lần lượt 1,04 triệu và 0,97 triệu cổ phiếu CET sở hữu.

Trong khi lãnh đạo ồ ạt thoái vốn, CET lại có thêm biến động về dàn lãnh đạo. Vào ngày 19/9, hai Thành viên HĐTQ nhiệm kỳ 2023-2028 tại CET là ông Đỗ Văn Đạt và bà Hà Lê Thúy Vy đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Theo tìm hiểu, HTC Holding tiền thân là CTCP Tech – Vina được thành lập từ tháng 10/2009 với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất nước hương liệu chưng cất; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...

Sản phẩm chính tinh dầu quế của doanh nghiệp được sản xuất tại nhà máy tỉnh Lào Cai. Cành quế, vỏ quế, lá quế được thu mua từ hơn 8.000 hộ nông dân trồng quế trong vùng nguyên liệu 5.000 ha, sau đó vận chuyển và đưa vào dây chuyền sản xuất, chế biến tinh dầu. Tính tới hiện tại, CET có vốn điều lệ là 60,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của CET cũng không mấy khả quan. Quý 2/2025, doanh thu ghi nhận 10 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 75 triệu đồng do chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

