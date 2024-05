Dân mạng tranh cãi trách nhiệm các bên vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ liệt nửa người: Tấm kính rơi có thuộc sự quản lý của tòa nhà?

Vụ việc sập tấm kính tại tòa nhà Việt Tower (số 1 Thái Hà, Hà Nội) - nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh đã khiến 1 nữ bác sĩ liệt nửa người mới đây đã khiến nhiều người xôn xao.

Dẫu biết rằng vụ tai nạn hy hữu nói trên là sự việc không ai mong muốn, tuy nhiên hậu quả để lại khá nặng nề khi khiến 1 bác sĩ trẻ bị trọng thương. Trước sự việc ồn ào nói trên, ngày 9/5 trên fanpage và website The Coffee House cũng đã đăng tải thông tin chính thức về sự cố gây tai nạn.

Sự cố kính vỡ xảy ra tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà (Hà Nội) tối 20/4 khiến nữ bác sĩ bị thương.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người, đồng thời không ít dân mạng cũng đặt câu hỏi bên dưới phần bình luận: "Vậy trách nhiệm của các bên ra sao về sự cố gây tai nạn này? Tại sao sau gần 20 ngày xảy ra sự việc này The Coffee House mới chịu lên tiếng chính thức?".

Tài khoản H.N. bày tỏ quan điểm, "Tính đến ngày hôm nay là khoảng 20 ngày sau sự việc thì các bạn mới có cái thông cáo này? Đây là tai nạn không ai mong muốn, nhưng rõ ràng 1 tấm kính cường lực rơi từ trên cao xuống gây chấn thương vỡ gan, liệt tủy sống thì cần phải xem xét mức độ an toàn và khả năng vận hành của những cơ sở này.

Khi khách hàng mua dịch vụ để được sử dụng, nghĩa là bên bán phải chịu trách nhiệm về tính an toàn cho khách hàng. Đó là lẽ đương nhiên. Khi có sự cố xảy ra, nếu tìm cách đổ lỗi cho thiên tai mà quên mất việc đánh giá lại kết cấu và độ an toàn, thì với góc độ người sử dụng dịch vụ, việc cần phải minh bạch hơn về thông tin luôn là điều cần làm và phải làm".

Đồng tình với ý kiến trên, tài khoản N.S băn khoăn, "Gần 20 ngày kể từ vụ việc rồi mới lên tiếng, không có doanh nghiệp nào phải mất tới gần 1 tháng để xử lí tai nạn như vậy ấy. Nhà bạn ấy cũng rất hoàn cảnh cứ không hề khá giả, nếu đã có phương án hỗ trợ thì các hội nhóm về y dược hay hội đồng hương đã không phải lên bài kêu gọi giúp đỡ bạn ấy. Vấn đề này là trách nhiệm chứ không phải là hỗ trợ. Đây cũng k phải do thiên tai gây ra mà là do vấn đề an toàn".

Trong thông báo của mình, The Coffee House đã dùng cụm từ "đề xuất phương án hỗ trợ" gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý, thế nhưng phần lớn cư dân mạng đều không đồng tình và cho rằng trong vụ việc này, quán cà phê phải có một phần trách nhiệm bởi khách hàng gặp tai nạn khi sử dụng dịch vụ của quán.

"Sao lại là hỗ trợ. Phải là "chúng tôi cùng các bên liên quan đến sự cố tai nạn này xin cam kết chịu mọi chi phí cứu chữa cho bác sỹ Lý cũng như những phí tổn thiệt hại liên quan đến cuộc sống sau này của bác sỹ" mới là chuẩn nhé. Để gia đình người ta và bạn bè phải lên bài kêu gọi ủng hộ là biết hoàn cảnh khó khăn thế nào rồi. Mẹ người ta thì đang ung thư, bố bạn ấy làm bộ đội xa nhà...", tài khoản N.A để lại bình luận.

The Coffee House đăng tải thông tin chính thức về sự cố gây tai nạn trên Fanpage có tích xanh

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo Sức khoẻ & Đời sống, đại diện phụ trách truyền thông chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, Công ty CP Thương mại dịch vụ trà cà phê VN (TCH - The Coffee House) là đơn vị thuê mặt bằng trong Tòa nhà Việt, bên cho thuê là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình.

Sau khi sự việc xảy ra, TCH đã có công văn số 01/CV-TCH gửi đến Ban Quản lý Tòa nhà Việt, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình và các bên liên quan. TCH cho rằng, vách kính bị rơi gây nên vụ tai nạn khiến 7 người bị thương thuộc sự quản lý của tòa nhà. Do đó, tòa nhà cũng sẽ có trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan.

"Phần kính rơi vỡ thuộc phần quản lý của tòa nhà, Ban Quản lý tòa nhà khi bàn giao cho bên tôi thì có miếng kính đó. Khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã có báo với Ban Quản lý của tòa nhà đến để lập biên bản và đứng ra đại diện làm việc với cơ quan chức năng" , đại diện phụ trách truyền thông TCH cho biết.

Để có thêm thông tin khách quan, PV báo Sức Khoẻ và Đời sống cũng đã liên hệ qua điện thoại tới một đại diện thuộc Ban quản lý Tòa nhà Việt. Khi được hỏi phần kính rơi vỡ có thuộc phần quản lý của tòa nhà hay không, người này cho biết: "Tôi chưa thể trả lời được, sự việc xảy ra ở The Coffee House thì cứ làm việc với The Coffee House…. The Coffee House trả lời thế nào thì tôi sẽ trả lời The Coffee House bằng công văn".