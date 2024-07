Đàn ông thận yếu thường có 5 điểm chung trên khuôn mặt, soi gương là thấy

Dù ở giới tính nào, thận cũng đảm nhiệm vai trò vô cùng quan trọng. Có thể kể đến như lọc máu, loại bỏ chất thải qua nước tiểu, sản xuất hormone, cân bằng khoáng chất và duy trì sự cân bằng chất khác trong cơ thể. Với nam giới, thận càng quan trọng vì bên cạnh những vai trò trên, nó còn bảo đảm chức năng sinh lý nam bằng cách sản xuất ra một số hormone, duy trì lượng máu tới cơ quan sinh dục.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, nam giới phải hết sức chú trọng bảo vệ, theo dõi sức khỏe của thận. Ngoài những bất thường về tiểu tiện, có 5 dấu hiệu thận suy yếu lộ ra ngay trên khuôn mặt mà nam giới không nên chủ quan:

1. Mí mắt sưng húp

Thận có chức năng lọc chất thải ra khỏi cơ thể nên khi thận có vấn đề, chức năng này sẽ bị ảnh hưởng và tác động tới mí mắt. Khả năng duy trì quá trình lọc bị suy giảm khiến protein bắt đầu rò rỉ qua nước tiểu. Cơ thể mất protein dẫn đến các chất lỏng và khoáng chất như canxi và phốt phát bị giữ lại quanh vùng mắt, gây sưng mắt mà nặng nhất là mí mắt.

Ảnh minh họa

Do đó, nếu nam giới phát hiện mí mắt mình sưng húp kéo dài, ngay cả khi đã ngủ đủ giấc thì hãy cảnh giác với bệnh thận. Triệu chứng này thường nặng nhất vào buổi sáng khi thức dậy, có thể đi kèm sưng phù không đau ở bàn tay, mắt cá chân.

2. Màu sắc đồng tử bất thường

Màu sắc đồng tử bất thường cũng biểu thị sự thay đổi về sức khỏe của thận, dù không quá rõ ràng. Khi lòng trắng của đồng tử bỗng nhiên sẫm màu, mắt ít đen và lộ ra phần lòng trắng nhiều hơn thì có thể là dấu hiệu của thận đang bị suy yếu.

Hay khi nhận thấy mắt ngày càng vàng cũng có thể là do gan hoặc thận có vấn đề. Dẫn tới chức năng lọc chất độc, chuyển hóa mật bị ảnh hưởng. Ngoài ra, đồng tử mắt lờ đờ, thiếu sức sống, thậm chí thỉnh thoảng bị nhìn mờ, bóng đen cũng có thể do vấn đề về thận. Tốt nhất là bạn nên đi thăm khám để tìm ra lý do và điều trị sớm.

3. Đầu mũi sưng đỏ, mọc mụn

Những người hay có thói quen ăn đồ cay, đồ nhiều dầu mỡ rất dễ gây kích ứng cơ thể. Bởi loại đồ ăn này có thể tác động đến lá lách, dạ dày và thận của bạn. Các chất chuyển hóa tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ phản ứng lại với da mặt, theo thời gian làm mũi có hiện tượng sưng đỏ bất thường. Thực chất, đây là biểu hiện cho thấy thận đang bị tổn thương nên cần ăn uống điều chỉnh chế độ ăn càng sớm càng tốt.

Khi thận không thể loại bỏ hiệu quả natri cùng các độc tố, chúng sẽ tích tụ và dễ gây sưng phù ở đầu mũi. Thậm chí là tăng viêm nhiễm, dẫn tới mọc nhiều mụn ở vùng đầu mũi. Nam giới bị suy giảm chức năng thận cũng dễ rối loạn hormone và mọc mụn trứng cá nhiều hơn.

4. Quầng thâm mắt đậm

Suy giảm chức năng thận có thể khiến bọng mắt xuất hiện đột ngột hoặc tăng kích thước, tối màu nhanh vì gây phù nề và tích tụ chất độc hại. Lý do là chức năng lọc và loại bỏ dịch của thận kém đi, gây áp lực lên mạch máu và khiến dịch bị rò rỉ ra ngoài, gây phù nề. Thận tổn thương làm quá trình lọc máu kém, chất độc và rác thải trong cơ thể chưa được đào thải ra ngoài kịp thời, sẽ tạo điều kiện cho chất độc lưu lại trong da và máu.

Trong khi đó, vùng dưới mắt là một trong những vùng da mỏng nhất trên cơ thể, có mô dưới da lỏng lẻo nhất. Nên khi tích tụ chất lỏng, chất độc hại sẽ sưng tấy và thay đổi màu sắc rõ ràng.

5. Môi ngày càng thâm đen

Người khỏe mạnh đa số môi sẽ có màu hồng đỏ hoặc hồng nhạt, ngay cả nam giới cũng ít người có môi thâm đen do “cơ địa” mà không phải bệnh tật. Những người bị rối loạn, suy giảm chức năng thận thì môi sẽ thâm đen, thậm chí là hơi phù.

Ảnh minh họa

Theo giải thích của các chuyên gia thì đó là do thận yếu dẫn tới chất độc không thể thải ra ngoài kịp thời. Từ đó ảnh hưởng tới sắc tố trên môi, khiến màu môi ngày càng trở nên xám xịt, lộ rõ màu thâm đen. Chưa kể, hoạt động của thận liên quan mật thiết tới lọc máu, lưu thông máu và tiết ra hormone erythropoietin giúp cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy. Nên những người bị suy thận thường thiếu tế bào hồng cầu vận chuyển oxy và có lượng máu lưu thông kém, từ đó sẽ khiến tăng hắc tố melanin và khiến môi sẫm màu hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor