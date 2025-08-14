Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dân tình liên tục khoe được mạng xã hội Threads trả lương đến vài chục triệu đồng: Có thật không?

14-08-2025 - 14:50 PM | Kinh tế số

Đây là miếng mồi hấp dẫn dành cho những người nhẹ dạ cả tin.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Gen Z, đang xôn xao trước một trào lưu "lạ đời" trên mạng xã hội Threads. Hàng loạt tài khoản bất ngờ đăng ảnh "khoe" được nền tảng này chuyển khoản trả lương, thu hút vô số lượt tương tác và bình luận.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng và lời hứa hẹn về một công việc "ngồi không cũng có tiền" này là một chiêu trò lừa đảo tinh vi và có hệ thống. Thực chất, những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự tò mò của người dùng để dẫn dắt họ vào một cái bẫy được giăng sẵn.

Threads có trả tiền cho người dùng không?

Hiện tại, cả Threads và công ty mẹ Meta đều chưa có bất kỳ chương trình trả lương hay chia sẻ doanh thu nào cho người dùng đại trà. Nền tảng này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Do đó, những tin tức về việc Threads trả tiền cho người dùng đều là tin giả.

Dân tình liên tục khoe được mạng xã hội Threads trả lương đến vài chục triệu đồng: Có thật không?- Ảnh 1.

Ảnh: Thread

Sự thật sau những tin nhắn "Threads trả lương"

Nhiều người dùng đã chia sẻ những hình ảnh chụp màn hình tin nhắn hoặc sao kê ngân hàng với nội dung chuyển khoản từ Threads. Số tiền nhận được không quá lớn, chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng đủ để khiến nhiều người tin rằng đây là một cách kiếm tiền mới, dễ dàng và hấp dẫn.

Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Ban đầu, những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra các bài đăng thu hút sự chú ý, tạo cảm giác về một cơ hội kiếm tiền độc đáo. Khi người dùng bày tỏ sự quan tâm, họ sẽ được hướng dẫn qua một quy trình chi tiết để "đăng ký nhận lương".

Chiêu thức của kẻ lừa đảo là tạo ra sự tò mò, sau đó dụ dỗ người dùng thực hiện các bước sau.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng: Bạn sẽ được dẫn đến các đường link rút gọn (tinyurl.com) để tải về các ứng dụng ngân hàng hoặc các app không rõ nguồn gốc. Những ứng dụng này không hề có trên App Store hay Google Play.

Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân: Để "kích hoạt tài khoản" và nhận tiền, bạn sẽ phải cung cấp các thông tin nhạy cảm như tên tuổi, số điện thoại và thậm chí là thông tin tài khoản ngân hàng.

Yêu cầu chuyển khoản "phí kích hoạt": Cuối cùng, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn chuyển một khoản tiền nhỏ (ví dụ 20.000 đồng) với lý do là "phí kích hoạt" hoặc "phí tham gia hội nhóm". Sau khi bạn chuyển tiền, chúng sẽ biến mất và bạn chẳng nhận được gì.

Dân tình liên tục khoe được mạng xã hội Threads trả lương đến vài chục triệu đồng: Có thật không?- Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Beaumont Enterprise

Cảnh giác để không trở thành nạn nhân

Trào lưu này là một lời nhắc nhở rằng không có "bữa trưa miễn phí" trên mạng xã hội. Để bảo vệ bản thân, hãy luôn nhớ:

Không bấm vào các đường link lạ, đặc biệt là các đường link rút gọn.

Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho bất kỳ ai trên mạng, dù họ có đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn đến đâu.

Không chuyển tiền cho bất kỳ ai với lý do "phí kích hoạt" hay "phí đăng ký".

Theo Minh Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

