Đan Trường giải thích về hình ảnh gây tranh cãi khi đi diễn tại nước ngoài
Đan Trường đã đưa ra thông báo mới nhất về sự việc gây tranh cãi của mình.
Mới đây, MXH râm ran lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại màn trình diễn của Đan Trường ở một sự kiện cộng đồng tại Washington (Mỹ). Nam ca sĩ cất giọng hát ca khúc bất hủ Dòng Máu Lạc Hồng, song, tâm điểm sự chú ý lại hướng đến hình ảnh nhạy cảm ở khu vực gần sân khấu vô tình xuất hiện. Trước luồng ý kiến trái chiều, nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính làm rõ sự việc.
Theo Đan Trường giải thích, đây là chương trình thiện nguyện do các đơn vị tôn giáo tổ chức, mang ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Anh luôn sẵn sàng tham gia những sự kiện có giá trị nhân văn như vậy. Nam ca sĩ cho biết, khi bước ra sân khấu từ phía sau cánh gà, không gian rộng cùng nhiều góc khuất khiến tầm nhìn của nghệ sĩ bị thu hẹp lại, chỉ bao quát được phía trước cũng như 2 bên sân khấu và khu vực khán giả. Những khu vực xung quanh khó có thể quan sát 100% được. Ngay cả khi đang livestream tiết mục, Đan Trường cũng không nhận thấy có điều gì bất thường.
Khẳng định luôn tự hào về quê hương, Đan Trường cho biết anh ý thức rõ việc tuân thủ pháp luật và mong muốn lan tỏa tình yêu Việt Nam đến mọi người, dù ở trong hay ngoài nước. Trong hầu hết các chương trình nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn lựa chọn thể hiện những ca khúc mang tinh thần “Tự hào 2 tiếng Việt Nam”, trong đó có Dòng Máu Lạc Hồng.Ngoài ra, Đan Trường tiết lộ kế hoạch trong tương lai, nhằm mục đích hướng tới Tổ quốc.
Giọng ca Biệt Khúc Chờ Nhau chia sẻ: “Cách đây hơn một tháng, Đan Trường đã đặt hàng các nhạc sĩ – trong đó có nhạc sĩ Đỗ Ái Tử - sáng tác một số ca khúc ca ngợi tình yêu đất nước. Đặc biệt, bài Tiếng Việt - Ngôn Ngữ Vàng sẽ là ca khúc xuyên suốt mà Đan Trường trình diễn trong mùa lễ hội tháng 8 và tháng 9”. Nam ca sĩ cũng gửi lời hẹn gặp khán giả tại loạt sự kiện sắp tới trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguyên văn dòng trạng thái của Đan Trường:
Hôm nay, Đan Trường nhận được nhiều hình ảnh và clip ghi lại phần biểu diễn của mình tại một sân khấu hải ngoại, phục vụ bà con giáo dân nơi đây. Trước một số ý kiến trái chiều xuất hiện, Trường muốn chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn.
Đây là một trong những chương trình thiện nguyện do các đơn vị tôn giáo tổ chức, mang tính chất đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, Đan Trường luôn sẵn lòng tham gia.
Sự việc lần này hoàn toàn ngoài ý muốn. Khi di chuyển từ phía sau cánh gà ra sân khấu, không gian rất rộng và có nhiều góc khuất. Từ vị trí của nghệ sĩ trên sân khấu, tầm nhìn chỉ bao quát được phía trước, hai bên và khu vực khán giả, chứ không thể quan sát rõ những gì ở phía trên cao, như đỉnh mái nhà. Vì vậy, trong lúc biểu diễn - kể cả khi Trường livestream tiết mục - Trường cũng không nhận ra có bất kỳ điều gì khác lạ.
Là một ca sĩ và cũng là một công dân Việt Nam, Đan Trường luôn tự hào về quê hương, luôn ý thức việc thượng tôn pháp luật và mong muốn lan tỏa tình yêu Việt Nam đến với tất cả mọi người. Dù ở đâu - trong nước hay hải ngoại - Trường vẫn hiên ngang hát những ca khúc mang ý nghĩa "Tự hào hai tiếng Việt Nam", với thông điệp: chúng ta có chung một dòng máu Lạc Hồng, một tình yêu đất nước bất diệt. Đây cũng là lý do ca khúc DÒNG MÁU LẠC HỒNG luôn được Đan Trường thể hiện trong hầu hết các chương trình.
Cách đây hơn một tháng, Đan Trường đã đặt hàng các nhạc sĩ - trong đó có nhạc sĩ Đỗ Ái Tử - sáng tác một số ca khúc ca ngợi tình yêu đất nước. Đặc biệt, bài Tiếng Việt - Ngôn Ngữ Vàng sẽ là ca khúc xuyên suốt mà Đan Trường trình diễn trong mùa lễ hội tháng 8 và tháng 9.
Hẹn gặp cả nhà trong các chương trình của tháng 8 - Tháng 9 nhé.
Trân trọng!
