Đan Trường giải thích về hình ảnh gây tranh cãi khi đi diễn tại nước ngoài

Mới đây, MXH râm ran lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại màn trình diễn của Đan Trường ở một sự kiện cộng đồng tại Washington (Mỹ). Nam ca sĩ cất giọng hát ca khúc bất hủ Dòng Máu Lạc Hồng, song, tâm điểm sự chú ý lại hướng đến hình ảnh nhạy cảm ở khu vực gần sân khấu vô tình xuất hiện. Trước luồng ý kiến trái chiều, nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính làm rõ sự việc.

Theo Đan Trường giải thích, đây là chương trình thiện nguyện do các đơn vị tôn giáo tổ chức, mang ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Anh luôn sẵn sàng tham gia những sự kiện có giá trị nhân văn như vậy. Nam ca sĩ cho biết, khi bước ra sân khấu từ phía sau cánh gà, không gian rộng cùng nhiều góc khuất khiến tầm nhìn của nghệ sĩ bị thu hẹp lại, chỉ bao quát được phía trước cũng như 2 bên sân khấu và khu vực khán giả. Những khu vực xung quanh khó có thể quan sát 100% được. Ngay cả khi đang livestream tiết mục, Đan Trường cũng không nhận thấy có điều gì bất thường.

Khẳng định luôn tự hào về quê hương, Đan Trường cho biết anh ý thức rõ việc tuân thủ pháp luật và mong muốn lan tỏa tình yêu Việt Nam đến mọi người, dù ở trong hay ngoài nước. Trong hầu hết các chương trình nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn lựa chọn thể hiện những ca khúc mang tinh thần “Tự hào 2 tiếng Việt Nam”, trong đó có Dòng Máu Lạc Hồng.Ngoài ra, Đan Trường tiết lộ kế hoạch trong tương lai, nhằm mục đích hướng tới Tổ quốc.

Giọng ca Biệt Khúc Chờ Nhau chia sẻ: “Cách đây hơn một tháng, Đan Trường đã đặt hàng các nhạc sĩ – trong đó có nhạc sĩ Đỗ Ái Tử - sáng tác một số ca khúc ca ngợi tình yêu đất nước. Đặc biệt, bài Tiếng Việt - Ngôn Ngữ Vàng sẽ là ca khúc xuyên suốt mà Đan Trường trình diễn trong mùa lễ hội tháng 8 và tháng 9”. Nam ca sĩ cũng gửi lời hẹn gặp khán giả tại loạt sự kiện sắp tới trong mùa lễ hội cuối năm.

