Dân văn phòng “chờ qua Tết nghỉ việc”: Giờ hết Tết thật rồi vẫn thấy sao quá khó nói

“Chẳng ai dại mà nhảy việc trước Tết”.

Cách đây khoảng 2 tuần, đó là điều mà chúng ta hoặc nhiều người vẫn nói với nhau, rằng thì là cố đợi nhận lương thưởng Tết xong đi đã, rồi “ra Tết tính tiếp”. Có nhảy việc hay nghỉ việc cũng phải qua Tết, một phần vì khi đó thị trường tuyển dụng sẽ sôi động hơn - ít nhất là hơn dịp trước Tết. Lập luận vậy là dễ hiểu và cũng rất hợp lý.

Tuy nhiên đến giờ - khi thực sự đã hết Tết rồi, guồng quay công việc cũng trở lại được hơn 1 tuần rồi, cái hẹn “sau Tết nghỉ việc” vẫn thấy sao quá khó…

Đi không được, ở không xong

Những ngày gần đây trên MXH Threads, không khó để bắt gặp những bài tâm sự của dân văn phòng về tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” - có thể tóm tắt bằng 1 câu thế này: Làm tiếp thì vừa chán vừa nản, mà nghỉ việc thì bấp bênh vô định không biết “sẽ đi về đâu nữa”. Thế là thành ra lo lắng, bất an.

Hóa ra cái hẹn “qua Tết rồi nghỉ việc” chỉ là một lời ngụy biện cho sự chần chừ. Giờ hết Tết thật rồi thì không biết vin vào đâu nữa…

“Sau 1 năm vật lộn với công việc, đến giờ vẫn chưa dám nghỉ” nhưng cũng không biết làm sao để bản thân ổn được nếu không nghỉ (Ảnh chụp màn hình)

Đi làm thì quá mệt nhưng nghỉ rồi, thì sau đó ra sao? Chưa tìm được câu trả lời nên cảm giác nản lòng vẫn còn chưa dứt (Ảnh chụp màn hình)

Một bạn trẻ khác cũng trong cảnh tương tự: “Chênh vênh ngã 3 ngã 7, không biết rẽ ngã nào” (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn chung ở thời điểm này, nghỉ việc không còn là quyết định có thể dễ dàng đưa ra theo kiểu “cứ nghỉ đã rồi tính”. Bởi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, trước Tết - đầu năm 2026, thông tin các tập đoàn lớn trên thế giới sa thải ồ ạt hàng chục nghìn nhân sự khiến nhiều người bất an. Đó không chỉ là câu chuyện ở phía bên kia bán cầu, không liên quan đến mình - không ai dám ỷ y nghĩ như vậy. Làn sóng sa thải của những năm trước, tình cảnh đìu hiu của thị trường tuyển dụng vài năm gần đây đã phần nào phản ánh sự thật.

Thế nên chần chừ, lưỡng lự với quyết định nghỉ việc hoặc nhảy việc lúc này là điều dễ hiểu.

Phía dưới những bài đăng phía trên, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm, lời khuyên. Mỗi người một góc nhìn nhưng đa số đều chung 1 cảm nhận: Phải tính toán thật kỹ kẻo nghỉ xong lại hối hận.

“Nếu suy đi tính lại mãi rồi vẫn không tự tin nghỉ việc thì mình nghĩ cái cần thay đổi là kỳ vọng của bản thân. Không biết sao nữa chứ năm nay mình thấy nhiều chỗ vẫn cắt giảm, bạn bè mình cũng nhiều người thất nghiệp từ năm cũ sang năm mới, nên mình cũng tự nhiên không còn ý định nhảy việc nữa. Cũng chẳng phải là công ty hiện tại quá tốt, nhưng nó không tệ đến mức mình phải tự đưa bản thân vào cảnh rủi ro cao. Đấy chỉ cần thay đổi kỳ vọng và góc nhìn thôi là đỡ mệt” - Một người chia sẻ.

“Nếu không hài lòng về công việc hiện tại, chị nghĩ trước khi nghỉ, em phải tự làm rõ được vài điều cơ bản: Vì sao mình nghỉ? Mình kỳ vọng gì ở công việc mới, môi trường mới? Môi trường hiện tại có hướng đi nào để em cảm thấy ổn hơn không? Cứ tự hỏi, tự tìm câu trả lời cho những điều cơ bản như vậy thì cũng đủ dữ liệu và cơ sở để biết nên làm tiếp hay nên tìm chỗ mới. Cái quan trọng là đừng chỉ nghỉ vì chán, nó là lý do quá mông lung và dễ gây hối hận về sau” - Một người khuyên.

“Mình sinh năm 2000, mới bị công ty đuổi việc trước Tết. Từ một người đang có cuộc sống khá ổn, thì bây giờ mất việc 2 tháng hơn chưa tìm được việc, mới rớt phỏng vấn hôm qua, mới chuyển sang một phòng trọ bé hơn rất nhiều và không có ánh sáng, stress cũng khóc nhiều nữa, nhưng không có hôm nay sao có ngày mai, cái gì cũng qua thôi nên cứ cố gắng, đừng để bản thân tiêu cực quá” - Một người trải lòng.

Làm sao để biết mình có thực sự nên nghỉ việc hay không?

Nghỉ việc cũ, tìm việc mới là điều chúng ta sẽ gặp đôi lần trên hành trình sự nghiệp. Hiếm có ai cả đời gắn bó với 1 công ty. Thế nên vấn đề cần quan tâm và làm rõ không phải là tính đúng - sai, mà là: Đâu là thời điểm hợp lý để nộp đơn xin nghỉ?

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đương nhiên mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau nhưng nhìn chung, hành trình tìm câu trả lời có thể dựa vào 3 điều dưới đây.

1. Bạn không còn học được điều gì mới và cũng không còn động lực để cố gắng

Cảm giác chán nản đôi khi chỉ là do quá tải tạm thời. Nhưng nếu trong một khoảng thời gian đủ dài, bạn nhận ra công việc hiện tại không còn mang lại bất kỳ sự phát triển nào - không học thêm kỹ năng mới, không được giao thử thách mới, không có cơ hội mở rộng vai trò, thì đó là tín hiệu đáng lưu tâm.

Quan trọng hơn, bạn cũng không còn hứng thú chủ động tìm cách cải thiện hay đề xuất thay đổi. Khi sự tò mò và động lực nội tại dần biến mất, mỗi ngày đi làm chỉ còn là hoàn thành cho xong nhiệm vụ, thì có thể cơ hội phát triển ở môi trường đó đã không còn nhiều. Sẵn sàng nghỉ việc không có nghĩa là bạn ghét công ty, mà là bạn hiểu mình cần một không gian khác để tiếp tục phát triển.

2. Bạn đã có kế hoạch rõ ràng sau khi nghỉ việc

Một dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn sẵn sàng nghỉ việc là khi quyết định đó đến từ sự chuẩn bị, không phải bốc đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Bạn đã tính toán tài chính cá nhân đủ để duy trì vài tháng phòng khi chưa tìm được công việc mới. Bạn có định hướng tiếp theo: chuyển ngành, học thêm kỹ năng, hay bắt đầu một dự án riêng.

Khi bạn có câu trả lời tương đối rõ ràng cho câu hỏi “nghỉ xong rồi sẽ làm gì?”, nghĩa là bạn đang chủ động điều khiển sự nghiệp của mình. Ngược lại, nếu bạn chỉ đơn thuần muốn rời đi vì mệt mỏi, nhưng chưa có bất kỳ kế hoạch hay phương án dự phòng nào, có thể bạn chưa thực sự sẵn sàng. Nghỉ việc nên là bước đi có tính toán, không phải quyết định hoàn toàn dựa vào cảm xúc.

3. Bạn đã thử điều chỉnh nhưng tình hình không cải thiện

Trước khi nghỉ, hãy tự hỏi: “Liệu mình đã thử hết cách, thử cố hết sức hay chưa?”.

Nếu bạn đã thẳng thắn trao đổi với quản lý về khối lượng công việc, đã đề xuất thay đổi vai trò, đã chủ động sắp xếp lại cách làm để cân bằng hơn mà mọi thứ vẫn không khá lên, thì việc rời đi có thể là lựa chọn hợp lý. Sự sẵn sàng ở đây thể hiện ở chỗ bạn không còn nuôi kỳ vọng mơ hồ rằng “biết đâu một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác”, mà bạn nhìn rõ thực tế và chấp nhận nó. Bạn không còn trách móc hay oán giận, chỉ đơn giản là thấy mình không còn phù hợp với môi trường đó nữa.

Khi quyết định nghỉ việc xuất phát từ sự bình tĩnh và hiểu rõ nhu cầu của bản thân, thay vì từ sự tức giận hay thất vọng, đó thường là lúc bạn đã thật sự sẵn sàng.

Nghỉ việc không phải là thất bại, cũng không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu. Nhưng nếu bạn nhận thấy mình không còn phát triển, đã có kế hoạch cụ thể cho bước tiếp theo và đã thử điều chỉnh mà không hiệu quả, thì có lẽ bạn đang đứng trước một ngã rẽ cần được lựa chọn một cách chủ động. Quan trọng nhất là bạn hiểu rõ mình rời đi để tiến về phía trước, chứ không phải chỉ để chạy trốn khỏi hiện tại.