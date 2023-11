Dàn WAGs Việt làm giáo viên đọ sắc dịp 20/11: Vợ Phan Văn Đức nức tiếng một thời

1. Võ Nhật Linh - vợ Phan Văn Đức

Võ Nhật Linh sinh năm 1997 là một trong những nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá Việt bởi nhan sắc tự nhiên cực ngọt ngào. Vợ Phan Văn Đức từng có thời gian theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và có thời gian làm việc ở trường mầm non. Tuy nhiên kể từ khi lấy chàng tiền vệ sinh năm 1996 và có 2 nhóc tỳ cô ở nhà để chăm sóc con và làm công việc kinh doanh online.

Nhật Linh từng làm giáo viên mầm non

Cô nàng từng gây sốt, được gọi với biệt danh là hotgirl xứ Nghệ

2. Lưu Thị Phương Thảo - bạn gái Trần Danh Trung

Lưu Thị Phương Thảo bạn gái của cựu tiền đạo U23 Việt Nam Trần Danh Trung là giáo viên tiểu học hiện đang làm việc tại Hà Nội. Cô nàng quê Thái Bình thường xuyên chia sẻ về những hình ảnh khi đi dạy lên mạng xã hội. Cô giáo GenZ sở hữu ngoại hình ưu nhìn, ngoài đời cô nàng chuộng phong cách thời trang khá sexy, gợi cảm.

Phương Thảo đang làm giáo viên tiểu học ở Hà Nội

Cô nàng giáo viên và Danh Trung đã quen nhau một thời gian

3. Nguyễn Hoài Linh - vợ Phí Minh Long

Nguyễn Hoài Linh sinh năm 1999 hiện đang làm giáo viên tiểu học tại Hà Nội. Hoài Linh và cựu thủ môn U23 Việt Nam Phí Minh Long vừa chia sẻ ảnh cưới trên trang cá nhân. Cả hai đã có 7 năm bên nhau, đặc biệt Hoài Linh đã ở bên Minh Long trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp - SEA Games 29 năm 2017.

Minh Long và Hoài Linh chuẩn bị cưới

Nàng WAG làm giáo viên và thường xuyên nhờ chồng làm "học sinh bất đắc dĩ" để tập giảng

4. Mỹ Phương - vợ của Nguyễn Bá Minh Hiếu

Mỹ Phương là vợ của cựu thủ môn U20 Việt Nam Nguyễn Bá Minh Hiếu. Cặp đôi này vừa tổ chức lễ cưới hôm 11/11 tại Hà Nội. Nguyễn Bá Minh Hiếu sinh năm 1997 hiện đang thi đấu cho CLB Hà Nội. Nửa kia của anh là Mỹ Phương làm giáo viên. Cô nàng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí trên trang cá nhân của chàng cầu thủ hiếm khi nào đăng ảnh chung với nàng. Dù vậy, Minh Hiếu vẫn có một góc riêng để tên là "em giáo" khoe tấm ảnh tình tứ với vợ của mình.

Cặp đôi Minh Hiếu - Mỹ Phương