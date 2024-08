Đang đi trên vỉa hè, người phụ nữ bị hố tử thần 'nuốt trọn', thứ tìm được sau đó gây xót xa

Một vụ tai nạn ngẫu nhiên đã xảy ra ở ngay khu vực Pantai Dalam ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khiến nhiều nhân chứng hoảng sợ. Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, 23/8. Từ hình ảnh do camera an ninh trên đường phố ghi lại, có thể thấy người phụ nữ đang cùng một nhóm người đi trên vỉa hè thì bỗng dưng mặt đất sụt xuống, hố tử thần xuất hiện và 'nuốt trọn' người phụ nữ.

Được biết, nạn nhân tới từ Ấn Độ, 48 tuổi, đang đi cùng chồng và một số người khác. Họ đã tới Malaysia gần 2 tháng và dự định trở về Ấn Độ vào ngày Chủ nhật, 25/8. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng người phụ nữ "biến mất khỏi tầm mắt họ" ngay sau khi rơi xuống hố.

Đang đi trên đường, người phụ nữ Ấn Độ bị hố tử thần nuốt trọn.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Kuala Lumpur nhận được cuộc gọi cấp cứu vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Khoảng 15 lính cứu hỏa từ hai đồn cứu hỏa đã được điều tới hiện trường. Đội cứu hộ và chiến thuật đặc biệt của Malaysia cùng đơn vị K9 cũng đang có mặt.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương nhưng đáng tiếc là cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể xác định được vị trí của người phụ nữ. Hố tử thần được cho là sâu tới 8m và xót xa thay, họ mới chỉ tìm được đôi dép của nạn nhân.

Việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, hiện họ mới chỉ tìm được đôi dép của nạn nhân.

Theo Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, ông Rusdi Mohd Isa, nạn nhân có thể đã bị dòng nước ngầm mạnh ở bên dưới cuốn trôi đi. Điều này sẽ càng khiến cho công tác cứu hộ gặp thêm nhiều khó khăn. Ông Rusdi Mohd Isa nói: "Tôi nhận được báo cáo về một dòng nước mạnh chảy đến cuối con đường đó. Chúng tôi đã tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân".



Lực lượng cứu hộ được khuyến cáo thận trọng vì nếu sơ xuất có thể gây ra ngập lụt. "Chúng tôi cũng phải xem xét đường ống dẫn khí bên dưới... Việc cứu hộ cần được lập kế hoạch cẩn thận vì nó liên quan đến cơ sở hạ tầng công cộng. Tôi tin rằng với sự hợp tác của tất cả các bên, chúng ta sẽ có thể tìm thấy nạn nhân. Hy vọng nạn nhân còn sống" - ông Mohd Isa trả lời phỏng vấn báo chí.

Malaysia: Đang đi trên vỉa hè, người phụ nữ Ấn Độ bị hố tử thần nuốt trọn, hơn 1 ngày vẫn chưa tìm được.

Nhiều yếu tố khác nhau cần được xem xét bao gồm cả tình trạng của hệ thống đường ống dẫn khí gas dưới lòng đất. Hoạt động tìm kiếm đã kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, tức là từ khoảng 8h sáng hôm 23/8. Tin tức cập nhật mới nhất của tờ Mothership cho biết, vào khoảng 0h 30 phút sáng ngày 24/8, việc cứu hộ đã phải tạm hoãn lại do mưa lớn và điều kiện ánh sáng không đủ đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ được tiếp tục khi thời tiết trở nên thuận lợi hơn.

Được biết, lính cứu hỏa đã khai quật một cái hố sâu 1,5 mét tại vị trí hố sụt, vốn là một phần của đường cống dẫn đến nhà máy xử lý nước thải cách đó 7km. Sở cứu hỏa và cứu hộ Kuala Lumpur cho biết các thợ lặn đã lặn xuống hố sâu để tìm kiếm người phụ nữ.

Ông Rusdi Mohd Isa cho biết thêm, những thách thức mà đội lặn phải đối mặt bao gồm dòng chảy mạnh, khí gas và nước thải. Ông nói thêm rằng công ty thoát nước quốc gia Malaysia, Indah Water Konsortium (IWK), sẽ hỗ trợ tìm kiếm bằng cách mở mọi hố ga dọc theo đường cống kết thúc tại nhà máy xử lý nước thải. Giám đốc điều hành của IWK, Narendran Maniam, cho biết nạn nhân có thể bị dòng nước cuốn đi vì ống cống có đường kính lên tới 1,5 mét và miệng cống có chiều rộng lên tới 3 mét.

Nguồn: World Of Buzz