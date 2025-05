Tổng thống Nga miễn nhiệm tư lệnh lục quân

Đài RT cho biết theo một sắc lệnh ban hành hôm 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm tướng Oleg Salyukov làm Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Đồng thời, ông Salyukov cũng bị miễn nhiệm khỏi vai trò Tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga.

Ông Salyukov chỉ huy Lực lượng Lục quân Nga - quân chủng lớn nhất của quân đội nước này về mặt quân số - kể từ năm 2014.

Tướng Oleg Salyukov. Ảnh: Sputnik

Trước đó, ông Salyukov từng giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng và lãnh đạo quân khu Viễn Đông của Nga.

Năm 2023, ông Salyukov trở thành Phó chỉ huy hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, dưới quyền của tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng.

Ngoài vai trò thanh tra quân đội Nga đồn trú tại Belarus sau khi một lực lượng quân sự chung được thành lập tại đó hồi tháng 10-2022, ông Salyukov còn giám sát các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ trong 11 năm liên tiếp.

Tổng thống Putin chưa công khai giải thích quyết định bổ nhiệm ông Salyukov vào Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc lý do miễn nhiệm ông khỏi các vị trí trước đây.

Trong vai trò mới, ông Salyukov sẽ phục vụ dưới quyền cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, người đang đứng đầu hội đồng này.

Điện Kremlin vẫn chưa công bố ai sẽ tiếp quản vị trí Tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga.

Hội đồng An ninh Quốc gia là cơ quan tham vấn hàng đầu của Điện Kremlin, do Tổng thống Putin làm chủ tịch. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý và tích hợp chính sách an ninh quốc gia, không có thẩm quyền trực tiếp đối với các bộ và cơ quan an ninh của Nga.