Đang kiểm tra 9 dự án đô thị ở Nha Trang

Ngày 16/1, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang thanh, kiểm tra trật tự xây dựng tại các dự án trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 8/1 đến ngày 30/3, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, UBND các xã, phường liên quan kiểm tra các dự án trên địa bàn Nha Trang.

Có 9 dự án được đưa vào kế hoạch thanh tra gồm: Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 và khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2 do Công ty CP Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư; khu đô thị VCN Phước Hải, khu đô thị VCN Phước Long, khu đô thị VCN Phước Long 2 đều do Công ty CP Đầu tư VCN làm chủ đầu tư.

Một góc khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, TP Nha Trang

Khu đô thị Hoàng Long do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư; khu đô thị mới Phước Long do Công ty Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư.

Khu đô thị An Bình Tân do Công ty CP Xây lắp vật tư kỹ thuật làm chủ đầu tư; khu đô thị Mipeco Nha Trang do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu quân đội làm chủ đầu tư.

Khu đô thị Mipeco Nha Trang

Khu đô thị biển An Viên do Công ty CP An Viên làm chủ đầu tư; khu nhà ở gia đình quân đội K98-NT do Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC làm chủ đầu tư; khu đô thị Mỹ Gia do Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư.

Một góc khu đô thị biển An Viên

Theo lãnh đạo UBND TP Nha Trang, đợt kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Cũng theo UBND TP Nha Trang, đến cuối năm 2023, trong tổng số 2.204 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, UBND các xã, phường ở địa phương này đã lập kế hoạch cưỡng chế 459 trường hợp.

Hiện chính quyền các địa phương đã vận động, tổ chức cưỡng chế được 45 trường hợp, còn 2.159 trường hợp vi phạm chưa được cưỡng chế.