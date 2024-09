Đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình tạo thuận lợi cho người dân

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên: Thực hiện quyết liệt các chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bộ Công an đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đầy đủ 224 dịch vụ công trực tuyến và tiến tới tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm 2024 đến nay, ngành Công an đã giải quyết hơn 4,5 triệu hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, riêng tháng 8 này đã giải quyết gần 500 nghìn hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ trên 99%).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an

Đối với lĩnh vực đăng ký xe, Bộ Công an xác định đây là một trong những lĩnh vực cần thiết đối với người dân và chiếm tỷ lệ cao trong số các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết giải quyết của ngành Công an; đã ban hành Thông tư số 28, năm 2024, trong đó từ ngày 01/8, ngành Công an cung cấp dịch vụ đăng ký xe lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VNeID đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước cho chủ xe là công dân Việt Nam. Mặc dù thời gian từ khi ban hành Thông tư đến khi có hiệu lực chỉ hơn 01 tháng, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan để đảm bảo các điều kiện về kết nối cơ sở dữ liệu (với Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục thuế…) trang thiết bị, xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn nhằm triển khai thực hiện dịch vụ này đảm bảo đúng thời hạn.

Về kết quả sau 1 tháng thực hiện đăng ký xe trực tuyến, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin: Trong tháng đầu tiên thì đã có 728 xe, tuy nhiên đến chiều 6 giờ chiều ngày 6/9 thì số lượng xe đăng ký trực tuyến đã tăng gấp đôi, tức là lên 1.620 xe đăng ký trực tuyến và cơ quan công an đã làm thủ tục xong là 1.383 hồ sơ, gồm ô tô: 300 xe; mô tô: 1.083 xe; còn 237 hồ sơ đang chờ bấm biển, thanh toán.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khẳng định, qua thực hiện dịch vụ công đăng ký xe lần đầu toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước, người dân không phải đưa xe đến kiểm tra thực tế tại cơ quan đăng ký xe và thực hiện bấm biển số trực tuyến đã góp phần giảm thủ tục hành chính; tạo điều kiện tối đa cho người dân, bước đầu được nhân dân, xã hội đánh giá tích cực. Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết: "Do đây là dịch vụ mới đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nên những ngày đầu tiên triển khai vẫn còn vướng mắc và có những khó khăn nhất định, đặc biệt là xung quanh việc kết nối, độ tương thích giữa các phần mềm, tra cứu dữ liệu, rồi nhiều thủ tục rất mới với người dân. Tuy nhiên đến nay, cơ quan Công an đã thực hiện phối hợp rất tốt với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, bên đăng kiểm của Bộ GTVT và cơ bản những tồn tại, vướng mắc về mặt kỹ thuật đối với thủ tục toàn trình với xe đăng ký lần đầu đã được tháo gỡ và đi nề nếp."

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục giúp Bộ Công an tổ chức truyền thông mạnh mẽ việc thực hiện dịch vụ này để giảm thiểu vất vả, đi lại của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký xe lần đầu.