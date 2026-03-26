Đang ngồi ăn trong quán cơm, thanh niên bị đánh nhập viện: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Ngày hôm nay (26/3), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ hành hung trong quán cơm nằm trên đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định, TP. HCM). Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 9h30' sáng ngày 19/3, một nam thanh niên đang ăn trong quán cơm thì bị một người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập liên tục vào đầu. Bị đánh bất ngờ, nam thanh niên gần như không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chống đỡ.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc khiến người ta không khỏi bức xúc và tò mò về nguyên nhân thực sự phía sau.





Liên quan tới vụ việc trong clip, tờ Thanh Niên thông tin nam thanh niên đang dùng bữa, hai phụ nữ cùng một người đàn ông đi đến và xảy ra tranh cãi, được cho là liên quan đến việc đậu xe. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ cầm nón bảo hiểm hành hung, đánh nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân. Hậu quả, nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị. Sau đó, người này đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Thông tin trên VTC News, Công an phường Phú Định cho hay ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



