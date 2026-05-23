Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đằng sau quyết định từ chức của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ

Theo Anh Thư | 23-05-2026 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Trong một lá thư được đăng tải lên mạng xã hội X, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết bà sẽ từ chức kể từ ngày 30-6.

Hôm 22-5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã viết trên mạng xã hội X: "Thật không may, tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30-6-2026. Chồng tôi, Abraham, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp."

"Mặc dù chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể... tôi nhận thấy vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm" - bà viết trong một lá thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Guardian.

Giám đốc tình báo Mỹ thông báo từ chức - Ảnh 1.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận điều này trên mạng xã hội Truth Social: “Thật không may, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tulsi Gabbard sẽ rời khỏi chính quyền vào ngày 30-6”.

Tổng thống Mỹ ca ngợi bà Gabbard "đã làm một công việc tuyệt vời, và chúng ta sẽ nhớ bà ấy", đồng thời cho biết thêm rằng Phó Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Aaron Lukas sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền giám đốc tình báo quốc gia.

Trong khi đó, có nguồn tin giấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng bà Gabbard đã bị Nhà Trắng buộc phải từ chức.

Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, tháng trước ông Donald Trump đã hỏi các thành viên nội các liệu ông có nên thay thế bà Gabbard hay không.

Bà Gabbard dường như đã bị gạt ra ngoài lề từ tháng 6 năm ngoái, khi ông Donald Trump ủng hộ quyết định của Israel về việc tấn công Iran, đồng thời nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Quyết định này như sự bác bỏ công khai lời tuyên bố trước đó của bà Gabbard tại Quốc hội Mỹ rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Donald Trump còn tuyên bố ông không quan tâm đến những gì bà nói và khẳng định đánh giá của bà là "sai lầm".

Bà Gabbard là một cựu chiến binh và cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ Hawaii, nổi tiếng với lập trường phản đối các chiến dịch ở nước ngoài. Theo AP, bà là quan chức thứ tư từ chức trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Donald Trump.

Ông Putin ký sắc lệnh về Transnistria, châu Âu lo ngại: Kiev tức tốc tìm cứu binh, dốc toàn lực tình báo vào cuộc

Theo Anh Thư

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Đức, dòng vốn từ đồng minh Washington chạm đáy 10 năm

Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Đức, dòng vốn từ đồng minh Washington chạm đáy 10 năm Nổi bật

Khi nào Fed cắt giảm lãi suất?: Hàng loạt ngân hàng thay đổi 180 độ, cùng loại trừ 1 khả năng

Khi nào Fed cắt giảm lãi suất?: Hàng loạt ngân hàng thay đổi 180 độ, cùng loại trừ 1 khả năng Nổi bật

Không có quyền bỏ phiếu: Ukraine có thể được kết nạp vào EU theo một thủ tục đặc biệt

Không có quyền bỏ phiếu: Ukraine có thể được kết nạp vào EU theo một thủ tục đặc biệt

09:47 , 23/05/2026
Bài toán quản lý AI

Bài toán quản lý AI

09:30 , 23/05/2026
Singapore đầu tư cho "tuổi thọ khỏe mạnh"

Singapore đầu tư cho "tuổi thọ khỏe mạnh"

08:53 , 23/05/2026
Trung Quốc bất ngờ phát hiện “kho báu” khổng lồ ở châu Phi, Mỹ có thể mất 10 năm mới đuổi kịp

Trung Quốc bất ngờ phát hiện “kho báu” khổng lồ ở châu Phi, Mỹ có thể mất 10 năm mới đuổi kịp

08:46 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên