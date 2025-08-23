Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo Mỹ biến động lớn

Ngoài ra, ông Hegseth còn cách chức Phó Đô đốc Nancy Lacore, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Dự bị, và Chuẩn Đô đốc Milton Sands, giám sát Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt Hải quân.

Lầu Năm Góc không công bố lý do cụ thể của các quyết định sa thải nói trên.

Tướng Jeffrey Kruse vừa bị sa thải khỏi vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ.

Ông Kruse mất chức hai tháng sau khi thông tin về đánh giá sơ bộ của DIA về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran bị rò rỉ.

Truyền thông Mỹ tiết lộ báo cáo này kết luận chiến dịch không kích chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran vài tháng. Kết luận này trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo đó chương trình hạt nhân Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn”. Ông Donald Trump đã bác bỏ kết quả phân tích nói trên của DIA.

Động thái sa thải nói trên khép lại một tuần đầy biến động với hàng loạt thay đổi của chính quyền ông Donald Trump trong cộng đồng tình báo và những xáo trộn mạnh trong bộ máy lãnh đạo quân sự.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ trích

Trong tuần này, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia thông báo cắt giảm ngân sách, thu hồi nhiều quyền truy cập an ninh đối với quan chức đương nhiệm và cựu quan chức. Lầu Năm Góc cũng cho biết Tham mưu trưởng Không quân David Allvin sẽ nghỉ hưu sớm hai năm.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth thay đổi nhân sự cấp cao mà không đưa ra giải thích chính thức. Gần đây, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng CQ Brown Jr.; tư lệnh tác chiến Hải quân; Phó Tham mưu trưởng Không quân và các cố vấn pháp lý của ba quân chủng đã bị sa thải.

Hồi tháng 4, ông Hegseth đã miễn nhiệm tướng Tim Haugh khỏi vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia và Phó Đô đốc Shoshana Chatfield, người giữ chức vụ cấp cao tại NATO.

Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại trước diễn biến nói trên. Thượng nghị sĩ Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng việc tiếp tục sa thải quan chức an ninh cấp cao cho thấy "thói quen nguy hiểm" của chính quyền ông Donald Trump trong việc biến tình báo thành bài kiểm tra lòng trung thành thay vì công cụ bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, yêu cầu Nhà Trắng giải trình lý do sa thải ông Kruse, nếu không “chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng đây là động thái mang động cơ chính trị nhằm tạo ra bầu không khí sợ hãi trong cộng đồng tình báo.”