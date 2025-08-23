Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo Mỹ biến động lớn

23-08-2025 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa sa thải tướng Jeffrey Kruse, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), theo nguồn tin giấu tên hôm 22-8.

Ngoài ra, ông Hegseth còn cách chức Phó Đô đốc Nancy Lacore, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Dự bị, và Chuẩn Đô đốc Milton Sands, giám sát Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt Hải quân.

Lầu Năm Góc không công bố lý do cụ thể của các quyết định sa thải nói trên.

Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo Mỹ biến động lớn- Ảnh 1.

Tướng Jeffrey Kruse vừa bị sa thải khỏi vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ.

Ông Kruse mất chức hai tháng sau khi thông tin về đánh giá sơ bộ của DIA về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran bị rò rỉ.

Truyền thông Mỹ tiết lộ báo cáo này kết luận chiến dịch không kích chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran vài tháng. Kết luận này trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo đó chương trình hạt nhân Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn”. Ông Donald Trump đã bác bỏ kết quả phân tích nói trên của DIA.

Động thái sa thải nói trên khép lại một tuần đầy biến động với hàng loạt thay đổi của chính quyền ông Donald Trump trong cộng đồng tình báo và những xáo trộn mạnh trong bộ máy lãnh đạo quân sự.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ trích

Trong tuần này, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia thông báo cắt giảm ngân sách, thu hồi nhiều quyền truy cập an ninh đối với quan chức đương nhiệm và cựu quan chức. Lầu Năm Góc cũng cho biết Tham mưu trưởng Không quân David Allvin sẽ nghỉ hưu sớm hai năm.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth thay đổi nhân sự cấp cao mà không đưa ra giải thích chính thức. Gần đây, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng CQ Brown Jr.; tư lệnh tác chiến Hải quân; Phó Tham mưu trưởng Không quân và các cố vấn pháp lý của ba quân chủng đã bị sa thải.

Hồi tháng 4, ông Hegseth đã miễn nhiệm tướng Tim Haugh khỏi vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia và Phó Đô đốc Shoshana Chatfield, người giữ chức vụ cấp cao tại NATO.

Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại trước diễn biến nói trên. Thượng nghị sĩ Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng việc tiếp tục sa thải quan chức an ninh cấp cao cho thấy "thói quen nguy hiểm" của chính quyền ông Donald Trump trong việc biến tình báo thành bài kiểm tra lòng trung thành thay vì công cụ bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, yêu cầu Nhà Trắng giải trình lý do sa thải ông Kruse, nếu không “chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng đây là động thái mang động cơ chính trị nhằm tạo ra bầu không khí sợ hãi trong cộng đồng tình báo.”

Theo Hoàng Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quan chức Fed 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Phố Wall: Vấn đề không chỉ ở tháng 9

Một quan chức Fed 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Phố Wall: Vấn đề không chỉ ở tháng 9 Nổi bật

Đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới lập kỷ lục 4 năm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

Đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới lập kỷ lục 4 năm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell Nổi bật

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

13:00 , 23/08/2025
Trung Quốc mất 24 năm, hơn 230 tỷ USD mới phủ sóng xe điện 10% toàn quốc, hiện vẫn trợ giá và giảm thuế cho người dân

Trung Quốc mất 24 năm, hơn 230 tỷ USD mới phủ sóng xe điện 10% toàn quốc, hiện vẫn trợ giá và giảm thuế cho người dân

12:56 , 23/08/2025
Chính quyền Mỹ mua 10% cổ phần Intel, nỗ lực thúc đẩy công nghệ lớn

Chính quyền Mỹ mua 10% cổ phần Intel, nỗ lực thúc đẩy công nghệ lớn

08:50 , 23/08/2025
Nga đưa 3 đề xuất buộc Ukraine phải làm nếu muốn hòa bình, đặt 1 dấu hỏi lớn về Tổng thống Zelensky

Nga đưa 3 đề xuất buộc Ukraine phải làm nếu muốn hòa bình, đặt 1 dấu hỏi lớn về Tổng thống Zelensky

08:00 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên