Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nào Fed cắt giảm lãi suất?: Hàng loạt ngân hàng thay đổi 180 độ, cùng loại trừ 1 khả năng

Anh Dũng | 23-05-2026 - 00:10 AM | Tài chính quốc tế

Nomura trở thành một trong nhóm các công ty dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm 2026.

Ngân hàng đầu tư đồng thời là công ty dịch vụ tài chính hàng đầu này hoài nghi về khả nănng các nhà hoạch định chính sách sẽ nhất trí cắt giảm lãi suất khi tình trạng lạm phát còn dai dẳng.

Các quan chức Fed ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến tại Iran có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Ngày càng nhiều nhà hoạch định sẵn sàng tăng lãi suất khi cần thiết. Điều này cho thấy chủ tịch sắp nhậm chức Kevin Warsh phải đối diện với bối cảnh chính sách cứng rắn hơn.

Trước đó, Nomura đã dự đoán Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản cả trong tháng 9 và tháng 12. Đến báo cáo gần đây nhất ngày 21/5, công ty này lưu ý rằng áp lực giá cả gia tăng từ cuộc chiến ở Iran và tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang ảnh hưởng đến giá tiêu dùng và khiến lạm phát neo ở mức cao.

Các tập đoàn tài chính như Morgan Stanley và Barclays đã loại trừ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, vì ảnh hưởng của giá dầu tăng cao sau xung đột Trung Đông và việc chi tiêu mạnh mẽ cho trí tuệ nhân tạo.

Ông Kevin Warsh, người dự kiến nhậm chức Chủ tịch Fed, đã ra tín hiệu rằng ông vẫn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất dựa trên đánh giá kinh tế của mình.

Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ, lạm phát cao và điều kiện tài chính lỏng có thể là lý do cho việc tăng lãi suất. Nhưng Nomura dự đoán sẽ không có những đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây và bình luận của các quan chức Fed khiến Nomura hoài nghi việc ông Kevin Warsh có thể thuyết phục đa số thành viên Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán khoảng 58% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Fed dự kiến sẽ họp lần tiếp theo vào ngày 16-17/6/2026.

Theo Reuters

Fed có thể chưa giảm lãi suất vì lo giá cả tăng mạnh trở lại

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
FED, lãi suất

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Được thưởng hơn 10 tỷ đồng trong năm nay, nhân viên Samsung khiến nhiều người ghen tị

Được thưởng hơn 10 tỷ đồng trong năm nay, nhân viên Samsung khiến nhiều người ghen tị Nổi bật

EU báo tin vui bất ngờ cho Trung Quốc chỉ sau vài tuần áp lệnh trừng phạt

EU báo tin vui bất ngờ cho Trung Quốc chỉ sau vài tuần áp lệnh trừng phạt Nổi bật

Người đàn ông bị bão hất văng lên cao 15m, khoảnh khắc được camera ghi lại khiến dân mạng bàng hoàng

Người đàn ông bị bão hất văng lên cao 15m, khoảnh khắc được camera ghi lại khiến dân mạng bàng hoàng

23:09 , 22/05/2026
Giáo sư Harvard tuyên bố có thể đã tìm thấy dấu vết công nghệ ngoài hành tinh dưới đáy Thái Bình Dương

Giáo sư Harvard tuyên bố có thể đã tìm thấy dấu vết công nghệ ngoài hành tinh dưới đáy Thái Bình Dương

23:02 , 22/05/2026
Nữ KOL 23 tuổi bị bắt vì buôn chất cấm, phát hiện 17 kg tang vật trong vali

Nữ KOL 23 tuổi bị bắt vì buôn chất cấm, phát hiện 17 kg tang vật trong vali

22:22 , 22/05/2026
Cần bao nhiêu tấm pin mặt trời để tạo ra công suất tương đương một lò phản ứng hạt nhân?

Cần bao nhiêu tấm pin mặt trời để tạo ra công suất tương đương một lò phản ứng hạt nhân?

21:52 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên