Khi nào Fed cắt giảm lãi suất?: Hàng loạt ngân hàng thay đổi 180 độ, cùng loại trừ 1 khả năng

Ngân hàng đầu tư đồng thời là công ty dịch vụ tài chính hàng đầu này hoài nghi về khả nănng các nhà hoạch định chính sách sẽ nhất trí cắt giảm lãi suất khi tình trạng lạm phát còn dai dẳng.

Các quan chức Fed ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến tại Iran có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Ngày càng nhiều nhà hoạch định sẵn sàng tăng lãi suất khi cần thiết. Điều này cho thấy chủ tịch sắp nhậm chức Kevin Warsh phải đối diện với bối cảnh chính sách cứng rắn hơn.

Trước đó, Nomura đã dự đoán Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản cả trong tháng 9 và tháng 12. Đến báo cáo gần đây nhất ngày 21/5, công ty này lưu ý rằng áp lực giá cả gia tăng từ cuộc chiến ở Iran và tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang ảnh hưởng đến giá tiêu dùng và khiến lạm phát neo ở mức cao.

Các tập đoàn tài chính như Morgan Stanley và Barclays đã loại trừ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, vì ảnh hưởng của giá dầu tăng cao sau xung đột Trung Đông và việc chi tiêu mạnh mẽ cho trí tuệ nhân tạo.

Ông Kevin Warsh, người dự kiến nhậm chức Chủ tịch Fed, đã ra tín hiệu rằng ông vẫn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất dựa trên đánh giá kinh tế của mình.

Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ, lạm phát cao và điều kiện tài chính lỏng có thể là lý do cho việc tăng lãi suất. Nhưng Nomura dự đoán sẽ không có những đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây và bình luận của các quan chức Fed khiến Nomura hoài nghi việc ông Kevin Warsh có thể thuyết phục đa số thành viên Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán khoảng 58% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Fed dự kiến sẽ họp lần tiếp theo vào ngày 16-17/6/2026.

Theo Reuters