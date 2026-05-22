Người đàn ông bị bão hất văng lên cao 15m, khoảnh khắc được camera ghi lại khiến dân mạng bàng hoàng

Khoảnh khắc người đàn ông bị cuốn lên không trung

Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông bị gió bão hất văng lên không trung tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Khoảnh khắc xảy ra chỉ trong vài giây nhưng khiến nhiều người bàng hoàng trước sức tàn phá khó lường của thiên tai.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra ngày 13/5 tại khu vực Bareilly, bang Uttar Pradesh, thời điểm nhiều nơi ở miền bắc nước này hứng chịu bão bụi, mưa lớn kèm dông sét dữ dội. Người đàn ông gặp nạn là ông Nanhe Miyan, khoảng 50 tuổi, làm nghề lái xe ba bánh điện chở hàng.

Hôm xảy ra sự việc, ông Nanhe Miyan tới một địa điểm tổ chức đám cưới để giao hàng. Tuy nhiên, đến tối, thời tiết bất ngờ chuyển xấu. Gió mạnh kèm mưa lớn ập tới, khiến phần mái tôn tại khu vực tổ chức có dấu hiệu bị gió giật tung.

Nhận thấy mái che có thể bị cuốn đi, người đàn ông đã cố dùng dây thừng để giữ lại kết cấu này. Tuy nhiên, sức gió quá mạnh khiến toàn bộ phần mái bị hất tung. Chỉ trong khoảnh khắc, ông bị cuốn lên không trung cùng mái tôn.

Theo mô tả từ một số nhân chứng và truyền thông địa phương, người đàn ông bị hất lên cao khoảng 15m, lơ lửng giữa không trung trong vài giây trước khi rơi xuống khu vực ruộng mía gần đó. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình.

"Tôi nghĩ mình sẽ không còn gặp lại các con nữa"

Cú rơi mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. May mắn, khu vực ruộng mía rậm rạp được cho là đã phần nào giúp giảm lực va chạm, giúp người đàn ông thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc.

Sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định ông bị gãy tay và chân, song không nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, vụ tai nạn vẫn khiến ông và gia đình chưa hết bàng hoàng.

Chia sẻ sau sự việc, người đàn ông cho biết khoảnh khắc bị cuốn lên không trung là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời. "Khi bị cuốn lên không trung, tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại các con nữa" , ông nói.

Đoạn video ghi lại sự việc được cho là do Rajan Ansari, một thiếu niên 16 tuổi sống gần đó, quay lại. Thời điểm ấy, cậu đang đứng trên sân thượng nhà mình để ghi hình cơn bão thì vô tình bắt được cảnh người đàn ông bị hất tung lên trời.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc cho thấy gió giật trong bão có thể nguy hiểm đến mức nào, đặc biệt với những kết cấu nhẹ như mái tôn, biển hiệu hoặc khung che tạm.

Theo báo chí địa phương, ông Nanhe Miyan hiện sống cùng vợ và các con. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào công việc lái xe chở hàng của ông. Dù đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng sức khỏe của ông vẫn cần tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Đợt dông lốc gây thiệt hại nặng tại miền bắc Ấn Độ

Vụ việc của người đàn ông ở Bareilly chỉ là một trong nhiều sự cố xảy ra trong đợt bão bụi, dông lốc và mưa lớn quét qua miền bắc Ấn Độ ngày 13/5.

Theo Reuters và một số nguồn tin quốc tế, bang Uttar Pradesh là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Số người thiệt mạng sau thiên tai được cập nhật lên hơn 100 người. Nhiều người khác bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại và nhiều gia súc chết.

Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết trong ngày xảy ra sự việc, nhiều cụm dông mạnh đã hình thành và di chuyển qua Uttar Pradesh. Hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm gió giật, mưa đá cục bộ, sét và mưa lớn. Cảnh báo thời tiết sau đó được nâng lên mức màu cam tại một số khu vực do nguy cơ gió giật mạnh gia tăng.

Hằng năm, từ tháng 3 đến tháng 6, miền bắc Ấn Độ thường trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt trước mùa mưa. Đây cũng là thời điểm các hiện tượng như bão bụi, dông lốc, mưa lớn và sét xảy ra thường xuyên hơn. Với những khu vực đông dân cư, nhiều công trình tạm, mái che nhẹ hoặc biển hiệu ngoài trời, rủi ro từ gió giật càng trở nên khó lường.

Chính quyền bang Uttar Pradesh đã yêu cầu khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đồng thời hỗ trợ tài chính và nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Sự cố của người đàn ông bị bão hất văng lên trời một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của dông lốc trong thời tiết cực đoan. Trong những tình huống tương tự, việc cố giữ mái tôn, biển hiệu hoặc các kết cấu nhẹ ngoài trời có thể khiến người dân đối mặt với rủi ro lớn. Các chuyên gia khuyến cáo, khi mưa bão bất ngờ ập tới, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng gần mái tôn, công trình tạm, cột điện, cây lớn hoặc khu vực trống trải.

Theo NDTV, TOI, CNA