Cần bao nhiêu tấm pin mặt trời để tạo ra công suất tương đương một lò phản ứng hạt nhân?

Phép toán từ lý thuyết đến thực tế sản xuất

Thế giới nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon, năng lượng mặt trời nổi lên như một ứng cử viên sáng giá nhờ tính bền vững và khả năng tiếp cận vô tận. Tuy nhiên, một câu hỏi kỹ thuật lớn đặt ra: Chúng ta thực sự cần bao nhiêu tấm pin mặt trời để bắt kịp sản lượng điện khổng lồ của chỉ một lò phản ứng hạt nhân duy nhất? Câu trả lời không đơn giản là phép chia các con số trên giấy tờ, mà là bài toán phức tạp về hiệu suất thực tế và không gian địa lý.

Để tìm ra con số chính xác, trước hết cần xem xét thông số kỹ thuật cơ bản của hai nguồn năng lượng này. Một lò phản ứng hạt nhân thương mại trung bình hiện nay có công suất khoảng 900 megawatt (MW). Trong khi đó, một tấm pin mặt trời dân dụng hoặc công nghiệp tiêu chuẩn chỉ tạo ra công suất dao động từ 400 đến 460 watt (W) trong điều kiện ánh sáng lý tưởng.

Khác biệt cốt lõi về hệ số công suất

Sự khác biệt thực sự giữa hai nguồn năng lượng này nằm ở khái niệm "hệ số công suất" (capacity factor) — tỷ lệ giữa sản lượng điện thực tế sinh ra so với sản lượng điện tối đa có thể đạt được nếu thiết bị chạy liên tục ở công suất danh định.

Năng lượng hạt nhân sở hữu hệ số công suất vượt trội, trung bình lên tới 93%. Các lò phản ứng hạt nhân vận hành ổn định, gần như không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, ngoại trừ những giai đoạn bảo trì hoặc nạp nhiên liệu định kỳ. Vì vậy, một lò phản ứng 900 MW thực tế sẽ cung cấp công suất ổn định khoảng 837 MW vào lưới điện quốc gia.

Ngược lại, hệ số công suất trung bình của năng lượng mặt trời chỉ đạt khoảng 24%. Các tấm pin mặt trời hoàn toàn "bất động" vào ban đêm và suy giảm hiệu suất nghiêm trọng vào những ngày nhiều mây hoặc sương mù. Kết quả là công suất thực tế của một tấm pin 400W bị kéo giảm xuống chỉ còn khoảng 96W tính trung bình theo thời gian.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt hiệu suất khổng lồ này, số lượng tấm pin mặt trời cần thiết tăng lên theo cấp số nhân. Theo tính toán của trang Wonderful Engineering, chúng ta cần khoảng 8,5 đến 8,7 triệu tấm pin mặt trời để tạo ra sản lượng điện tương đương với một lò phản ứng hạt nhân. Con số khổng lồ này giải thích lý do tại sao các dự án điện mặt trời quy mô gia đình thường mất rất nhiều thời gian mới có thể tự thu hồi chi phí đầu tư ban đầu.

Thách thức từ "dấu chân địa lý" khổng lồ

Bên cạnh số lượng thiết bị, diện tích sử dụng đất (land footprint) là một rào cản vật lý lớn khi cố gắng mở rộng quy mô năng lượng mặt trời nhằm thay thế hạt nhân. Năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng có mật độ cực cao. Toàn bộ cơ sở hạ tầng của một nhà máy điện hạt nhân công suất lớn tại Mỹ thường có thể gói gọn trong không gian vỏn vẹn khoảng 2,6 km².

Để lắp đặt và vận hành ổn định tối thiểu 8,5 triệu tấm pin mặt trời nhằm đạt sản lượng điện tương đương, một trang trại điện mặt trời sẽ cần diện tích mặt bằng lên tới hơn 36 km², gấp 14 lần so với nhà máy hạt nhân. Nếu xét trên quy mô terawatt-giờ điện sản xuất mỗi năm, các nghiên cứu chỉ ra rằng điện mặt trời cần diện tích đất lớn gấp 10 lần so với điện gió và gấp hàng chục lần so với điện hạt nhân.

Việc tìm kiếm một quỹ đất bằng phẳng rộng hàng chục km², có vị trí địa lý đón nắng tốt và không xung đột với đất nông nghiệp hay khu bảo tồn thiên nhiên là một thách thức không hề nhỏ đối với bất kỳ quốc gia nào.

Việc so sánh giữa số lượng tấm pin mặt trời và một lò phản ứng hạt nhân đã làm nổi bật bản chất khác biệt giữa hai nguồn năng lượng sạch hàng đầu hiện nay. Dù năng lượng mặt trời đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc phân tán nguồn cấp điện và giảm phát thải tức thì, nhưng mật độ năng lượng thấp và tính bất định của thời tiết đòi hỏi một hạ tầng mặt bằng khổng lồ cùng hệ thống lưu trữ năng lượng phức tạp. Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân vẫn chứng minh được giá trị cốt lõi nhờ khả năng cung cấp nguồn điện nền ổn định, mạnh mẽ và tiết kiệm diện tích một cách tối đa cho nền kinh tế toàn cầu.

Để hiểu rõ hơn về quy mô không gian và quá trình vận hành thực tế giữa các nguồn năng lượng, bạn có thể tham khảo video phân tích trực quan về Sự khác biệt diện tích giữa điện mặt trời và hạt nhân, giúp làm rõ bài toán so sánh công suất của tỷ phú Elon Musk bằng các số liệu thực tế tại các nhà máy điện hiện nay.