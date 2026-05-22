Sinh viên đánh bại robot sau 10 tiếng thi phân loại bưu kiện: "Đây là lần cuối cùng con người còn thắng được"

Vào cuối tuần vừa qua, công ty robot học Figure AI có trụ sở tại San Jose, Mỹ, tổ chức một cuộc thi phân loại bưu kiện kéo dài 10 tiếng đồng hồ giữa một sinh viên thực tập và robot hình người thế hệ mới nhất của hãng. Người tham gia phía con người là Aimé Gérard, sinh viên thực tập chuyên ngành thiết kế trực quan tại Figure AI. Đối thủ của anh là robot F.03, một trong những cỗ máy hình người tiên tiến nhất mà Figure AI đang phát triển.

Luật chơi đơn giản và quen thuộc với bất kỳ công nhân kho bãi nào: quét mã vạch, nhận diện kiện hàng, đặt lên băng chuyền đúng chiều. Cả hai phải thực hiện thao tác đó liên tục trong suốt 10 tiếng. Aimé được nghỉ ăn trưa và nghỉ giải lao theo quy định lao động của bang California, trong khi các robot thay nhau vào ra khoảng mỗi tiếng một lần để sạc pin, đảm bảo hệ thống máy chạy liên tục không gián đoạn.

Chiến thắng sát nút của chàng sinh viên trước robot sau 10 tiếng thi phân loại bưu kiện

Cuộc thi tưởng chừng sẽ nghiêng về phía robot cho đến khoảng giờ thứ 5, khi Aimé rời vị trí để đi vệ sinh. Robot F.03 lập tức vượt lên dẫn trước. Thế nhưng ngay sau khi quay lại, Aimé tăng tốc và lấy lại khoảng cách, duy trì vị trí dẫn đầu cho đến hết giờ thi.

Sau 10 tiếng làm việc, Aimé phân loại được 12.924 kiện hàng, nhiều hơn robot F.03 với 12.732 kiện, tức hơn 192 kiện. Về tốc độ, Aimé trung bình mất 2,79 giây mỗi kiện, trong khi robot cần 2,83 giây. Khoảng cách chỉ 0,04 giây mỗi kiện hàng, nhỏ đến mức gần như không cảm nhận được bằng mắt thường.

Chiến thắng đó không hề dễ dàng. Kết thúc ca làm việc, Aimé cho biết các ngón tay đã nổi đầy phồng rộp và cánh tay trái gần như mất cảm giác vì kiệt sức. Trong khi đó, robot F.03 kết thúc ca trong tình trạng hoàn toàn bình thường và sẵn sàng tiếp tục ca tiếp theo.

Bên cạnh lời chúc mừng là lời cảnh báo của Brett Adcock, CEO hãng Figure AI

Ngay sau khi kết quả được công bố, Brett Adcock, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Figure AI, đăng lên mạng xã hội X lời chúc mừng Aimé kèm theo một dự báo lạnh gáy: "Đây là lần cuối cùng con người còn thắng được."

Tuyên bố đó không phải lời nói cho vui. Không giống con người, robot không bị giới hạn bởi luật lao động, không cần nghỉ ngơi và có thể chạy liên tục 24 giờ mỗi ngày. Trong điều kiện một tuần làm việc đầy đủ thay vì chỉ một ca 10 tiếng, lợi thế của Aimé gần như chắc chắn sẽ biến mất.

Tuy nhiên, cuộc thi này cũng phơi bày những giới hạn mà robot hình người vẫn chưa vượt qua được. Chuyên gia robot học Ayanna Howard, trưởng khoa Kỹ thuật của Đại học Ohio State, nhận xét rằng dù khả năng vận hành liên tục của robot rất ấn tượng, công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng để triển khai thực tế vì còn xảy ra các lỗi như đặt kiện hàng sai chiều mã vạch hoặc để hàng rơi khỏi băng chuyền.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Figure AI đang livestream cảnh robot phân loại bưu kiện liên tục tại trụ sở San Jose từ hơn một tuần trước, thu hút hơn 3 triệu lượt xem cộng dồn trên mạng xã hội X, và khán giả còn tự đặt tên Bob, Frank và Gary cho ba chiếc robot tham gia.