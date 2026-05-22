EU báo tin vui bất ngờ cho Trung Quốc chỉ sau vài tuần áp lệnh trừng phạt

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đề xuất tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một nhà cung cấp chip bán dẫn lớn của Trung Quốc, sau khi các hãng xe cảnh báo nguy cơ đảo lộn chuỗi cung ứng nếu lệnh cấm tiếp tục được duy trì.

Theo các nguồn thạo tin, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, có thể trình đề xuất miễn trừ cho công ty Yangzhou Yangjie Electronic Technology ngay trong tuần này. Tuy nhiên, để quyết định có hiệu lực, đề xuất vẫn cần được 27 quốc gia thành viên EU thông qua.

Yangjie Electronic từng bị đưa vào gói trừng phạt thứ 20 của EU hồi tháng 4, trong danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hoặc công nghệ có thể phục vụ quân sự cho Nga. Theo phía châu Âu, hàng chục lô công nghệ của công ty này đã được chuyển tới Nga, trong khi một số sản phẩm của hãng bị phát hiện trong máy bay không người lái và bom lượn được sử dụng tại Ukraine.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô châu Âu đã nhanh chóng gây áp lực lên Brussels nhằm trì hoãn lệnh cấm. Các hãng xe cho biết họ chưa có đủ thời gian để tìm kiếm nguồn cung thay thế, trong khi lượng chip tồn kho có thể cạn kiệt chỉ sau vài tuần nếu các biện pháp hạn chế được thực thi đầy đủ.

Nguồn tin cho biết nếu được thông qua, việc miễn trừ sẽ chỉ mang tính tạm thời và có thể kéo dài vài tháng nhằm giúp các doanh nghiệp châu Âu có thêm thời gian tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Động thái này phản ánh thực tế rằng dù EU muốn giảm phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc, nhiều ngành công nghiệp trọng điểm của khối vẫn chưa thể nhanh chóng thoát khỏi mạng lưới cung ứng do Bắc Kinh kiểm soát.

Khủng hoảng nguồn cung chip từng khiến ngành ô tô châu Âu chao đảo trong năm 2025. Khi đó, một cuộc đấu đá nội bộ tại hãng chip Nexperia đã leo thang thành vấn đề chính trị. Chính phủ Hà Lan sau đó tiếp quản các hoạt động của Nexperia tại nước này, viện dẫn một đạo luật thời Chiến tranh Lạnh nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách chặn xuất khẩu từ đơn vị của Nexperia tại Trung Quốc, dẫn tới tình trạng thiếu chip nghiêm trọng và làm gián đoạn sản xuất của nhiều hãng xe. Điều đáng chú ý là Nexperia không sản xuất các loại chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo, mà chủ yếu cung cấp chip “legacy” - dòng bán dẫn công nghệ thấp dùng để kiểm soát nguồn điện và các hệ thống cơ bản trên ô tô.

Dù không được săn đón nhiều như chip AI ở thời điểm hiện tại, những linh kiện này lại đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất xe hiện đại. Chỉ cần thiếu một bộ phận nhỏ, toàn bộ dây chuyền lắp ráp có thể bị đình trệ. Chính điều đó khiến ngành ô tô châu Âu đặc biệt nhạy cảm trước mọi biến động trong chuỗi cung ứng chip từ Trung Quốc.

Theo Strait Times