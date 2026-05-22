Bắt giữ “nữ hoàng ketamine”, lần ra đường dây khổng lồ cung cấp ma túy cho hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng

Cái chết đột ngột của nam tài tử Matthew Perry – ngôi sao đình đám trong loạt phim "Friends" – vào cuối năm 2023 đã bóc trần một đường dây cung cấp chất cấm cao cấp chuyên phục vụ cho giới thượng lưu và các nhân vật tầm cỡ tại Hollywood. Đứng sau mạng lưới ngầm này là Jasveen Sangha, một người phụ nữ 42 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, kẻ tự xưng là người quản lý nghệ thuật nhưng thực chất lại được thế giới ngầm tôn sùng bằng biệt danh “Nữ hoàng ketamine”.

Tiểu thư tài phiệt sở hữu học vị cao và cuộc sống nhung lụa

Trước khi bị phanh phui là một kẻ buôn bán ma túy sừng sỏ, Jasveen Sangha có một lý lịch hoàn hảo và xuất thân khiến nhiều người mơ ước. Cô lớn lên ở Calabasas, vùng ngoại ô siêu giàu thuộc bang California, vốn là nơi cư ngụ của những gia tộc danh tiếng bậc nhất thế giới giải trí như nhà Kardashian. Jasveen từng theo học tại Đại học California và sau đó hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Hult ở London vào năm 2010.

Nhờ nền tảng gia đình giàu có, chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc cùng công việc danh chính ngôn thuận là làm marketing và tổ chức sự kiện, Jasveen dễ dàng tạo dựng mối quan hệ sâu rộng với những khách hàng siêu giàu, các doanh nhân và người nổi tiếng.

Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh như lễ trao giải Quả Cầu Vàng và Oscar. Những người bạn lâu năm trong giới thượng lưu của Jasveen chia sẻ rằng họ hoàn toàn sốc khi biết tin cô bị bắt, bởi trong mắt họ, cô là một tiểu thư sành điệu, có gia đình luôn quan tâm chăm sóc và sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Anh.

Trên mạng xã hội Instagram, Jasveen Sangha xây dựng hình ảnh một influencer có lối sống vương giả, xa hoa tột bậc. Cô thu hút lượng lớn người hâm mộ và thường xuyên được ca tụng là "nữ thần" hay "nữ hoàng" nhờ những bức ảnh khoe tủ đồ hiệu đắt đỏ, trang sức kim cương lấp lánh và những chuyến du lịch check-in sang chảnh.

Từ việc thưởng thức trứng cá muối thượng hạng trong phòng chờ thương gia tại sân bay quốc tế Los Angeles, bay lượn trên các chuyên cơ riêng, cho đến những kỳ nghỉ dưỡng dài ngày tại các khách sạn năm sao có giá hàng nghìn bảng Anh một đêm ở Tokyo (Nhật Bản) hay Playa del Carmen (Mexico), tất cả đều được cô phơi bày như một biểu tượng của sự thành đạt.

Đế chế ma túy cao cấp cất giấu trong biệt thự Bắc Hollywood

Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của một quý cô thượng lưu là một cuộc sống hai mặt đầy đen tối. Các cuộc điều tra liên bang sau đó đã tiết lộ Jasveen chính là "nguồn cung cấp ma túy khổng lồ" cho giới nhà giàu Hollywood. Cáo trạng từ cơ quan chức năng khẳng định cô ta có nguyên tắc hoạt động rất nghiêm ngặt: "chỉ giao dịch với những khách hàng cao cấp và các ngôi sao có tên tuổi".

Toàn bộ hoạt động của đế chế ngầm này được điều hành ngay tại nhà riêng của cô ở Bắc Hollywood, nơi cô biến thành một kho chứa và "xưởng" chế biến chất cấm. Để chi trả cho những bộ cánh hàng hiệu và các chuyến bay tư nhân, Jasveen liên tục thực hiện các giao dịch ma túy số lượng lớn thông qua các ứng dụng bảo mật hoặc tài khoản trực tuyến với những cảnh báo ngầm về độ nặng của thuốc cho người mua.

Đế chế này vận hành trơn tru cho đến khi liên tiếp xảy ra những vụ tử vong do dùng thuốc quá liều. Vào tháng 8 năm 2019, Jasveen đã bán 4 liều ketamine cho một người đàn ông tên Cody McLaury ngay trước khi anh này đột tử. Bất chấp lời cảnh báo đầy phẫn nộ từ gia đình nạn nhân rằng "loại thuốc cô bán đã giết chết anh trai tôi", Jasveen chỉ lên Google tìm kiếm xem liệu chất này có bị liệt vào nguyên nhân tử vong hay không, rồi tiếp tục công việc kinh doanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mắt xích chí mạng từ cái chết của ngôi sao phim "Friends"

Mọi chuyện chỉ thực sự bước ra ánh sáng sau cái chết của Matthew Perry vào ngày 28 tháng 10 năm 2023. Nam diễn viên quá cố, người đã chi hơn 12 triệu USD (khoảng 300 tỷ đồng) trong nhiều năm để đấu tranh với chứng nghiện, đã tìm kiếm nguồn cung ketamine ngoài luồng sau khi các bác sĩ riêng từ chối tăng liều lượng điều trị trầm cảm. Qua sự môi giới của một kẻ trung gian tên Erik Fleming, Matthew đã kết nối với Jasveen Sangha. Trong các tin nhắn ẩn danh, Erik không tiếc lời ca ngợi nguồn hàng của Jasveen là "tuyệt vời" và khẳng định cô chỉ làm việc với giới tinh hoa.

Chỉ 4 ngày trước khi qua đời, Matthew Perry đã chi 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) tiền mặt để mua 25 lọ ketamine từ Jasveen. Để lấy lòng vị khách VIP, "Nữ hoàng ketamine" còn tặng kèm thêm các loại kẹo que có chứa chất hướng thần này. Do lượng thuốc quá lớn được tiêm liên tục 27 lần trong vòng 4 ngày, nam tài tử đã tử vong ngay tại bể bơi nhà riêng.

Ngay sau khi tin tức về cái chết của Matthew tràn ngập các mặt báo, Jasveen lập tức nhắn tin cho đồng phạm yêu cầu "xóa tất cả tin nhắn giữa chúng ta" nhằm tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, các cơ quan an ninh bao gồm Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và cảnh sát Los Angeles đã nhanh chóng lập chuyên án. Cuộc đột kích vào dinh thự của Jasveen sau đó đã giúp cảnh sát thu giữ lượng tang vật khổng lồ gồm 79 liều ketamine, gần 2kg ma túy đá, cocaine cùng hàng loạt thuốc ngủ kê đơn Xanax. Điện thoại của cô ta cũng lưu trữ nhiều đoạn video tự tay "nấu" thuốc.

Sự sụp đổ của một "nữ hoàng" ảo ảnh

Điều đáng nói là ngay cả khi lệnh bắt giữ đang treo lơ lửng, Jasveen Sangha vẫn thản nhiên tận hưởng cuộc sống xa xỉ bằng số tiền kiếm được từ việc buôn bán chất cấm. Vài tháng sau cái chết của Matthew Perry, cô vẫn vô tư tắm nắng tại Mexico, tổ chức sinh nhật lần thứ 41 hoành tráng tại một quán bar ở Hollywood và thậm chí chỉ vài giờ trước khi bị còng tay, cô vẫn kịp khoe kiểu tóc nhuộm highlight mới lên mạng xã hội.

Dù ban đầu đối mặt với khung hình phạt tối đa lên tới 65 năm tù cho 5 tội danh (bao gồm điều hành cơ sở phân phối chất cấm và phân phối chất cấm dẫn đến hậu quả chết người), mức án 15 năm được đưa ra vào ngày 18/4 vừa qua, sau khi cô ta chấp nhận ký thỏa thuận nhận tội và các công tố viên đề xuất mức án này dựa trên hướng dẫn tuyên án liên bang cũng như quy mô phân phối thuốc của bị cáo. Cùng ra tòa với cô còn có hai bác sĩ và hai trợ lý thân cận của Matthew Perry, tất cả đều phải trả giá cho việc trục lợi trên sự nghiện ngập của những linh hồn lạc lối ở Hollywood.

Nguồn: Tổng hợp