Nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi Bitcoin khi giá phục hồi

Các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin giao ngay tại Mỹ vừa ghi nhận tuần bị rút vốn mạnh thứ 9 kể từ khi ra mắt đầu năm 2024. Diễn biến này phản ánh nghịch lý đáng chú ý trên thị trường tiền mã hóa: Ngưỡng giá vốn – vốn được kỳ vọng sẽ thu hút lực mua – lại trở thành mốc kích hoạt làn sóng bán tháo.

Giá càng gần điểm hòa vốn, áp lực bán càng lớn

Theo dữ liệu từ K33 Research, khoảng 1,7 tỷ USD đã bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong 5 ngày tính đến 18/5. Đợt rút vốn diễn ra đúng thời điểm giá Bitcoin tiến sát mốc 83.000 USD/BTC – mức giá hòa vốn trung bình của phần lớn nhà đầu tư ETF.

Nghiên cứu của K33 cho thấy khi Bitcoin giao dịch quanh vùng giá vốn của nhà đầu tư, khả năng xuất hiện một phiên rút vốn lớn vượt 10%. Trong khi đó, nếu giá duy trì ở vùng cao an toàn, xác suất này chỉ khoảng 3%. Điều đó cho thấy càng tiến gần điểm hòa vốn, áp lực bán ra càng gia tăng.

Ông Vetle Lunde nhận định các đợt rút vốn mạnh thường xuất hiện khi giá Bitcoin tiến sát mức giá vốn, do nhiều nhà đầu tư muốn thoát hàng sớm để tránh nguy cơ thua lỗ trở lại.

Áp lực bán hiện đến từ cả hai nhóm nhà đầu tư. Những người mua ở vùng giá cao tranh thủ bán ra khi giá vừa hồi phục về gần điểm hòa vốn nhằm hạn chế rủi ro. Trong khi đó, nhóm mua ở mức giá thấp hơn cũng có xu hướng chốt lời hoặc cắt lỗ sau giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vì vậy, mức giá vốn đang trở thành “trần tâm lý” kìm hãm đà phục hồi của Bitcoin thay vì đóng vai trò hỗ trợ.

Bitcoin dần mất sức hút với dòng tiền mới

Diễn biến này tiếp tục gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng của Bitcoin. Nếu như năm 2024, đồng tiền số lớn nhất thế giới được hỗ trợ mạnh nhờ dòng vốn ETF, sự tham gia của Phố Wall và sự quan tâm từ giới tư vấn tài chính, thì sang năm 2026, Bitcoin đang dần đánh mất nhóm nhà đầu tư mà thị trường từng mất nhiều năm để thu hút.

Hiện dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân có dấu hiệu suy yếu, trong khi các tổ chức cũng giảm nhiệt do cơ hội kiếm lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch giá không còn hấp dẫn như trước. Bitcoin hiện giao dịch quanh mức 77.600 USD/BTC, giảm mạnh so với đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD/BTC.

Liên quan tới thị trường tiền số, theo Cointelegraph, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa đề xuất mô hình tài khoản thanh toán giới hạn, cho phép các tổ chức công nghệ tài chính và ngân hàng liên quan đến tiền số, nếu đáp ứng điều kiện pháp lý, được tiếp cận ở mức hẹp với hệ thống thanh toán của Fed.

Đề xuất được công bố hôm thứ tư dưới dạng lấy ý kiến và dự thảo quy định mới, trong đó đề cập đến loại tài khoản gọi là "tài khoản thanh toán thu hẹp" dành cho các tổ chức tài chính không phải ngân hàng.

Fed cũng khuyến nghị các ngân hàng dự trữ khu vực tạm dừng việc xét duyệt các hồ sơ xin mở tài khoản thuộc nhóm Tier 3, trong khi chờ hoàn tất quá trình xây dựng quy định. Theo kế hoạch, quá trình này dự kiến kết thúc trước ngày 31/12/2026.

"Việc tạm dừng sẽ giúp Fed có thời gian thu thập ý kiến công chúng và đảm bảo triển khai thống nhất" - thông báo nêu rõ.

Động thái này cho thấy sự giằng co trong quản lý đối với việc mở rộng quyền tiếp cận hệ thống thanh toán Mỹ cho lĩnh vực tiền số.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thúc đẩy tích hợp công nghệ tài chính và tài sản số, Fed vẫn giữ quan điểm thận trọng hơn.