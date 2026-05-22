Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nơi thiên thạch đâm vào Trái Đất, dạng sự sống đặc biệt xuất hiện

Theo Anh Thư | 22-05-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

(NLĐO) - Một hố thiên thạch 42.000 năm tuổi ở Hàn Quốc có thể là bản sao hoàn hảo của các "lò luyện sự sống" thời cổ đại.

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, có thể là hơn 3,5 tỉ năm trước hoặc lâu hơn, Trái Đất xuất hiện các stromatolite, là những cấu trúc nhiều lớp được hình thành bởi các cộng đồng vi sinh vật sơ khai.

Mới đây, các nhà khoa học của Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc đã phát hiện ra stromatolite bên trong một hố thiên thạch 42.000 năm tuổi ở Hàn Quốc, thứ được chứng minh là một bản sao hoàn hảo của các "lò luyện sự sống" hàng tỉ năm trước.

Nơi thiên thạch đâm vào Trái Đất, dạng sự sống đặc biệt xuất hiện - Ảnh 1.

Hố va chạm khổng lồ Hapcheon ở Hàn Quốc cung cấp manh mối về nơi cấu trúc sự sống stromatolite sơ khai xuất hiện - Ảnh: GOOGLE EARTH

Theo Sci-News, các stromatolite vừa được phát hiện có đường kính từ 10 đến 20 cm, nằm ở phần Tây Bắc của miệng hố va chạm Hapcheon ở Hàn Quốc.

“Các phân tích địa hóa học của stromatolite đã tiết lộ một số đặc điểm quan trọng, bao gồm dấu hiệu của cả vật liệu ngoài Trái Đất và đá nền xung quanh, cũng như bằng chứng về sự biến đổi do nước ở nhiệt độ cao gây ra” - nhóm tác giả cho biết.

Các lớp bên trong cho thấy tín hiệu thủy nhiệt mạnh hơn. Điều này thể hiện chúng được hình thành trong một giai đoạn sớm hơn, nóng hơn.

Nhìn chung, các phát hiện này chứng minh các stromatolite đã ra đời trong hồ nước nóng sau khi va chạm, trước khi nó dần nguội đi.

Mặc dù hố Hapcheon mới 42.000 năm tuổi, nhưng quá trình tương tự có thể đã xảy ra trong các hố va chạm tương tự hàng tỉ năm về trước.

Một bức tranh về sự khởi nguồn của sự sống được vẽ nên: Các hố va chạm liên đại Thái Cổ (4 tỉ đến 2,5 tỉ năm trước) đã đóng vai trò như "lò luyện sự sống", nơi vật liệu ngoài hành tinh từ vụ va chạm kết hợp với vật liệu Trái Đất, thúc đẩy stromatolite hình thành.

Các stromatolite này quy tụ những vi sinh vật sản sinh oxy mạnh, đóng vai trò như những ốc đảo oxy, tạo điều kiện cho các dạng sống "cao cấp" hơn xuất hiện, đồng thời là nền tảng cho Sự kiện Oxy hóa lớn 2,4 tỉ năm trước.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment.

Những thợ săn thiên thạch ở sa mạc Sahara

Theo Anh Thư

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Máy bay chở 228 người lao thẳng xuống Đại Tây Dương: Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát

Máy bay chở 228 người lao thẳng xuống Đại Tây Dương: Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát Nổi bật

Một công trình nhân tạo lớn nhất Trung Quốc trong 2.500 năm, kết nối thẳng tới Đông Nam Á vượt tiến độ, sẵn sàng vận hành

Một công trình nhân tạo lớn nhất Trung Quốc trong 2.500 năm, kết nối thẳng tới Đông Nam Á vượt tiến độ, sẵn sàng vận hành Nổi bật

26 chú gà con nở ra từ trứng in 3D: Thành công gây sốc khiến giới khoa học tranh cãi

26 chú gà con nở ra từ trứng in 3D: Thành công gây sốc khiến giới khoa học tranh cãi

16:04 , 22/05/2026
Loạt đại gia hàng không Trung Quốc mắc kẹt trong cú sốc dầu mỏ: Hành khách mất thêm hơn 400 nghìn đồng phụ thu, bộ 3 ông lớn dự lỗ 80.000 tỷ

Loạt đại gia hàng không Trung Quốc mắc kẹt trong cú sốc dầu mỏ: Hành khách mất thêm hơn 400 nghìn đồng phụ thu, bộ 3 ông lớn dự lỗ 80.000 tỷ

15:26 , 22/05/2026
Được thưởng hơn 10 tỷ đồng trong năm nay, nhân viên Samsung khiến nhiều người ghen tị

Được thưởng hơn 10 tỷ đồng trong năm nay, nhân viên Samsung khiến nhiều người ghen tị

15:07 , 22/05/2026
EU báo tin vui bất ngờ cho Trung Quốc chỉ sau vài tuần áp lệnh trừng phạt

EU báo tin vui bất ngờ cho Trung Quốc chỉ sau vài tuần áp lệnh trừng phạt

14:41 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên