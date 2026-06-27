Đằng sau tiếng rao bằng thơ gây sốt mạng xã hội của cậu bé 9 tuổi bán trứng phụ mẹ

Với nhiều người sống trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP.HCM), hình ảnh cậu bé Sam (tên thật Nguyễn Phước Quý K, 9 tuổi) đội nón bảo hiểm, đạp xe đi rao bán trứng phụ mẹ sau giờ học đã trở nên quen thuộc. Nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất lại là tiếng rao lanh lảnh, vui tai của em - thứ “đặc sản” bất ngờ giúp quán được biết đến nhiều hơn.

“Nhiều khi người ta không chờ trứng, mà chờ nghe chiều nay em Sam rao câu gì”, chị Trần Ngọc Trang (36 tuổi, mẹ bé Sam) cười nói.

Lời rao dí dỏm của cậu bé 9 tuổi.

Tiệm hột vịt lộn viral nhờ… tiếng rao dí dỏm

- Má ngồi nghỉ đi má, má làm hoài. Tối má còn thức khuya nữa.

- Vậy tối nay Sam bóp chân cho má nha.

- Dạ!

Cuộc trò chuyện ngắn của hai mẹ con chị Trang trong lúc bán hàng cũng giống như bao lần khác trong ngày. Bình dị, gần gũi và luôn đầy ắp yêu thương.

Sam là một cậu bé rất tình cảm luôn biết cách chăm sóc, phụ giúp mẹ.

Đằng sau đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem không chỉ là câu chuyện về một em bé phụ mẹ bán hàng, mà còn là nhịp sống giản dị của hai mẹ con giữa guồng quay mưu sinh. Sau giờ tan học, Sam theo mẹ phụ việc vừa sức, đi rao bán trong xóm và dần trở thành “gương mặt nhận diện” của tiệm trứng nhỏ trong hẻm.

“Tháng 5, tháng 6 mưa dài

Sam đi bán hoài chẳng thấy khách đâu

Trứng lộn nóng hổi mưa ngâu

Ai ăn thì ghé Fuji kính mời!”

Hay:

“World Cup thì có đá banh

Messi đá bóng con đi bán hàng

Trứng lộn, trứng dữa tuyệt vời

Vừa ăn vừa hát cả nhà cùng vui!”

Sam với chiếc xe đạp nhỏ, chiếc loa rao bán trứng quen thuộc.

Những lời rao dí dỏm phát ra từ chiếc loa nhỏ phía sau xe cùng hình ảnh cậu bé Sam đạp chiếc xe đạp rảo quanh con hẻm đã trở nên quen thuộc với hàng xóm nơi đây.

“Sam chỉ chạy dọc con hẻm trong xóm, mình không cho bé chạy xa hơn hay vòng sang những đường khác, khuất tầm mắt. Quanh khu này toàn hàng xóm quen biết nhau, mình mới yên tâm”, chị Trang bộc bạch.

Theo lời chị Trang, Sam học tiểu học bán trú. Thấy mẹ vất vả buôn bán nên cậu bé tự nảy ra ý tưởng đi rao bán phụ mẹ sau giờ học, thường trong khoảng 16h-18h mỗi ngày. Sam cũng rất chủ động khi nói với mẹ không muốn bật loa quá muộn để các ông bà, cô chú xung quanh có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm.

Nói về ý tưởng làm thơ rao hàng, chị Trang vui vẻ kể đó là kết quả của những khoảng thời gian hai mẹ con trò chuyện cùng nhau. Mỗi ngày, chị đều dành ít nhất 30 phút đến một tiếng để hai mẹ con đọc sách, đọc thơ xưa, tâm sự cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong ngày.

“Một trong những lần như vậy, hai má con nảy ra ý tưởng ‘chế biến’ các câu thơ thành lời rao bán hàng. Sam rất hào hứng, tự lấy loa để thu âm”, chị kể và bật cười cho biết con trai còn khá “khó tính”, câu nào chưa đúng vần, chưa vào nhịp là cậu bé nhất quyết không chịu thu.

Hai mẹ con Sam bán từ trưa đến chiều tối.

Hai năm bán trứng, từng trải qua giai đoạn kinh doanh không thuận lợi, giờ đây hai mẹ con đã ổn định hơn ở cửa hàng nhỏ của mình.

Khuya, chị Trang nhập trứng từ mối quen ở tỉnh, rọi trứng và phân loại từng quả đạt chất lượng. Sáng đưa Sam đi học xong, chị quay về bán bỏ mối và bán trứng sống cho khách đi chợ. Đến chiều, khi Sam tan học, hai mẹ con cùng dọn hàng, luộc trứng và bán cho khách lẻ, khách vãng lai.

“Hồi trước luộc chỉ có một nồi, hai má con bán tới 8-9 giờ tối có hôm còn nguyên. Từ ngày nghĩ ra ý tưởng làm thơ, Sam chạy xe đi rao thì má bán 2-3 nồi mà mới 6 giờ tối đã hết sạch”, chị Trang cười, xoa đầu cậu con trai.

Mẹ đơn thân dạy con tự lập

Trước đây, chị Trang từng có hai năm làm việc tại Thái Lan. Trong khoảng thời gian xa con, dù hai mẹ con vẫn gọi điện, video call mỗi ngày nhưng nỗi nhớ cùng suy nghĩ con lớn lên thiếu đi sự đồng hành thường nhật của mẹ khiến chị quyết định trở về Việt Nam.

Vừa là cha, vừa là mẹ, chị hiểu rõ những áp lực mình phải trải qua. Nhưng với chị, tình yêu thương và hành trình lớn lên của Sam trong vòng tay mẹ là món quà quý giá nhất.

“Mình muốn Sam tự lập nhưng trong khuôn khổ. Gần đây mình cho Sam viết nhật ký, mẹ sẽ ngồi cạnh hướng dẫn con ghi lại hôm nay gặp ai, làm gì. Đó cũng là cách giúp con nhìn lại và hệ thống một ngày của mình”, chị kể.

Sam luôn phụ giúp mẹ những việc nhỏ vừa sức.

Là mẹ, nhiều lần thấy Sam trượt té, trầy chân tay trong lúc đạp xe, chị cũng xót và từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

“Nhưng Sam là một cậu bé rất tinh tế, hiểu chuyện. Con luôn muốn phụ giúp mẹ. Mình cũng không muốn quá bảo bọc mà muốn con có những ‘va chạm’ trong sự kiểm soát, chừng mực để con được lớn lên tự tin đối diện với những khó khăn trên đường đời mai sau”, chị chia sẻ.

Vì vậy, Sam vẫn tiếp tục đi rao nhưng chỉ quanh khu vực quen thuộc trong hẻm, cùng chiếc loa nhỏ và nụ cười luôn thường trực.

“Mình dạy con từ những điều nhỏ nhất. Cho Sam tự đặt kỷ luật mỗi ngày, đến giờ nào sẽ làm gì. Sáng con tự chuẩn bị đi học, chiều về phụ mẹ, tối tự tắm rửa rồi hai mẹ con đi ăn hoặc Sam đi học võ 3 buổi mỗi tuần.”

Sam cũng được mẹ hướng dẫn viết lại nhật ký.

Theo chị Trang, điều khiến nhiều người yêu mến con trai mình không chỉ nằm ở việc một cậu bé 9 tuổi phụ mẹ bán trứng mà còn ở hình ảnh một đứa trẻ sống kỷ luật, giàu tình cảm. Sam luôn dạ thưa lễ phép, cúi đầu cảm ơn và giữ nụ cười tươi mỗi khi đi rao hàng hay phụ mẹ bán trứng.

Mỗi chiều, chiếc xe đạp nhỏ cùng chiếc loa phát những câu rao ngẫu hứng lại xuất hiện trong con hẻm quen thuộc. Có người ghé mua vì thích ăn hột vịt lộn, có người ghé chỉ để nghe Sam hôm nay sẽ đọc vần gì.

Câu chuyện của “em bé trứng” khiến nhiều người thích thú không bởi điều gì quá lớn lao, mà bởi sự hồn nhiên, gần gũi và cảm giác ấm áp từ một nhịp sống rất đỗi bình thường giữa lòng thành phố.