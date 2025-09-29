Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đằng sau việc doanh nghiệp bất động sản tăng cường mua lại trái phiếu trước hạn

29-09-2025 - 14:33 PM | Doanh nghiệp

Đằng sau việc doanh nghiệp bất động sản tăng cường mua lại trái phiếu trước hạn

Tổng giá trị mua lại đạt 40.324 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ), tương đương 65% lượng phát hành mới.

Theo báo cáo về ngành bất động sản dân cư của VPBankS, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc và các doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trước hạn.

Hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản thông qua trái phiếu đã cho thấy sự khởi sắc, với tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tính từ đầu năm 2025 đến ngày 25/09 đạt 61.720 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Đằng sau việc doanh nghiệp bất động sản tăng cường mua lại trái phiếu trước hạn- Ảnh 1.

Nếu trừ đi các lô trái phiếu phát hành bởi VIC và VHM, tổng giá trị phát hành trong 9 tháng năm 2025 đạt 37.720 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các chủ đầu tư nhỏ hơn đang sôi động lên.

Các doanh nghiệp cũng tăng cường quản trị rủi ro bằng cách mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị mua lại đạt 40.324 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ), tương đương 65% lượng phát hành mới.

VPBankS cho rằng xu hướng này xuất phát từ việc phần lớn trái phiếu bất động sản có lãi suất cao (9-12%/năm), trong khi doanh nghiệp hiện có thể tiếp cận vốn ngân hàng với chi phí thấp hơn . Đồng thời, việc mua lại còn giúp giảm áp lực đáo hạn, cải thiện sức khỏe tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Đằng sau việc doanh nghiệp bất động sản tăng cường mua lại trái phiếu trước hạn- Ảnh 2.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt quy định nhằm bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro tín dụng, nhiều doanh nghiệp đã gia tăng tỷ trọng vay ngân hàng, tận dụng môi trường lãi suất thấp. Kênh tín dụng này đã trở thành nguồn vốn chính cho triển khai dự án và thanh toán các khoản vay đáo hạn, bao gồm cả nợ trái phiếu doanh nghiệp.

Tín dụng bất động sản (bao gồm tín dụng kinh doanh và tín dụng tiêu dùng bất động sản) chiếm 23,7% tổng dư nợ toàn nền kinh tế tại thời điểm cuối tháng 7/2025, tăng so với tỷ trọng 21-22% trong giai đoạn 2022-24, tiếp tục đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Do đó, VPBankS cho rằng môi trường lãi suất và chính sách cho vay sẽ được duy trì theo hướng hỗ trợ các hoạt động trong ngành bất động sản trong trung hạn.

Trong tháng 6, khoảng 7.464 tỷ đồng tiền bồi thường đã được trả cho hơn 40.000 trái chủ thuộc các công ty trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tương đương 24,81% mệnh giá trái phiếu. Đây là bước tiến quan trọng trong việc khôi phục niềm tin nhà đầu tư, đồng thời tạo tiền lệ pháp lý để bảo vệ quyền lợi trái chủ trong các trường hợp tương tự.

Từ nay đến cuối năm 2025, dự kiến sẽ có khoảng 47.449 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn, bao gồm 12.824 tỷ đồng thuộc các lô vi phạm nghĩa vụ trả lãi. Sang năm 2026, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn ước đạt 123.124 tỷ đồng, trong đó 11.631 tỷ đồng cũng thuộc nhóm vi phạm nghĩa vụ trả lãi.

Sau khi vượt qua giai đoạn cao điểm đáo hạn 2026-2027, VPBankS kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong ngành bất động sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng, với chi phí huy động giảm và cơ hội đa dạng hóa nguồn vốn được mở rộng cho doanh nghiệp.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes rót 21.000 tỷ đồng xây nhà xưởng cho thuê dành cho VinFast tại Hà Tĩnh, cần tới 15.000 lao động

Vinhomes rót 21.000 tỷ đồng xây nhà xưởng cho thuê dành cho VinFast tại Hà Tĩnh, cần tới 15.000 lao động Nổi bật

Giấc mơ điện khí LNG 40 tỷ USD: Ông Phạm Nhật Vượng chính thức 'ra tay' với dự án 178.000 tỷ lớn nhất Việt Nam

Giấc mơ điện khí LNG 40 tỷ USD: Ông Phạm Nhật Vượng chính thức 'ra tay' với dự án 178.000 tỷ lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Từng có thời kỳ 2 cửa hàng nằm đối diện nhau trên một con phố, Starbucks nay phải đóng hàng trăm địa điểm: Khó khăn bủa vây ông lớn ngành cà phê

Từng có thời kỳ 2 cửa hàng nằm đối diện nhau trên một con phố, Starbucks nay phải đóng hàng trăm địa điểm: Khó khăn bủa vây ông lớn ngành cà phê

13:49 , 29/09/2025
Các "nữ tướng" hiến kế thúc đẩy kinh tế tư nhân: Từ trăn trở trà Việt của Chủ tịch Thái Hưng đến đề xuất Hệ sinh thái du lịch - lifestyle của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung

Các "nữ tướng" hiến kế thúc đẩy kinh tế tư nhân: Từ trăn trở trà Việt của Chủ tịch Thái Hưng đến đề xuất Hệ sinh thái du lịch - lifestyle của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung

11:51 , 29/09/2025
Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi lớn quý III/2025

Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi lớn quý III/2025

11:14 , 29/09/2025
Ông lớn ngành gỗ trên sàn có động thái mới ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế mặt hàng nội thất lên tới 50%

Ông lớn ngành gỗ trên sàn có động thái mới ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế mặt hàng nội thất lên tới 50%

11:08 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên