Đảng viên được đề xuất khoản tiền thưởng gần 38 triệu đồng nếu lương cơ sở tăng: Khi nào áp dụng?

Bộ Nội vụ công bố dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đề xuất, mức lương cơ sở có thể được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026. Nếu phương án này được ban hành, nhiều chế độ tính theo lương cơ sở sẽ tăng tương ứng, trong đó có tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng.

Khoản tiền thưởng gần 38 triệu đồng với Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Theo cách tính hiện hành, tiền thưởng kèm Huy hiệu Đảng được xác định theo hệ số nhân với mức lương cơ sở. Trong đó, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có mức thưởng bằng 15 lần lương cơ sở.

Nếu lấy mức 2,53 triệu đồng/tháng như dự thảo của Bộ Nội vụ, số tiền tương ứng mà đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có thể được hưởng sẽ là 37,95 triệu đồng. Đây là mốc thưởng rất cao, chỉ dành cho nhóm đảng viên có số năm tuổi Đảng đặc biệt lớn.

Không chỉ mốc 80 năm, các mốc Huy hiệu Đảng khác cũng sẽ tăng theo nếu lương cơ sở mới được thông qua, cụ thể:

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

dự thảo Mức tiền thưởng dự thảo

(đồng) Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng 15,0 lần mức lương cơ sở 37.950.000 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 10,0 lần mức lương cơ sở 25.300.000 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 8,0 lần mức lương cơ sở 20.240.000 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 6,0 lần mức lương cơ sở 15.180.000 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 5,0 lần mức lương cơ sở 12.650.000 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 3,5 lần mức lương cơ sở 8.855.000 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 3,0 lần mức lương cơ sở 7.590.000 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 2,0 lần mức lương cơ sở 5.060.000 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 1,5 lần mức lương cơ sở 3.795.000

Điều kiện để được xét tặng Huy hiệu Đảng

Theo các quy định hiện hành về công tác đảng viên, Huy hiệu Đảng được xét tặng cho đảng viên đủ các mốc 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90 năm tuổi Đảng trở lên. Việc xét tặng không chỉ căn cứ vào thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn gắn với quá trình rèn luyện, giữ vững tư cách đảng viên.

Quy định cũng đề cập khả năng xét tặng hoặc truy tặng sớm trong một số trường hợp đặc biệt. Cụ thể, đảng viên bị bệnh nặng hoặc đã từ trần có thể được xét sớm hơn thời điểm thông thường, nhưng với các mốc từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng thời gian xét sớm không quá 12 tháng; còn từ 70 năm tuổi Đảng trở lên, thời gian này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 24 tháng.

Một điểm đáng chú ý là tại thời điểm xét tặng, đảng viên đang trong thời gian bị kỷ luật về Đảng sẽ chưa được xem xét trao Huy hiệu. Sau khi hết thời hạn kỷ luật, nếu sửa chữa tốt khuyết điểm và được chi bộ công nhận, việc xét tặng mới được đặt ra. Thời gian chờ được tính tương ứng là 6 tháng với hình thức khiển trách, 9 tháng với cảnh cáo và 1 năm với cách chức.

Khi nào chính sách này mới có thể áp dụng?

Bộ Nội vụ hiện đang trong quá trình lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị định, sau đó mới trình Chính phủ xem xét ban hành. Vì vậy, mức thưởng 37,95 triệu đồng chỉ được áp dụng thực tế nếu đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nếu được áp dụng, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý đối với chế độ khen thưởng trong Đảng, nhất là với những đảng viên có nhiều thập kỷ cống hiến và đủ điều kiện nhận các mốc Huy hiệu tuổi Đảng cao.