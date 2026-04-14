Ai là bị hại của Sơn “Khùng” cần liên hệ gấp số 0909917091

Ngày 14/4, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 3/2026 trên địa bàn do Đinh Vượng Sơn (hay gọi là Sơn “Khùng”, SN 1993, thường trú xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) thực hiện.

Thủ đoạn của Sơn là nhắm tới các bị hại là chủ quán karaoke, massage, cà phê. Nếu các bị hại không đưa tiền thì Sơn “Khùng” sẽ đe dọa quay clip, đứng trước quán karaoke, massage, cà phê gây rối và quậy phá.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý Sơn “Khùng”, Công an xã Long Thành thông báo đến Công an các xã, phường thuộc tỉnh Đồng Nai để thông báo rộng rãi đến người dân ai là bị hại trong vụ “Cưỡng đoạt tài sản” do Sơn “Khùng” thực hiện thì liên hệ phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật; số điện thoại liên hệ 0909917091, điều tra viên Nguyễn Trường Minh.