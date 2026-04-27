Đang viral nhan sắc đẹp phát sốc của 1 sao Việt cách đây 36 năm, thách bạn đoán ra người đó là ai

Trước thềm Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, loạt ekip phim Việt ra mắt ở thời điểm này đã bắt đầu khởi động chiến dịch PR, showcase, cinetour… Là một trong 4 dự án điện ảnh tham gia đường đua phim Việt dịp lễ sắp tới, Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang nhận về không ít sự chú ý nhờ concept kinh dị, hài hước, hành động… kết hợp lại với nhau, đem đến những khoảnh khắc khuây khỏa, giải trí tới khán giả. Sau hơn 3 ngày khởi chiếu, Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã thu về gần 17 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã thu về gần 17 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới

Nương theo sức nóng của bộ tứ phim Việt hiện tại, dàn cast Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng gây chú ý không kém. Mới đây, MXH rần rần truyền tay nhau bức ảnh thời trẻ của đạo diễn Charlie Nguyễn và Vân Sơn, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nếu ở hiện tại, Charlie Nguyễn ghi dấu ấn với hình ảnh phong trần, đạo mạo thì quay ngược về năm 1990, nam đạo diễn lại khiến dân tình bất ngờ bởi visual chuẩn “nam thần điện ảnh” của mình. Trong khung hình cũ với Vân Sơn, Charlie Nguyễn diện áo thun trắng đơn giản, kiểu trang phục càng tối giản lại càng tôn lên đường nét sáng sủa, thư sinh trên gương mặt. Nước da sáng, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa cùng nụ cười duyên tạo giúp Charlie Nguyễn nổi bật hơn hẳn anh họ Vân Sơn.

Charlie Nguyễn nổi bật hơn hẳn anh họ Vân Sơn nhờ ngoại hình chuẩn tài tử

Điểm khiến nhiều người bàn tán nhất chính là khí chất của Charlie Nguyễn thời trẻ. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay ăn diện nổi bật, chỉ một khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại cũng như thể một phân cảnh được cắt ra từ phim Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90. Không ít cư dân mạng nhận xét nếu bước vào showbiz với vai trò diễn viên thay vì đạo diễn, Charlie Nguyễn thời ấy hoàn toàn có thể trở thành tài tử sáng giá của màn ảnh Việt.

Chỉ một khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại cũng như thể một phân cảnh được cắt ra từ phim Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90

Bức ảnh cũng cho thấy "bộ gen" visual cực phẩm của dàn nghệ sĩ Việt thế hệ trước. Giữa thời đại chưa có app chỉnh sửa hay filter, nhan sắc đời thường của Charlie Nguyễn vẫn đủ sức gây sốt sau hơn ba thập kỷ. Nhiều khán giả thậm chí đùa rằng nam đạo diễn chính là minh chứng cho câu nói: “người đẹp trai từ trẻ đến lớn chỉ đổi từ nam thần sang quý ông.”

Một số bình luận của netizen:

- Nét hơn cả Johnny Trí Nguyễn ấy chứ.

- Là do tui hay Charlie Nguyễn hồi trẻ nhìn giống Quốc Anh vậy.

- Các chú đẹp trai mướt mườn mượt thế này chắc từng sát gái lắm.

- Ước được xuyên không, va vào chú Charlie.

- Nhìn chú Charlie hiện tại cũng biết ngày xưa phong độ thế nào, nhưng không ngờ còn đẹp trai hơn tưởng tượng.

Charlie Nguyễn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, đồng thời sở hữu gia thế nghệ thuật đáng chú ý. Anh là anh trai của Johnny Trí Nguyễn, em họ của danh hài Vân Sơn và cũng là cháu ruột của cố tài tử Chánh Tín. Sinh năm 1968 tại TP.HCM, Charlie Nguyễn sang Mỹ cùng gia đình vào đầu thập niên 1980 và bắt đầu hành trình phát triển sự nghiệp tại hải ngoại. Năm 1995, anh kết hôn với Diane Nguyễn, người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai có một con gái tên Jasmine Nguyễn. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi chính thức ly hôn vào năm 2012.

Charlie Nguyễn là anh trai của Johnny Trí Nguyễn, em họ của danh hài Vân Sơn và cũng là cháu ruột của cố tài tử Chánh Tín

Charlie Nguyễn được xem là một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng lớn của thị trường điện ảnh Việt giai đoạn hiện đại. Anh từng sáng lập Cinema Pictures, sau này đổi tên thành Chánh Phương Films. Đây là đơn vị sản xuất đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng, Để Mai Tính, Bụi Đời Chợ Lớn, Tèo Em, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Em Chưa 18, Hồn Papa Da Con Gái...

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam đạo diễn cũng không thiếu những nốt trầm. Năm 2020, dự án Người Cần Quên Phải Nhớ do Đức Thịnh làm đạo diễn và Charlie Nguyễn giữ vai trò sản xuất chỉ đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng, trở thành "bom xịt phòng vé" gây tiếc nuối. Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, Charlie Nguyễn mới đây tái xuất khi bắt tay cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8 , thu hút sự chú ý của khán giả dịp lễ năm nay.