12 năm rồi mới thấy cặp sao Việt đỉnh chóp này tái hợp: Nhà gái cười đẹp điên, nhà trai được cả showbiz kính nể

Dịp Tết 2026 này, Nhà Ba Tôi Một Phòng của đạo diễn Trường Giang được kỳ vọng sẽ bùng nổ doanh thu khi đánh dấu sự trở lại điện ảnh của nam nghệ sĩ sau nhiều năm vắng bóng. Ngoài việc kết hợp với Anh Tú Atus - nam chính nhiều phim Tết trăm tỷ, Trường Giang còn tái hợp nữ diễn viên Lê Khánh, khiến cho khán giả vô cùng thích thú.

Lê Khánh đóng phim Tết của Trường Giang

Bởi lẽ, đây không phải dự án đầu tiên mà Trường Giang và Lê Khánh đóng cùng. Trước đó vào năm 2014, hai diễn viên đã từng cùng nhau đóng một dự án truyền hình có tên là Độc Thân Tuổi 30. Trong phim, Lê Khánh đóng vai nữ chính Dung Hòa - cô gái 30 tuổi đối mặt với nhiều áp lực của sự nghiệp, gia đình và tình yêu. Cô có nhiều cảnh phim dở khóc dở cười với anh chàng Tuấn Tú do Trường Giang thể hiện, khi cả hai có tình tiết đi xem mắt. Dù đến cuối Dung Hòa và Tuấn Tú không đến với nhau nhưng những tình tiết ăn ý giữa Lê Khánh và Trường Giang năm ấy khiến người xem vô cùng yêu thích.

Trường Giang và Lê Khánh trong Độc Thân Tuổi 30 năm 2014

Hiện tại sau hơn 1 thập kỷ, Trường Giang và Lê Khánh mới có dịp đóng phim cùng nhau, cụ thể là trong dự án Tết 2026 Nhà Ba Tôi Một Phòng. Trong phim, Lê Khánh vào vai cô Châu bạn của ông Thạch (Trường Giang đóng), giúp ông làm mới mình để có thể tiếp cận bạn trai của con gái, tạo nên những tình huống hài hước.

Dù đóng không nhiều phim điện ảnh nhưng Lê Khánh lại là một trong những diễn viên "tốt vía" trên màn ảnh rộng. Bằng chứng là các dự án gần đây mà cô tham gia như Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại... đều có doanh thu tốt, và ghi dấu ấn với diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lê Khánh trong Nhà Ba Tôi Một Phòng hứa hẹn sẽ mang đến yếu tố hài, gây cười dịp đầu năm mới cho khán giả.

Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.